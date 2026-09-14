El Palau de la Música incorpora a su programación estable un ciclo gratuito protagonizado por ocho bandas de Valencia

Catalá en la presentación del programa 'el Palau amb les Bandes' Ayuntamiento de Valencia

Las bandas de música de la ciudad de Valencia entran de manera estable en la programación del Palau de la Música con un ciclo de conciertos que arranca esta temporada 2026/2027 y que se mantendrá de manera continuada.

La iniciativa, titulada El Palau amb les Bandes, empieza este mes de septiembre y se prolongará hasta julio de 2027 con la actuación de ocho de estas agrupaciones musicales.

El ciclo se ha presentado este lunes en un acto presidido por la alcaldesa, María José Catalá, que ha resaltado el papel y el peso de las bandas de música dentro del "ecosistema musical" valenciano y ha destacado el objetivo de reforzar su presencia.

La propuesta forma parte de la estrategia València Music City y abre uno de los principales escenarios culturales de la ciudad a las sociedades musicales. "Queremos que las bandas de música tengan en el Palau de la Música el lugar que merecen", ha señalado Catalá.

La ciudad cuenta con 31 entidades musicales integradas en la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV), de las que 28 forman parte de Cosomuval.

Este ecosistema reúne 40.000 músicos, 60.000 educandos y 240.000 familias socias, además de unos 2.000 músicos federados, 400 docentes y 3.000 alumnos.

El Palau amb les Bandes englobará las actuaciones del Centre de Música i Dansa de Nazaret, la Banda de Música de Campanar, la Agrupació Musical Sant Isidre, el Ateneu Musical del Port, la Agrupació Musical San José de Pignatelli, la Agrupació Musical Santa Cecília del Grau, la AC Falla Jerónima Galés y la CIM Banda de Torrefiel.

Los conciertos, de carácter gratuito, se desarrollarán en las salas Iturbi y Rodrigo del Palau de la Música.

"No será un ciclo efímero, sino que será un ciclo estable", ha subrayado María José Catalá, quien ha incidido en que la iniciativa permitirá a las bandas disponer de "más visibilidad, más oportunidades y nuevos espacios para encontrarse con la ciudadanía".