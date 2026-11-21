Matilde Pérez (Quatretondeta, 1857) ha pasado a la historia por ser la primera mujer alcaldesa en España. En 1924, en plena dictadura de Miguel Primo de Rivera, fue designada a dedo, y casi por accidente, para dirigir el Ayuntamiento de un pequeño pueblo de la provincia de Alicante, con unos 500 habitantes en esa época.

Más de cien años después, su tataranieta, María Senent, ha querido rescatar su historia con el objetivo de rendirle un homenaje a su antepasada más ilustre, pero también de poner el foco sobre la persona que hay detrás de la dirigente política.

"Pese al machismo de entonces, que lo había, todo el pueblo la quería", asegura Senent en una entrevista con EL ESPAÑOL, antes de presentar su libro en el Casino de la Agricultura de Valencia.

Se trata de una investigación que le ha llevado dos años de rebuscar entre los recuerdos familiares y de abrir cajas que llevaban varias décadas cerradas. En este tiempo y pese a algunas reticencias iniciales en el seno familiar, Senent ha podido reconstruir la vida de esta figura fundamental en la historia de la participación política de las mujeres en nuestro país.

"Fue pionera porque fue la primera mujer alcaldesa, pero sobre todo por todo lo que hizo durante su mandato", afirma la autora, que enumera sus hitos y destaca: "Ella transformó el pueblo y lo llevó directamente al siglo XX".

¿Quién era Matilde?

Matilde Pérez nació el 14 de febrero de 1857, en la familia más acomodada del pueblo. Hasta los 18 años estuvo interna en las Carmelitas de Alcoy, donde recibió una educación avanzada para las mujeres de la época.

En 1882 contrajo matrimonio con Rafael Blanes Serra, un prestigioso notario de Cartagena. Allí perteneció a la alta burguesía y desarrolló una intensa actividad filantrópica.

Matilde Pérez EE

Cuando su marido se jubiló en 1914, ambos regresaron al pueblo, pero pocos meses después Rafael Blanes falleció. Convertida en viuda y cabeza de familia con 57 años asumió la responsabilidad y la gestión de todas sus propiedades.

Además, ante el analfabetismo general, abrió las puertas de su casa para enseñar a leer y escribir a todos los jornaleros que trabajaban en sus tierras.

Diez años después, el día 8 de marzo de 1824 se aprobó una reforma de la legislación municipal que permitía por primera vez que determinadas mujeres pudieran formar parte del censo electoral y ser elegibles en el ámbito local.

Tenían que ser mujeres con más de 25 años, que estuvieran emancipadas o fueran viudas y que fueran consideradas cabeza de familia. Matilde cumplía todos los requisitos y, tras un clima de tensión en el seno del Ayuntamiento de Quatretondeta, toda la corporación municipal dimitió en bloque.

Ante este vacío de poder, el gobernador de la provincia se vio obligado a intervenir y elegir a la nueva administración, entre los que se encontraba Matilde. Fueron sus colegas los que decidieron que ella fuera la encargada de liderarlos. Tenía 67 años.

En una crónica antigua que la autora ha recuperado en su labor de documentación se relata cómo fue su toma de posesión, de la mano del delegado gubernativo de Cocentaina, quien se dirigió al público congregado para que "secundara los esfuerzos de la nueva alcaldesa para desterrar viejos resabios y anticuados sistemas".

Su legado

Entre sus hitos, Senent destaca que consiguiera que se construyera la primera carretera o que pagara de su bolsillo la llegada de la electricidad a Quatretondeta. También subraya que creara un servicio médico o pusiera en marcha una escuela para niños y niñas. Sin embargo, para Senent, el mejor legado de su tatarabuela es "haber sido buena persona".

En su libro recorre todas estas gestiones y relata cómo se recorría la localidad alicantina a caballo supervisando personalmente todas las obras. "Poseía una energía inagotable y una extraordinaria facilidad para relacionarse con las personas de todos los niveles sociales", añade.

María Senent durante la presentación del libro EE

Pese a que modernizó el pueblo y acabó con su aislamiento, Matilde se tuvo que enfrentar al machismo de esos años. Al respecto, su tataranieta afirma que "había artículos de prensa que decían que 'le faltaban el delantal para ir al Ayuntamiento o que las mujeres tenían que quedarse en casa', pero a medida que fue consiguiendo cosas, el pueblo la quería y la respetaba".

Convencida del papel central de la educación y la cultura para el desarrollo de la sociedad, Matilde decía siempre que el "campo tenía que ser su casa y no su cárcel", según explica la autora del libro.

"Nosotros en casa sabíamos que ella había sido la primera mujer alcaldesa y que había conseguido grandes logros, como la electricidad o la carretera, pero no sabíamos nada más y ahora, después de todas las investigaciones y de lo que me han contado, me quedo con su vocación de servicio, con su solidaridad y generosidad de querer devolver a los vecinos una parte de la suerte que tuvo de nacer con esos privilegios", afirma Senent.

"Me hubiera encantado conocerla", añade, al tiempo que considera que "era muy feminista, en el sentido bonito de la palabra, más allá de la izquierda o la derecha".

Con el libro ya publicado, esos familiares que habían mostrado reticencias inciales, cambiaron de opinión. "Mi madre me dijo que era el mejor regalo que le podía haber hecho", concluye.