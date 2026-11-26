El PP valenciano ha situado los fallos del sistema de pulseras antimaltrato en el centro de su ofensiva contra el Gobierno central de Pedro Sánchez en la recta final hacia las elecciones generales del 29 de noviembre, en una clara estrategia dirigida a disputar el voto femenino.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y la vicepresidenta primera de la Generalitat, Susana Camarero, mantuvieron este miércoles, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un encuentro con una víctima usuaria de este tipo de dispositivo.

Una cita en la que esta les narró los "problemas sufridos en los últimos meses" y que sirvió para que las dos dirigentes, candidatas del PP por Valencia al Congreso y al Senado en la cita electoral del domingo, cargaran contra la gestión del Ejecutivo central, además de reclamar una revisión integral del sistema.

Según el relato trasladado por las populares, la mujer, con tres hijos menores a su cargo, se sintió "desprotegida" al haber sufrido "problemas de geolocalización, alertas constantes" e incluso "falta de coordinación policial" después de cambiar de provincia para alejarse de su agresor.

"Este sistema hace aguas. Falla el dispositivo, fallan los protocolos y falla la coordinación con los agentes que deben proteger a las víctimas. Hay que volver a empezar y rehacerlo de nuevo", defendió Catalá para, acto seguido, agregar que la protección de las mujeres de este país no puede seguir en manos de un Gobierno que no ha estado a la altura".

Camarero, por su parte, acusó al Ejecutivo de dejar desprotegidas a las víctimas y dirigió sus críticas hacia la exdelegada del Gobierno en la Comunitat, Pilar Bernabé, después de que esta negara fallos en el protocolo. "Yo le invito a que escuche de verdad a estas mujeres", afirmó la actual vicepresidenta primera de la Generalitat.

Ambas respaldaron las propuestas del PP para rehacer el sistema de pulseras y situar su gestión bajo la dependencia del Ministerio del Interior, además de reforzar la coordinación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La PNL del PP en Les Corts

Ahora bien, la ofensiva contra el Gobierno central no acaba en este encuentro. La estrategia trazada por el PP también tuvo su reflejo este miércoles en la actividad parlamentaria de Les Corts Valencianes, donde los populares y Vox volvieron a acercar posturas.

Esta vez, a cuenta de las proposiciones no de ley registradas por los grupos parlamentarios con motivo del 25N. Aunque el partido de Santiago Abascal no presentó ninguna iniciativa propia, sí reconoció sentirse identificado con el planteamiento de la PNL del PP.

El portavoz de Vox, José María Llanos, admitió que las medidas incluidas en el texto podrían haber sido registradas por su propia formación. "Van en la línea de lo que ha propuesto Vox desde el primer día para acabar con esta lacra que supone la violencia contra la mujer. Podríamos haberla propuesto nosotros", llegó a afirmar.

El dirigente, en cualquier caso, no quiso desvelar qué votaría su grupo en el pleno de este jueves, cuando se sometan a votación las propuestas de PP, PSPV y Compromís, si bien sus declaraciones dejaron poco margen a la duda.

Su esperado respaldo al texto del Partido Popular resulta especialmente significativo por los términos en los que está planteada la PNL, ya que esta evita en todo momento la expresión "violencia de género", una terminología que Vox rechaza.

Tampoco incorpora ninguna referencia a la recuperación del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista, como sí reclama la oposición.

Sin embargo, tanto la exposición de motivos como la propuesta de resolución recoge buena parte de las críticas que tanto PP como Vox han dirigido contra la gestión de la "protección a la mujer" que ha realizado el Ejecutivo central.

En particular, el texto pone el foco en los "fallos de los dispositivos telemáticos de control de las órdenes de alejamiento", conocidas como pulseras antimaltrato. Así, la iniciativa reclama mejorar su funcionamiento, garantizar su cobertura y geolocalización, y reforzar la supervisión de los casos con mayor riesgo.

Asimismo, reclama "crear un fondo para la reparación de las víctimas revictimizadas por la excarcelación anticipada o la reducción de condena de sus agresores en aplicación de la Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de libertad sexual". Esto es, la Ley del "solo sí, es sí".

En definitiva, dos asuntos que han marcado buena parte del discurso PP y Vox en contra del Gobierno y que buscan ahora poner en evidencia los problemas detectados en el sistema de protección de las víctimas y las consecuencias de la ley impulsada por el Ministerio de Igualdad durante la pasada legislatura.

Batalla por el voto femenino

Los dos movimientos de los populares se producen en un momento en el que el PSPV ha convertido la defensa de los derechos de las mujeres en uno de los ejes de su campaña.

La secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, y la candidata al Congreso por Valencia, Pilar Bernabé, han apelado reiteradamente a la movilización femenina frente a la "amenaza" y el "retroceso" que supondría que PP y Vox lleguen al Gobierno.

Sin ir más lejos, la también ministra de Ciencia pidió este miércoles, en un acto en Alicante junto al ministro Félix Bolaños, el voto para que Sánchez continúe en la Moncloa y siga "defendiendo a las mujeres".

Este martes, Bernabé llamó a llenar las calles este 25N contra la violencia machista y las urnas el próximo domingo para "seguir avanzando en derechos". "Las mujeres frenaron a Trump en EEUU y a Bolsonaro en Brasil", reivindicó.

Así, mientras los socialistas sitúan el debate electoral en la defensa del feminismo, el PP trata de disputar ese voto poniendo el foco en los fallos en la gestión del Ejecutivo central.

Con todo, los populares ha encontrado en las pulseras antimaltrato su munición electoral mientras, al mismo tiempo, tratan de hacer un juego de equilibrios con su socio parlamentario en la Comunitat con el registro de iniciativas que evitan la expresión "violencia de género".