Myriam Imedio y el crimen montado como una empresa: "Hay lectoras que me confiesan que ellas lo harían"

Nos hemos acostumbrado a visitar el mal como quien visita un acuario. El true crime es la excursión perfecta: el monstruo detrás del cristal, numerado, con su ficha explicativa y su horario de alimentación. Un pódcast mientras fregamos los platos. Una serie antes de dormir. Siempre es un hombre, siempre es en otro país, siempre le pasó a otro. Salimos del acuario tranquilos, con la coartada intacta: nosotros no, nosotros jamás.

Cuando me siento frente a Myriam Imedio, esa coartada empieza a hacer aguas.

Valencia, 1984. Periodista de formación y escritora de las de fábrica, de las que lo llevan puesto desde antes de saber para qué sirve. "Soy escritora por vocación desde que tengo uso de razón", me dice, y lo demuestra con una prueba que no admite recurso: "Pedí una máquina de escribir a los Reyes con ocho años".

Habla deprisa, se corrige en voz alta, se interrumpe a sí misma para matizarse. "A mí me salen subtítulos, y eso es un problema", suelta, y uno entiende enseguida que el problema es, en realidad, su mejor cualidad. De la terreta, coordinadora de un club de lectura de novela negra, lectora a destajo por obligación y vicio.

Su cuarto libro se llama 'En el nombre del fuego', lo publica Suma y transcurre donde menos lo esperas: Chulilla, Valencia, Benidorm. El sicariato con vistas al mar y arroz del domingo. Hay algo profundamente perturbador en que la carnicería ocurra en el paisaje de tus vacaciones, en el pueblo al que subías a bañarte en el río. Imedio lo sabe y por eso lo hace.

El horror, de cerca, duele más.

En el centro de la novela hay una organización de asesinos a sueldo. Se llama la Llama. Y aquí viene el primer golpe: Imedio no la ha escrito como una banda, la ha escrito como una empresa. "Es un ego, pero es un negocio", resume. Para entrar hay que pasar unas pruebas. Hay un organigrama, una pirámide, un modus operandi. Hay, me atrevería a decir, un departamento de recursos humanos. Lo verdaderamente inquietante no es que maten; es cómo se contrata al que mata.

"Lo original es que las personas que forman parte de la organización no habían sido criminales, no habían tocado un arma. Eran personas totalmente normales", explica. Y deja caer la pregunta que sostiene el libro entero, la que a mí me quitó el sueño: "¿Por qué una persona normal querría entrar en una organización para matar por encargo?".

Las que mandan en la Llama son dos mujeres. Leila y Mary. Rotas las dos, inteligentísimas las dos. Imedio lo dice con una tranquilidad que asusta un poco: "Los sicarios siempre son hombres. Yo quise darle la vuelta y poner a mujeres al cargo".

No es un gesto de catálogo, de cuota, de folleto. Es una tesis. La escritora negra lleva décadas repitiéndonos que el asesino es un señor, y Imedio sospecha que esa certeza es más pereza que verdad. "¿Por qué siempre hombres? Las mujeres no matan, las mujeres no esconden mejor las pruebas", ironiza, y la ironía es el bisturí.

Myriam Imedio. Aitor Pilán

Sus protagonistas no son villanas de pantalla. Son mujeres que se quemaron hasta los cimientos y que, en lugar de apagarse, decidieron usar el fuego. De ahí el título. El renacer de las cenizas, pero sin la parte amable del mito: aquí se renace peor.

Le pregunto por la herencia, porque me ha llamado la atención que sus personajes no heredan casas ni apellidos, sino obsesiones y dolores. Ella descarta el atajo fácil. "No se hereda como algo genético. El gen del mal estará, no digo que no, pero es más lo que has mamado desde pequeño, el contexto, el contagio".

Y pone un ejemplo que no se olvida: una niña criada en una casa sin suelo firme, entre el descontrol de los adultos, sin un solo pilar al que agarrarse. "Esa chica hoy arrastra una vida entera de problemas. No porque lo lleve en la sangre, sino porque es lo único que vio". El mal, en sus novelas, no es una maldición bíblica. Es una rutina aprendida. Una costumbre de la casa. Y eso es mucho más terrorífico que cualquier demonio, porque las costumbres se pegan.

