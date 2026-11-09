Julián y María, los hermanos que convierten los recuerdos de los mayores en un libro familiar: "No les escuchamos suficiente"

Julián y María son dos hermanos que acaban de poner en marcha el proyecto en el que llevan trabajando quince años: Libro Memorias. Se trata de una herramienta que entrevista, por WhatsApp a los más mayores de la casa, con el objetivo de transformar sus recuerdos en un libro que recoja el legado familiar.

Él, ingeniero de profesión y ella, profesora de instituto, llevan años rumiando esta idea, que nació, según relatan a EL ESPAÑOL, porque les hubiera gustado conocer las historias vitales de sus bisabuelos y tatarabuelos.

"No escuchamos suficiente a nuestros mayores", lamentan. De ahí que hayan diseñado un sistema para que todos estos recuerdos no se pierdan y perduren de generación en generación.

Además, según defienden, es una manera de que los abuelos se sientan menos solos en una sociedad en la que muchas veces se sienten apartados.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), unas dos millones de personas mayores de 65 años viven solas en España y, según los expertos, la sensación de sentirse solos se dispara conforme van cumpliendo años.

La soledad no deseada afecta al 15% de las personas entre 65 y 74 años, pero alcanza el 20% en los mayores de 75 años, según un estudio de la Fundación Once.

"A veces están solos y se les utiliza por parte de los hijos o los nietos y se les termina de escuchar, estamos todos a otras cosas", aseguran estos emprendedores valencianos.

Ana, que va a liderar el proyecto EE

Con esta filosofía, han diseñado lo que para ellos es el regalo perfecto. Una herramienta, muy sencilla tecnológicamente, que envía preguntas por la famosa aplicación de mensajería instantánea para que sean contestadas simplemente con una nota de voz. Después el programa, utilizando la Inteligencia Artificial, convierte todas las conversaciones en los capítulos de la vida de alguien.

Precisamente, según explican los hermanos, que hayan tardado 15 años en desarrollar el producto se debe a la tecnología. En 2011 intentaron poner en marcha este servicio de biografías familiares, pero en aquel momento era necesario desplazar a un biógrafo profesional a cada domicilio, lo que convertía el proyecto en inviable.

En este sentido, confiesan que el mayor desafío ha sido adaptar la tecnología a la realidad cotidiana de personas mayores de 70 años. En las primeras pruebas, que realizan con su propia madre y otros amigos y familiares, detectaron que exigir la descarga de una aplicación en el móvil complicaba el proceso, por lo que optaron por utilizar el canal digital de WhatsApp, mucho más sencillo para ellos.

Cómo funciona

El programa envía directamente preguntas para conocer aspectos clave de las diferentes etapas de la vida. ¿Si pudieras revivir un solo día de tu infancia, cuál elegirías?, ¿Cómo fue tu primera cita memorable? o ¿Qué te gustaría que tus nietos supieran de ti?

Estas son algunos ejemplos de las preguntas que el sistema remite directamente a los móviles de los protagonistas una vez a la semana o con la periodicidad que decidan.

Si un día el protagonista no desea responder, no existe ninguna presión. Además, si no le apetece contestar alguna de las cuestiones, puede escribir la palabra "otra" para cambiar la respuesta al instante.

El recorrido abarca más de 100 preguntas organizadas en nueve capítulos temáticos que recorren la infancia (los primeros juegos, la casa familiar), la juventud y el primer empleo, las relaciones de amor, la crianza de los hijos, los momentos de dificultad superados y las lecciones de vida que componen el legado personal.

La inteligencia artificial transcribe los archivos de audio, corrige los errores y estructura las respuestas en un texto continuado, sin añadir ningún dato ni inventar nada.

Su cometido, según remarcan los emprendedores, se limita a hilar las palabras y estructurar los capítulos en un formato narrativo fluido pero que respeta la manera natural de hablar del protagonista. También se incluyen las fotografías proporcionadas por el usuario.

Asimismo, la plataforma cuenta con un panel de acompañante diseñado para los hijos o nietos para que puedan acompañar a la persona mayor durante la experiencia. De esta manera, la familia puede proponer sus propias cuestiones. Además, se les envía un aviso en caso de que el protagonista lleve semanas sin interactuar con el programa.

Así, Libro Memorias está planteado también como un punto de encuentro intergeneracional, con un juego donde los más jóvenes tienen que intentar adivinar las respuestas sobre la vida de sus mayores.

El programa EE

Aunque todavía no está a la venta, los hermanos esperan lanzarlo en noviembre con dos opciones. La primera, más económica, convierte las respuestas en un libro en PDF, listo para imprimir donde cada uno decida. Cuesta 49 euros. Por 89 euros, el libro impreso en tapa dura y a color llega directamente a casa.

"Lo hemos hecho por pasión y por ganas, creemos que es bonito y confiamos en que pueda gustar", aseguran, al tiempo que destacan que "todas las vidas tienen historias que merecen ser contadas".

"Nos hubiera encantado leer la historia de nuestro tatarabuelo, por ejemplo, aunque hubiera sido una persona que no hubiera hecho nada especial y hubiera estado siempre en el mismo sitio", zanjan.