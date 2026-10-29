'Todo lo que perdimos', el corto en homenaje a la dana para "no olvidar" de la directora y actriz valenciana Belén Mayordomo

A veces, de las grandes tragedias surgen relatos que ayudan a mantener viva la memoria de quienes lo sufrieron. Desde esa sensibilidad y, como forma de desahogo, Belén Mayordomo empezó a escribir sin llegar a imaginar que sus palabras trascenderían a la gran pantalla.

Su cortometraje Todo lo que perdimos habla de la soledad y la resiliencia sobre la pérdida tras unas inundaciones que dejaron al menos 233 víctimas mortales, así como innumerables daños materiales.

Con esta obra, pretende "no olvidar a nadie que sufrió una dana que anidará en su recuerdo de por vida". De hecho, la joven, de Utiel, vivió en sus carnes las riadas del 29 de octubre de 2024, justo el día de su cumpleaños.

Mayordomo dirige, escribe y co-protagoniza este cortometraje junto a Eva Santolaria y Eric Francés, y cuenta con la producción de Enrique Viciano (Buenpaso Films).

La valenciana propuso que la actriz Santolaria encarnase el papel protagonista por "pura admiración", pero "le tocó tanto que aceptó sin dudarlo", recuerda.

La trama gira en torno a una madre, Pilar, y su hija Julia, quienes deben lidiar con las consecuencias de perderlo todo.

Su historia -ficticia- representa el dolor y la pérdida de seres queridos que se extiende a todas aquellas personas que sufrieron la fatídica dana. Y aunque se ambienta en Utiel, junto al río Magro -una de las zonas más afectadas-, el filme abarca y representa la desolación sufrida en todo el territorio.

Para hacer realidad el guion de Belén, un equipo de unas 30 personas ha estado detrás de la producción. Entre ellas se encuentran Dolores Martorell, responsable de la producción ejecutiva; Jorge R. Preciado, director de fotografía; y Javier Balaguer, director de cine, como ayudante de dirección.

La propia guionista y directora describe la experiencia como "alucinante", según cuenta en una entrevista a EL ESPAÑOL.

El rodaje de Todo lo que perdimos empezó en mayo de 2025 y tardó un año y un mes en estrenarse. Desde entonces, ha sido reconocido en numerosos festivales nacionales e incluso internacionales.

Este 2026 ganó el premio del público en el Festival de Cine de Sorihuela del Guadalimar. "Al final es un corto hecho para conectar con la gente. Fue la respuesta de que la gente entendía la historia", celebra.

Fuera de España, obtuvo dos galardones en sendos festivales de la India.

También ha sido candidato a los premios Lola Gaos de la Comunitat Valenciana y, recientemente, la utielana presentó el proyecto en el Filmets Badalona Film Festival, un festival internacional de cortometrajes colaborador de los premios Goya.

El corto 'Todo lo que perdimos', en el Filmets Badalona Film Festival. EE

Porque el corto de Belén es profundamente humano, aunque sea ficción al cien por cien. Precisamente la actriz y directora explica a este diario que, al vivir la tragedia tan de cerca y escuchar cada día las historias que relataba la gente, no pudo sino refugiarse en un relato que ella misma inventó.

Después de dos años, para Mayordomo todo sigue siendo "muy raro". "Ya no pienso en que es mi cumpleaños, sino en la gente que vivió todo aquello", confiesa.

El día de la dana

La mañana del 29 de octubre de 2024 Belén Mayordomo había quedado con su familia para comer en un restaurante de Utiel y celebrar allí su 26 cumpleaños. Lo que parecía una gota fría más terminó convirtiéndose en la mayor de sus pesadillas. Por suerte, su casa apenas resultó inundada.

"Vivo en Madrid, pero justo me pedí esa semana de vacaciones porque llevaba ya como dos años fuera", explica.

En su pueblo, dice, el río suele llenarse en días de fuertes aguaceros y luego vuelve a quedarse seco: "Pensábamos que no iba a pasar de ahí".

"Se me puso mal cuerpo y, en solo 20 minutos, el agua reventó la puerta y entró con fuerza", recuerda. Su familia y ella pudieron refugiarse en las plantas superiores del establecimiento mientras la corriente devasaba la planta baja.

Para Belén, las primeras horas fueron de "pánico absoluto" porque pensaba "todo el rato" que su familia no podía morir el día de su cumpleaños.

Desde el lugar donde se resguardaron pudo ver cómo un vecino quedaba atrapado entre unas rejas, hasta que la UME logró rescatarlo. "Fue una locura, porque la lluvia paraba, luego volvía... y así", detalla.

Incomunicados durante toda la tarde, no fueron conscientes de la gravedad de la situación hasta el día siguiente. "Nos quejábamos por el coche y luego te das cuenta de todo lo demás", admite.

"Se acumularon muchas cosas, tanto por lo que iba viendo como por la gente que se echaba a llorar. Además, ayudo en una protectora: de los 40 animales que teníamos, solo sobrevivieron 10", lamenta.

La joven agradece no haber perdido a ningún ser querido, pero la experiencia dejó en ella una huella que no tardó en plasmar por escrito.

A su regreso a Madrid, habló con quien finalmente sería el productor del cortometraje, Enrique Viciano, a quien le gustó la idea. Junto a Dolores Martorell, productora ejecutiva, le propusieron a la joven dirigirlo.

"Tal y como yo lo escribí, se ha conseguido hacer. Y ellos también están muy contentos", recalca.

Como proyecto de futuro, le encantaría dedicarse a la interpretación, pero se queja de la "falta de oportunidades". "Tienes que lidiar con muchos 'noes'", apunta.

Empatizar

De su faceta actoral, Belén Mayordomo cree que una de las herramientas más valiosas es la capacidad de empatizar.

Para ella, el trabajo del intérprete consiste en comprender al personaje sin juzgarlo: "Coges un sentimiento que conoces y lo llevas al extremo".

Esa misma empatía fue la que guio la creación de Todo lo que perdimos: la directora parte de la certeza de que todo el mundo ha vivido pérdidas y todos han sentido en algún momento la soledad.

De momento, la película no está disponible para su visionado general, ya que se encuentra en plena trayectoria de festivales, un circuito que suele ser privado y cerrado. Sin embargo, la intención del equipo es que llegar al mayor número posible de personas.

La joven directora confía en que, una vez concluida esa etapa, puedan encontrar la manera de que la obra llegue a alguna plataforma u otro formato de distribución.

"Si el objetivo es que esto se recuerde, tiene que poder verse", concluye. "Encontraremos la manera de que llegue un momento en el que todo el que quiera verlo pueda hacerlo".