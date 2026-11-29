El PP, vencedor en las grandes ciudades valencianas salvo en Sagunto, donde gana el PSOE: Vox vence en dos municipios

En las grandes ciudades valencianas, las elecciones generales del 29-N han dejado un mapa electoral dominado por el Partido Popular. De los cuatro principales núcleos de población de la provincia, Sagunto ha sido el único territorio en el que el PSOE ha sido la primera fuerza.

El PP ha salido vencedor en tres de las cuatro principales ciudades: Torrent, Gandía y Paterna. En Torrent, ciudad que cuenta con más de 90.000 habitantes, el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha obtenido 17.262 votos, un 34,24%. Por su parte, el resultado socialista ha disminuido en más de seis puntos porcentuales, con 13.135 votos.

En las elecciones de 2023, el PP también fue la fuerza más votada (14.895 votos), pero el PSOE se quedó muy cerca del resultado de los 'populares' con 13.814 votos. Comicios en los que la participación fue del 71,95%, mientras que en este 29-N aumentó hasta el 80,96%.

En Gandía, con una población de 83.135 habitantes, el PP ha obtenido 14.153 votos, un 34,26%. El PSOE ha disminuido un 6,95% con 11.599 votos. Los resultados distan mucho de la igualdad registrada en las pasadas elecciones, donde ambos partidos quedaron separados por tan solo 28 votos. En 2023 el PP obtuvo 12.834 votos y el PSOE 12.806.

En la tercera gran ciudad valenciana, Paterna, con una población de 76.019 habitantes, el PP ha sido también la fuerza más votada con 12.428 votos (32,10%), 1.751 más que el PSOE (27,56%), con el 91,42% escrutado.

Los resultados registrados en este 2026 evidencian el cambio a nivel nacional, ya que en las pasadas elecciones el PSOE fue vencedor en la localidad. El partido liderado por Pedro Sánchez obtuvo 12.409 votos (33,70%), mientras que el PP fue la segunda fuerza más votada con 11.859 votos (32,20%).

Finalmente, Sagunto ha sido la única en la que los socialistas han sido la fuerza más votada con 11.924 votos, 1.509 por encima del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.

En la ciudad de 73.031 habitantes, el resultado ha sido mucho más ajustado que en el 2023. En las últimas elecciones el PSOE se distanció en 3.517 votos del PP, que fue la segunda fuerza más votada (12.720 a 9.203 votos).

En todas las grandes ciudades también es reseñable el crecimiento de Vox, que ha mejorado sus resultados en todas y cada una de las localidades. En Torrent ha obtenido 12.067 votos (23,56%), un 4,21% más que en 2023; mientras que en Gandía ha registrado 8.072 votos (19,54%).

Por otro lado, en Paterna ha obtenido más de 8.000 votos; y en Sagunto, pese a la victoria socialista, ha obtenido 7.025 votos (18,34%), cuatro puntos porcentuales más que en los pasados comicios.

Vox en la provincia

De hecho, hay algunos municipios en los que el partido de Santiago Abascal ha sido la fuerza más votada, como son Montroi o Benimuslem.

Montroi ha sido la única localidad en la que Vox ha obtenido la victoria como primera fuerza, ya que en Benimuslem han empatado en votos con el Partido Popular.

En la localidad de la Ribera Alta, el partido liderado por Santiago Abascal ha obtenido un total de 572 votos, superando en 26 votos y un 1,29 % al Partido Popular que ha sido la segunda fuerza más votada. Aumenta en más de ocho puntos porcentuales con respecto a las elecciones de 2023 y 267 votos más.

En Benimuslem, municipio también situado en la Ribera Alta, la igualdad ha sido máxima. PP y Vox han obtenido los mismos votos (114 votos, un 25,90 %), mientras que el PSOE ha obtenido 113 votos.

En localidades como Nàquera o Montserrat, la formación ha liderado el recuento durante muchos momentos del escrutinio pese a que finalmente ha sido el Partido Popular como la fuerza más votada en solitario.