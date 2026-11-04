Ricardo Pomares, Dani Valero y Pablo Alcaraz reciben los XVI Premios Periodísticos de la Comunitat Valenciana

El sindicato CSIF, con la colaboración de Uniteco Seguros, distinguió la noche de este martes a Ricardo Pomares, Dani Valero y Pablo Alcaraz como ganadores de la XVI edición de los Premios Periodísticos Comunitat Valenciana. La entrega de los galardones se desarrolló en una gala que reunió a alrededor de 200 personas y que resaltó el carácter fundamental de la profesión periodística en la sociedad.

El acto, guiado por los periodistas Rosa Rodríguez y Arturo Checa como portavoces de un jurado compuesto por más de una veintena de profesionales de la información, comenzó con un minuto de silencio en recuerdo de fallecidos y familiares de las danas y del reciente accidente de tren de Toledo.

A continuación, el presidente autonómico de CSIF Comunidad Valenciana, Rafael Cantó, se dirigió a los asistentes para resaltar la labor del jurado, destacar la pasión por comunicar de los ganadores y la necesidad de impulsar el periodismo.

Pablo Alcaraz, redactor de Las Provincias y premio Periodista Revelación, fue el primero en recoger su galardón. Durante su alocución remarcó la apuesta de CSIF por el periodismo, reivindicó la labor de las nuevas generaciones de periodistas y pidió que tengan su oportunidad, para manifestar igualmente su oposición a recortes en redacciones. Agradeció las lecciones aprendidas de sus compañeros en el periódico y felicitó a los otros dos ganadores.

Dani Valero, premio Periodista del Año, explicó el significado especial que tiene para él una distinción que, según bromeó, lleva persiguiendo desde hace años. Trasladó su emoción por ver reunidos a tantos colegas de profesión en un mismo acto y repasó su trayectoria, con la mención de hasta a 60 compañeros.

"Debemos ser fieles a nuestros principios y poner en valor tanto nuestros méritos como los de nuestros compañeros, porque la verdadera vigilancia del poder la ejercemos de forma conjunta", defendió el delegado de EL ESPAÑOL en la Comunitat Valenciana.

🏆 @DaValero recibe el premio "Periodista del Año", un reconocimiento a su destacada labor periodística. 🗣️ "Debemos ser fieles a nuestros principios y poner en valor tanto nuestros méritos como los de nuestros compañeros. Porque la verdadera vigilancia del poder la ejercemos de forma conjunta". 👏 ¡Felicidades por este gran reconocimiento a tu trabajo! #PremiosPeriodísticosCV — CSIF CV (@CSIFCV) November 3, 2026

Ricardo Pomares, galardonado en la categoría de Trayectoria Profesional, dedicó el premio a "todos los compañeros con quienes comparto periodismo cada día". Recalcó que si ha llegado a recoger este reconocimiento se debe a "toda la gente que ha confiado en mí", con alusión singular a sus padres y abuelos.

Avalado por una larga trayectoria en RTVE, denunció igualmente la precariedad en el ejercicio del periodismo y pidió, como profesor que también es, una apuesta decidida por las nuevas promociones, para sentenciar que "si no tenemos credibilidad, los periodistas no valemos nada".

La vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, intervino a continuación para abogar por un periodismo "libre, de calidad, riguroso y responsable, capaz de informar, contrastar, investigar y ayudar a la ciudadanía a conocer la realidad". En su discurso, felicitó a los tres periodistas premiados en esta edición, de quienes destacó que "representan distintas etapas de una misma profesión y comparten la vocación y el compromiso por su trabajo".

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, cerró los parlamentos en la XVI edición de los Premios Periodísticos. En sus palabras de clausura recalcó la independencia del jurado como garantía de la larga vida de los galardones, ya que "estos premios los dan los propios periodistas".

Defendió la profesionalidad en el periodismo, al igual que en las administraciones públicas. "Hay que dejar actuar a los profesionales, que cada uno esté donde tiene que estar", subrayó, para agradecer también la labor del sindicato en la Comunidad Valenciana en la organización de estos galardones.