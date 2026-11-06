Javier Zamora debuta en la novela con un thriller sobre espionaje, traición y una guerra silenciosa entre Rusia y EEUU

Javier Zamora Ciurana debuta en el panorama literario con su primera novela, Nunca fui uno de ellos. Publicada por Plaza & Janés, sello de Penguin Random House Grupo Editorial, se trata de un thriller geopolítico que combina espionaje, intriga política, conspiraciones internacionales y una reflexión sobre los límites del poder y el precio de la libertad.

Acompañado por el escritor y periodista Máximo Huerta, el autor presentó este jueves en Valencia su libro, con el que da el salto al mundo editorial con una historia ambientada entre Moscú, Washington y las costas de California, en un escenario marcado por la creciente tensión entre Rusia y Occidente y por las nuevas amenazas a la seguridad internacional.

La novela plantea una inquietante pregunta: ¿Qué ocurriría si una operación encubierta consiguiera sabotear los cables submarinos que conectan Europa y Estados Unidos y de los que dependen buena parte de las comunicaciones y transacciones financieras del planeta?

A partir de esta amenaza, el escritor construye una trama de espionaje en la que los intereses políticos, las ambiciones personales y las lealtades enfrentadas ponen en riesgo el equilibrio internacional.

La historia tiene como protagonista a Luka Ivanov, un joven ingeniero ruso que, marcado por una infancia de violencia, acepta colaborar con los servicios de inteligencia de su país para proteger a su madre y escapar del control de su padre.

Convertido en agente encubierto, Luka viaja a Estados Unidos con la misión de infiltrarse en la CIA como parte de una operación secreta de alcance global. Sin embargo, lo que comienza como una misión de espionaje termina convirtiéndose en un conflicto personal cuando descubre las verdaderas consecuencias del plan en el que participa.

Nunca fui uno de ellos recupera los códigos clásicos de la novela de espías, en la tradición de autores como John le Carré y Frederick Forsyth, pero traslada la acción a un escenario contemporáneo en el que las guerras ya no se libran exclusivamente en los campos de batalla.

Los ciberataques, las operaciones encubiertas, la desinformación y las amenazas contra infraestructuras críticas se convierten en elementos centrales de una historia que explora la fragilidad de las sociedades actuales y su dependencia de la tecnología.

La novela también aborda la utilización política de la información y la capacidad de los gobiernos para condicionar la opinión pública, especialmente en contextos de crisis y campañas electorales.

Más allá de la intriga internacional, Zamora introduce cuestiones como la intolerancia, la identidad personal y el derecho a vivir libremente, construyendo una historia en la que los conflictos íntimos de sus protagonistas adquieren tanta importancia como las grandes conspiraciones políticas.

El autor

Javier Zamora Ciurana es licenciado en Derecho y en Administración y Dirección de Empresas. Su trayectoria profesional ha estado vinculada desde sus inicios al ámbito jurídico, primero en el sector privado y actualmente como funcionario de la Diputación de Valencia.

Desde hace años compagina su actividad profesional con la escritura y su pasión por los viajes, una afición que ha influido en la construcción de los escenarios internacionales de su primera novela.