El IVAM, cerrado por la huelga al no acudir los taquilleros: carece de servicios mínimos al no ser la cultura "esencial"

El Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) se encuentra cerrado este miércoles con motivo de la huelga general. El prestigioso museo valenciano no ha podido abrir sus puertas al ausentarse de sus funciones el personal encargado de los accesos al edificio, según ha podido constatar EL ESPAÑOL.

Fuentes de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades de la Generalitat Valenciana, preguntadas al respecto por este periódico, confirman que se encuentra cerrado y lamentan que el cierre se haya producido al no poder fijar servicios mínimos porque los servicios culturales no cuentan con la categoría de esenciales por parte del Gobierno de España.

El seguimiento total por parte de los trabajadores, en consecuencia, ha impedido este miércoles la apertura del museo. La Generalitat Valenciana ha sopesado recurrir a personal propio para permitir su funcionamiento, pero no lo ha hecho finalmente ante las dudas sobre si asumir estas funciones podría haber sido irregular.

De hecho, según exponen, existe un precedente al respecto en el Museo del Prado, que fue multado por cubrir las labores de taquilla con personal propio en circunstancias semejantes.

El cierre total del IVAM contrasta con el seguimiento laboral de la huelga, que, según la patronal valenciana CEV, ha tenido un seguimiento de solo el 2,57%, en la Comunitat Valenciana.

"El dato pone de manifiesto que la actividad productiva se desarrolla con plena normalidad en un tejido empresarial que integran 158.589 empresas y 1.738.675 trabajadores, y en el que la práctica totalidad de las plantillas se ha incorporado a su puesto de trabajo", asevera la organización empresarial.

En cambio, los sindicatos y entidades sociales de vivienda convocantes de la huelga general de este miércoles en la Comunitat cifran el seguimiento en un el 60%, si bien reconocen que ha sido "desigual", en función de los sectores productivos, y "masivo" entre la juventud y la gente precaria.



Así lo han explicado en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia los portavoces de los sindicatos CCOO, UGT, Intersindical, CGT, CNT y COS, y de las entidades sociales de vivienda Sindicat de Llogateres, la Plataforma por la Hipoteca, Sindicat d'Habitatge y Entrebarris, que han calificado de "histórica" esta huelga general.