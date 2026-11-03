Paula Klein y el amor inventado: por qué toda pareja que dura es, en el fondo, una estructura mentirosa

Hay una epidemia que lleva años asolando las librerías y que no me canso de denunciar: la autoficción. El autor que abre una vena y te vomita encima su divorcio, su trauma de la infancia y la receta de la mermelada de su abuela, convencido de que el dolor propio, por el mero hecho de ser propio, ya es literatura.

No lo es.

Casi nunca lo es.

Por eso alegra encontrarse con lo contrario. Con alguien que entiende que escribir no es desangrarse, sino construir.

Paula Klein acaba de ganar el IV Premio Lumen de novela con El amor inventado, y lo ha hecho con la jugada más difícil que se me ocurre: una novela sobre el amor que resulta ser, por debajo, un thriller. Una historia íntima levantada con la precisión de un orfebre que ama, por encima de todo, el oficio de contar.

Klein nació en Buenos Aires hace cuarenta años y vive exiliada en París desde hace casi quince. Repito: exiliada. Esa palabra ya dice mucho sobre cómo afronta la realidad una persona, supongo.

Es profesora de literatura comparada, enseña narrativa latinoamericana en la universidad francesa, se pasó años investigando en archivos y su obsesión teórica es precisamente el nervio de su novela: los cruces entre la ficción y la no ficción.

Y, lo celebramos, de autoficción no quiere saber nada. "Yo la llamo la literatura de las lágrimas", me dice. "Tener al lector pendiente de qué cosa trágica le pasó a la autora. Es un fenómeno editorial, hay público que lo pide, pero no es lo que a mí me interesa. A mí me interesa la ficción pura y dura, y la ficción que se sustenta en una investigación".

El problema, matiza, no es el material autobiográfico, sino la pereza: "Confundir un texto que puede tener un sustrato real con el 'te vomito mi experiencia' y que el trabajo literario no esté cuidado".

Ese cuidado es su religión, y lo defiende con una ferocidad que ilusiona. "Desde que gané el premio me escribe gente diciéndome: escribí una novela, me salió rapidísimo, en cuatro meses. Y yo pienso: si lo escribiste en cuatro meses, ya hay algo que no va".

Escribir bien, insiste, es dejar macerar el texto, madurarlo, "crear algo que sea como un reloj suizo". En tiempos en que hasta las máquinas escriben en lugar de los autores, oír a alguien reivindicar la lentitud es casi un acto de esperanza.

En la novela, documentalista Miranda K. lleva quince años enamorada de Charles, un impostor público y privado, un estafador. Cuando su farsa se derrumba, ella se lanza a investigarlo. Y aquí entra mi primera confesión: Cuando terminé el libro y me puse a pensarlo, no pensé en ningún novelista contemporáneo. Pensé en Agatha Christie.

Permítanme la digresión. En diciembre de 1926, el marido de Christie, Archie, le pide el divorcio: tiene una amante. La reina del crimen desaparece durante once días. Aparece su coche abandonado al borde de una carretera, quinientos policías la buscan por media Inglaterra, la prensa la da por muerta. Y la encuentran, viva, en un balneario de Harrogate, registrada bajo otro nombre. La mayor inventora de misterios del siglo se convirtió, ella misma, en el misterio que nadie supo resolver.

Paula se ríe con música. Y yo le remato la jugada, porque la historia tiene una segunda parte que parece escrita para su novela: años después de desaparecer, Christie dejó de inventar crímenes para desenterrar el pasado de verdad.

Se casó con el arqueólogo Max Mallowan, al que conoció en las excavaciones de Ur, y se pasó media vida entre las ruinas de Mesopotamia; llegó incluso a ambientar una novela, Asesinato en Mesopotamia, en el mismo yacimiento en el que vivía.

La mujer a la que abandonan, que desaparece, que se reinventa y acaba, literalmente, de arqueóloga. No se me ocurre mejor espejo para Miranda.

Porque Miranda también excava. Mientras su propia historia de amor se derrumba, lleva cinco años rodando un documental sobre una pareja de ancianos, Hélène y André, que sí han logrado llegar juntos al final de toda una vida. Y ahí está mi segunda idea, la que de verdad quería plantearle: que esa pareja, y el propio oficio del documental, son el Virgilio de Miranda. El guía que la lleva de la mano por su infierno privado.

Lo recoge al vuelo. "Claro que son el Virgilio de Miranda. Hélène le dice en un momento que se ha transformado en la arqueóloga de ese matrimonio". La imagen es exacta: Miranda se pega a esos dos viejos como un arqueólogo a un yacimiento, a ver si desenterrando el amor ajeno entiende el suyo.

Pero Klein es demasiado buena para concederle el consuelo. "Puse una frase: encontrar no es lo mismo que entender. Ella va a tomar decisiones, va a decidir qué hacer con su vida, pero no creo que entienda nunca. Para mí, ese hombre va a seguir siendo siempre un gran signo de interrogación".