Hasta aquí, una buena novela negra. Lo que convierte a Imedio en un caso aparte es lo que ocurre después, en los clubes de lectura, cuando las lectoras cierran el libro y bajan la voz para confesarle algo. "Hay lectoras que me han dicho: yo lo haría", cuenta.

Una señora, en la Feria del Libro de Valencia, fue más lejos: le dijo que no estaría nada mal que la Llama existiera de verdad. Imedio lo narra con una mezcla de apuro y de orgullo que entiendo perfectamente, porque es el orgullo del que ha conseguido lo más difícil.

"Mi victoria es que han dejado de ser ellas para ponerse en el lugar de las protagonistas", dice. Lo llama empatía. Yo lo llamaría de otra manera, más incómoda: ha secuestrado la ética del lector. Le ha robado, durante trescientas páginas, la coartada moral. Y el lector ha salido del libro sin estar del todo seguro de recuperarla.

Porque esa es la apuesta real de la novela, y es una apuesta valiente. "Escribir, para mí, no es solo entretener; también es provocar”, afirma. “La literatura es un espejo en el que nos reconocemos". El espejo de Imedio no te devuelve la cara que esperabas. Te devuelve la pregunta que llevas evitando toda la vida: y yo, en su lugar, con ese dolor encima, ¿qué haría?

No tengo respuesta. Ella tampoco la da. Se limita a dejar la pregunta encendida, que es exactamente lo que un buen thriller debe hacer.

Hablamos del boom del true crime, que ella conoce de primera mano. "Ha aumentado una barbaridad en los últimos cinco años: libros, pódcast, series". Le interesa menos el morbo que el mecanismo.

"Nos llama la atención el lado oscuro del hombre. ¿Qué tiene esa persona en la cabeza para hacer lo que hizo?" Pero marca una frontera que la separa del género de consumo rápido: en sus páginas nunca se mata por gusto. "Detrás de cada muerte hay un objetivo", insiste.

Hay un móvil, hay una causa, hay una herida. Lo gratuito la aburre. Lo que le interesa es la contabilidad secreta que lleva cada asesino en la cabeza, esa en la que todo, hasta lo peor, acaba cuadrando.

Me cuenta que, mientras escribe, no lee thriller ni novela negra. "Para no llevarme cosas que no son mías. Porque tengo una voz". Lo suelta sin solemnidad, como una obviedad doméstica, y sin embargo acaba de resumir el único mandamiento que de verdad importa en este trabajo.

La voz propia.

Lo que no se compra, lo que no se hereda ni por genética ni por contagio, lo único que distingue al que escribe del que teclea. Imedio la protege como una leona protege la camada: apartándola de todo lo que pueda contaminarla.

Le queda tiempo para una pelea menor y muy divertida, la de las etiquetas. "Me tienen en Amazon como policiaco, y lo he dicho mil veces: no es policiaco, es thriller psicológico". Se ríe del circo de subgéneros, de la novela negra rural y de la novela negra romántica y de la etiqueta sobre la etiqueta sobre la etiqueta.

"Al final, tanto aclarar acaba confundiendo al lector". Tiene razón, pero sospecho que a ella la etiqueta se le queda corta por un motivo más de fondo: lo que escribe no cabe en la estantería de los crímenes. Cabe en la de los thrillers que te cambian de sitio por dentro.

Me despido de ella en la cafetería donde hemos quedado a hablar. Esa que comparte con sus sicarias de ficción, ese trozo de costa donde la gente veranea sin saber que, en la cabeza de una vecina, acaban de montar una multinacional del asesinato. Vuelvo al acuario del principio, al monstruo detrás del cristal, tan cómodo, tan ajeno.

Myriam Imedio ha hecho algo imperdonable con ese cristal: lo ha puesto a la altura de nuestros ojos y lo ha convertido en espejo. El monstruo ya no está en otro país ni es necesariamente un hombre.

Es una mujer normal, rota en el sitio exacto, a la que un día le compensó liarla parda. Y lo más difícil de perdonarle a Imedio no es que lo haya escrito. Es que, al cerrar el libro, uno ya no está tan seguro de la cara que le da su vecina.