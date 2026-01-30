Carmen Prades sorprende con el color de su traje de fallera mayor de Valencia: "Ocupa un lugar especial en su corazón"

El color elegido por la fallera mayor de Valencia, Carmen Prades, para su espolín -su traje oficial- es cada año uno de los secretos mejores guardados. Y de los más esperados para desvelar.

Como cada año, este secreto se descubre el día de la Exaltación de la fallera mayor de Valencia. En 2026 ha sido este viernes 30 de enero.

Así, Carmen Prades ha hecho pública su elección al salir de su domicilio para dirigirse a uno de los actos más solemnes de este año. Sobre el color elegido, desde la firma que lo ha tejido aseguran que "ocupa un lugar especial en su corazón".

El nombre del color elegido por Carmen es Terreta. Este tono, según explican desde Vives y Marí, "desde un principio ocupó un lugar especial en su corazón".

"Fue imaginado por ella cuando la ilusión de llegar a ser fallera mayor de Valencia comenzó a llenar de optimismo todo el proceso de elección durante el año 2025", añaden.

Así, definen la elección de Carmen como "un color atrevido, delicado y de una belleza singular, reflejo fiel de la personalidad extraordinaria que distingue a la fallera mayor".

Sobre el color, ensalzan la "armoniosa combinación de tramas cromáticas que conforman la composición floral y ornamental del espolín". Esto, añaden, "otorga al conjunto una suavidad envolvente y, al mismo tiempo, una fuerte elegancia que enriquece la esencia de este tejido tan emblemático".

El espolín de Carmen está realizado sobre urdimbre de tres cabos de seda natural color Terreta, y está tramado con un total de 30 tramas diferentes.

Consta, además, de una trama de algodón que arma el fondo, cuatro metales diferentes, 24 tramas de seda natural diferentes para colorear flores y hojas y una trama de nobleza.

Vives y Marí es la firma encargada de tejer el espolín oficial de la fallera mayor de Valencia 2026, Carmen Prades. También de la infantil, Marta Mercader. Ambas estrenan su traje el día de su Exaltación.

Se trata de una obra de arte que, cada año, las falleras mayores de Valencia eligen minuciosamente para vestir como primer traje. Concretamente, cada año es diferente porque ellas escogen el color, pero el dibujo siempre es el mismo, y lle va por nombre Fallera Mayor de Valencia.

El patrón de esta tela es propiedad del Ayuntamiento, por eso es tan exclusivo, ya que únicamente lo pueden vestir quienes ostentan este cargo.

La empresa Vives i Marí es, desde hace más de 60 años, una firma pionera en el oficio del arte de la seda valenciana y la empresa líder en sedes dedicadas a la indumentaria regional de la Comunidad Valenciana.

Sus fundadores, Luis Vives y José Marí, comenzaron creando una pequeña empresa en los años '50, convirtiéndola más tarde en la sociedad que es actualmente al añadir a su equipo a Manuel Aznar, Vicente Bayot y Jaime García, formando así un increíble equipo de profesionales.

Desde el año 1973, Vives i Marí implementa su producción dedicándose a la creación de tejidos para los trajes tradicionales de toda la Comunidad Valenciana, y desde el año 1999 recupera la fabricación de Espolines.

La empresa, reconocida por su excepcional trabajo de indudable calidad y ganadora del Premio de Artesanía 2010 de la Cámara de Valencia, es una referencia en el mundo de las fiestas de la Comunidad Valenciana y el resto de España.

Para la confección de este primer traje oficial de la Corte de Honor y la Fallera Mayor de Valencia, este año participa una firma que se estrenó como indumentarista oficial en 2025 con las infantiles. Este año tiene el reto de vestir a Carmen Prades y su Corte de Honor en el día de su Exaltación.

Las manos de Montaña Caballero y su equipo darán forma a los sueños de nuestras máximas representantes en este día tan especial y que también estará presente en otros actos importantes como la Crida y la Ofrenda.

Esta firma, con tan solo cuatro años con su tienda, ha cosido para Falleras Mayores de Valencia como María Estela Arlandis.

También fue la encargada de dar vida al traje de la Dansà de la Corte de Honor 2024. Además, en 2025 se encargó de confeccionar el segundo traje oficial de la FMIV y su Corte de Honor.