Virgilio, recordémoslo, acompaña a Dante por el Infierno y el Purgatorio, pero no puede cruzar al Paraíso. Deja a su discípulo a las puertas de una revelación que a él le está vedada. Hélène y André hacen lo mismo con Miranda: la bajan hasta el fondo, le enseñan el amor que dura, y la dejan ahí, sin la llave para entenderlo.

Es más, la arrastran a hacer cosas que no debería. "Miranda puede despertar toda nuestra empatía y aun así cometer actos éticamente muy graves", admite la escritora.

"Cuando escribí la escena en la que se mete en el cuarto de Hélène sin su permiso, para mí era grave, casi no podía escribirla. Pero pudo más el impulso, el deseo de saber". El que investiga, cuando de verdad necesita saber, también profana tumbas.

Y llegamos a la tercera maravilla, que es puramente técnica. ¿Cómo demonios una novela sobre el amor acaba convertida en un thriller? "No tenía ni idea de que iba a tener estructura de thriller", confiesa.

"Empecé con una investigación documental. Probé a darle la voz en primera persona al mentiroso, no funcionaba. Probé algo más coral, cada uno dando su versión, tampoco. Y de repente apareció la idea: ¿qué pasa con estos estafadores públicos en la intimidad, con sus parejas? Ahí se me abrió un mundo, y ahí dije: acá hay una novela".

El ritmo, el suspense, la mecánica del género fueron imponiéndose solos, a base de dejar decantar el texto. "En las primeras versiones Miranda iba a ver a uno, iba a ver a otro, reflexionaba sobre el pasado. Era repetitivo. Cuando entendí que Hélène y André tenían que ser la estructura vertebral, ahí empecé a ver la luz".

No es casualidad que el thriller le saliera de dentro: Klein construyó la novela sobre casos reales de impostores, como el de Janet Cooke, la periodista que en 1981 tuvo que devolver un Pulitzer al Washington Post por inventarse de cabo a rabo a su protagonista.

Lo que Miranda persigue en Charles es lo mismo que fascina a Klein como estudiosa: el farsante que, en el fondo, se cree más veraz que la verdad.

"Esos periodistas estaban convencidos de que el poder ético de sus falsificaciones era más valioso que el de la verdad factual", dice. Y ahí la novela nos deja a todos incómodos, porque, bien mirado, ¿quién decide qué es la verdad?

Esa pregunta es la que convierte un thriller en literatura de la buena. Porque El amor inventado no va en de un estafador. Va de nosotros. Va de que todos, para que una relación dure, nos contamos ficciones.

"No lo llamaría estafa piramidal", me corrige cuando se lo planteo así de brutal, "pero algo hay: es consentida, y una vez que arrancas ya no puedes salir. Todos necesitamos la ficción para hacer perdurar un amor. No me pasa con los amigos ni con los hijos. Con la pareja, sí".

La propia novela lo encarna sin piedad. Su protagonista, dice Klein, "no quiso ver lo que se estaba cociendo en su intimidad, y tampoco quiso ver lo que le estaba pasando a sí misma".

Al principio da lástima, la pobre mujer abandonada; luego descubrimos que envidiaba al marido, que le tenía celos, que guardaba sus propios rencores.

Hay verdades demasiado duras para mirarlas de frente, y la novela entiende que no mirarlas es, también, una forma de mentir. Lo dijo mejor, y más valiente, en su propio discurso del Lumen.

"Dije que las parejas que duran son los virtuosos de la omisión, los que saben manejar el secreto. Y a la salida los hombres me decían: sí, completamente. Y las mujeres: ay, pero qué fuerte, ¿y si perdemos la sinceridad? Me hizo mucha gracia la diferencia". Ella misma, terminada ya la novela, encontró la formulación perfecta en el Fellini de Ocho y medio, cuando el protagonista suspira que la felicidad consiste en decir siempre la verdad sin herir a nadie. Un imposible, claro. Esa es la trampa en la que vivimos todos.

Hay un último guiño que no me resisto a señalarle, y es que haya ambientado esta historia del fracaso del amor precisamente en París, la ciudad del amor. Tampoco eso fue del todo buscado. "No tenía sentido ambientar un fraude periodístico así en Argentina, donde el prestigio de los medios está muy golpeado. En Francia todavía hay grandes medios, un escándalo de ese tamaño provoca una conmoción. Y es la ciudad en la que vivo, en la que están todos mis afectos".

Pero el resultado es una ironía deliciosa: la capital mundial de los enamorados convertida en escenario de la mayor estafa sentimental.

Porque la pregunta que deja la novela de Paula Klein no es si Charles mentía. Es mucho peor. Es cuánto de lo que llamamos amor es memoria, cuánto es relato y cuánto es pura invención. Y, sobre todo, si seríamos capaces de soportar la respuesta. Agatha Christie, cuando se lo preguntaron, prefirió desaparecer once días.

A veces es lo más sensato.