Fallece el pintor y escultor valenciano Miquel Navarro a los 81 años

El pintor y escultor valenciano Miquel Navarro ha fallecido este domingo a los 81 años de edad.

Así lo ha confirmado el Ayuntamiento de Mislata, su ciudad natal, que ha lamentado la muerte del artista, escultor y referente cultural del arte contemporáneo valenciano y español.

"Su obra, su compromiso con el arte y su vinculación con Mislata dejan una huella imborrable en nuestra ciudad, y en cultura valenciana", han señalado desde el consistorio.

El Ayuntamiento decreta tres días de luto oficial desde hoy hasta el martes a las 23.59 horas, y las banderas ondearán a media asta.

Miquel Navarro tiene obras expuestas en los museos más conocidos del mundo, como el Guggenheim de Nueva York y de Bilbao, la Fundación Lambert de Bruselas, el Nacional Centro de Arte Georges Pompidou de París, el Mie Prefectural Art Museum en Japón, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona o el Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM).

En 1984, con la realización, para la ciudad de Valencia, de la escultura de 23 metros “Fuente pública” – después rebautizada por los valencianos como “La pantera rosa”-, se abre una nueva vertiente en la carrera artística de Miquel Navarro, que se caracteriza por piezas de gran formato instaladas permanentemente en la vía pública.

A día de hoy, más de cincuenta ciudades cuentan con estas obras monumentales de Navarro. También en Valencia se encuentran sus esculturas “El Parotet” (2003) y “Cabeza pensante” (2011).

Miquel Navarro, considerado como una de las voces más personales de la escultura contemporánea, ha recibido multitud de reconocimientos y premios a lo largo de su trayectoria.

El Ayuntamiento de València concede al artista mislatero en 2024 la distinción de "Hijo adoptivo" de la capital del Turia "por su relevancia nacional e internacional y por haber contribuido a dar una imagen propia a la ciudad".

Entre ellos, destacan el Premio Nacional de Artes Plásticas concedido por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 1986; el Premio Alfons Roig de la Diputación de Valencia (1.987), el Premio Nacional de la Asociación de Críticos de Arte (1995), la Distinción de la Generalidad Valenciana al Mérito Cultural (2002), el VIII Premio Internacional Julio González – IVAM (2008) y la Medalla de San Carlos, otorgada por la Facultad de Bellas Artes de Valencia (2010).