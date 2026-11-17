El claustro del Conservatorio de Llíria pide equiparación laboral: "No queremos ser profesores de primera ni de segunda"

El profesorado del Conservatorio de Llíria exigió este lunes la equiparación de sus condiciones laborales y económicas de una plantilla que "lleva décadas contribuyendo al proyecto educativo y musical de la ciudad".

El claustro reivindicó esta cuestión con motivo del vigésimo aniversario del edificio del Conservatorio Profesional de Música de Llíria, ante la presencia en el acto de la consellera de Educación.

Los docentes, a favor del proceso de integración del Conservatorio en la red de titularidad de la Generalitat Valenciana -iniciado en 2022-, denuncian que en un mismo centro conviven profesionales que realizan las mismas funciones y asumen las mismas responsabilidades, pero perciben salarios y disfrutan de derechos diferentes en función de si dependen de la Conselleria o del Ayuntamiento.

Desde el claustro se considera que esta diferencia constituye "un agravio comparativo difícil de justificar".

"No resulta comprensible que profesionales que comparten aulas, alumnado, tareas y un mismo proyecto educativo reciban un trato laboral y económico distinto. No estamos pidiendo un privilegio; estamos reclamando justicia, coherencia y reconocimiento", señalan.

Compromiso plenario

El profesorado recuerda que el Ayuntamiento ya respaldó esta convergencia de condiciones mediante un acuerdo aprobado por unanimidad en la sesión extraordinaria del Pleno celebrada el 15 de junio de 2022.

En este, el consistorio se comprometió a adoptar las medidas en materia de personal y presupuestaria que fueran necesarias para que las retribuciones del personal docente municipal fueran lo más equiparables posible a las del personal funcionario de carrera de la Generalitat que prestara sus servicios en el Conservatorio.

Sin embargo, según denuncia la plantilla, ese compromiso todavía no se ha materializado en una equiparación efectiva.

Por ello, el claustro reclama que se cumpla el acuerdo plenario y que se acometan las modificaciones necesarias en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para actualizar las condiciones del profesorado municipal.

Carrera profesional

A la "desigualdad salarial" se suma, según los profesores, "la falta de reconocimiento de la carrera profesional".

La plantilla pide que se valore y se dé respuesta a los derechos que considera que le corresponden en este ámbito, y señala como referencia el Decreto 211/2018, de 23 de noviembre, del Consell, y su Disposición Adicional Tercera, apartado b), relativa al complemento de carrera profesional horizontal y al principio de reciprocidad.

El claustro muestra también su preocupación por la gestión de la financiación vinculada al convenio.

Según explican los afectados, la Conselleria de Educación dota económicamente el proceso de integración y la última adenda de continuidad para 2026 asciende a 1.746.714 euros.

Pese a existir financiación autonómica vinculada al convenio, denuncian que "el Ayuntamiento devuelve a la Generalitat fondos que no se han ejecutado en lugar de impulsar las modificaciones de la RPT y las medidas necesarias para avanzar en la equiparación salarial".

A juicio de la plantilla, esta situación "supone dejar sin aprovechar recursos que podrían contribuir a resolver una desigualdad que el propio consistorio se comprometió a corregir".

Renovación del convenio

El profesorado municipal tenía conocimiento de la renovación y prórroga del convenio para el año 2026.

Sin embargo, denuncia que "no fue convocado a ninguna reunión previa ni se le dio participación en el proceso de preparación y negociación de una adenda que afecta directamente a sus condiciones laborales y económicas".

También considera "imprescindible" que "se escuche" a los trabajadores afectados y que se les permita participar en las decisiones que condicionan su futuro profesional.

El profesorado insiste en que su reivindicación se plantea desde el respeto institucional y la "voluntad de diálogo", pero advierte de que continuará defendiendo una solución justa hasta que se produzcan avances reales.

"La igualdad de trato, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la participación de la plantilla deben formar parte de cualquier decisión sobre el futuro del centro", valoran.

El Conservatorio inició su trayectoria en 1993 y desde hace 33 años forma a generaciones de músicos, contribuyendo a consolidar a Llíria como referente musical.

En este recorrido, el profesorado municipal, que dice haber desempeñado "un papel fundamental en la construcción y continuidad del proyecto educativo", exige al Ayuntamiento que actúe con responsabilidad, cumpla los compromisos adquiridos, aproveche la financiación autonómica para avanzar en la equiparación y dignifique las condiciones de los trabajadores que pusieron los cimientos del éxito del Conservatorio.