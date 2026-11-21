Compromís Front-Valencià se reivindica como "la única papeleta para frenar a los ultras" y alternativa al bipartidismo

Compromís-Front Valencià ha reivindicado este sábado su candidatura para las elecciones generales del 29 de noviembre como "la única papeleta para frenar a los ultras"; la que representa la unidad de la izquierda valenciana frente al avance de la extrema derecha y el bipartidismo.

En un ambiente festivo que queda lejos del vivido en anteriores citas electorales, la coalición ha celebrado este sábado su mitin central de campaña en el Parque del Oeste de Valencia. Una cita a la que han acudido alrededor de un millar de personas, que han hecho ondear banderas republicanas, feministas, LGTBI o de Palestina.

El acto ha arrancado con la intervención de Mónica Oltra, una de las principales referentes de la formación y candidata de Compromís a la alcaldía de Valencia en las elecciones municipales de mayo de 2027.

La exvicepresidenta de la Generalitat ha sido la primera en defender que "hay una única opción política a la que votar el 29 de noviembre". "La única que no te fallará", ha proclamado tras agradecer entre lágrimas el "apoyo de los últimos años", que ha reconocido como "muy duros" en el plano "personal y familiar".

Si bien no ha sido su primera intervención en público desde que decidió volver a la política activa, sí ha sido su reaparición en un mitin previo a elecciones. El primer acto, además, en el que ha compartido escenario con Joan Baldoví, candidato a la Generalitat con el que hará 'ticket electoral', desde que dimitió en 2022.

Oltra ha reivindicado la trayectoria de Compromís y ha situado la unidad como el principal elemento diferencial de la coalición. "¿Por qué somos el único territorio donde ha sido posible unirnos todos? Porque se han cuidado las personas, se ha cuidado al diferente", ha expuesto.

Conviene apuntar que bajo el paraguas de Compromís Front-Valencià se integran Podem, Esquerra Unida del País Valencià y Esquerra Republicana del País Valencià. Todas ellas, fuerzas que en otros territorios como Cataluña van por separado porque no fue posible un entendimiento entre ellas: ERC va junto a Podem y Frente Amplio junto a IU.

La candidata a la alcaldía, así, ha insistido en que el acuerdo "no ha surgido de manera espontánea", sino que es fruto de negociaciones y años de entendimiento entre las distintas sensibilidades políticas de la izquierda alternativa al PSOE.

En estas elecciones, ha advertido, "no solo están en juego los programas electorales, sino también el futuro de toda una generación". Oltra ha alertado de una "inmersión fascista" y ha acusado a la derecha de "librar una batalla cultural contra los derechos y las libertades".

La exvicepresidenta también ha dirigido sus críticas al bipartidismo y al cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, de quienes ha puesto en duda su capacidad para ofrecer soluciones al problema de la vivienda.

"¿Alguien vio el debate del otro día? Ese en el que salían dos hombres verdes. ¿De ahí tienen que salir soluciones para el problema de acceso a la vivienda? Si tengo que hacer propuestas para acceder a vivienda, pero la vivienda cuesta medio millón de euros, ¿a la gente de qué le sirve eso?", ha reprochado.

Voto útil

Al ritmo del Bella Ciao que interpretaba una txaranga el mitin ha continuado con la intervención de los distintos cabezas de lista de las tres circunscripciones, así como con intervenciones por vídeo de otros referentes nacionales, como Gabriel Rufián y Ada Colau, que se han reconocido plenamente representados por la candidatura configurada por Compromís.

Los candidatos también han querido marcar distancias con el PSOE, al que han acusado de "no impulsar políticas suficientemente ambiciosas y valientes". Especialmente, en materia de vivienda.

Con todo, Compromís quiere evitar que el PSOE monopolice el voto útil de la izquierda y por ello ha defendido que su presencia en el Congreso es necesaria para obligar a los socialistas a impulsar medidas más "valientes", tal y como ha reivindicado la cabeza de lista por Valencia, Àgueda Micó.

La valenciana ha sacado pecho del trabajo de la formación en el Congreso, especialmente con lo que respecta a la dana. La diputada ha arrogado a Compromís el mérito de haber conseguido que la comisión de investigación se pusiera en marcha en la Cámara Baja y "forzar a Carlos Mazón" a ir a comparecer a ella.

Para seguir marcando distancias con el PSOE, además de con el PP, Micó ha reprochado a Sánchez y Feijóo que no mencionaran durante las dos horas que duró el cara a cara a las 234 víctimas mortales que provocaron las inundaciones del 29 de octubre de 2024.

La diputada ha defendido que la reconstrucción debe alejarse del modelo urbanístico anterior a la riada y ha reclamado que no se siga construyendo en el área metropolitana de València. También ha rechazado la ampliación del Puerto y de los polígonos industriales y ha reclamado que se prioricen la protección del patrimonio y la mitigación del cambio climático.

Previamente, Alberto Ibáñez, número dos por Valencia ha acusado también al PSOE de no haber respaldado suficientemente las medidas de Compromís para frenar la especulación inmobiliaria y ha anunciado que la próxima ley que impulse la formación si consigue grupo propio incluirá la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre.

Asimismo, ha prometido eliminar el impuesto por la compra de la primera vivienda. Una medida que, según sus cálculos, supondría un ahorro de hasta 25.000 euros para quienes adquieran una casa. También ha planteado elevar la fiscalidad a quienes "acumulen tres, cuatro o cinco viviendas" y ha reclamado al Gobierno central que devuelva los 51.000 millones de euros del rescate a la banca.

"Falta de valentía del PSOE"

La cabeza de lista por Alicante, María Teresa Pérez, ha ahondado en todas las diferencias entre los modelos que defienden PP y Vox, pero también el PSOE, y Compromís Front-Valencià.

La candidata ha contrapuesto el proyecto de PP y Vox, que ha definido como un modelo de retroceso en derechos, con el del PSOE, al que acusa de "conformarse con no avanzar". "Sin una izquierda que le empuje acaba agachando la cabeza y haciendo caso a los de arriba", ha señalado.

Pérez ha reivindicado sus orígenes familiares -su madre trabajaba en el sector del calzado y su padre en una cantera-, para defender la importancia de la sanidad y el resto de servicios públicos, así como el acceso a una vivienda digna.

También ha cargado contra la gestión del PP en Alicante y ha defendido que, si faltan casas, deben expropiarse las que acumulan los fondos de inversión. "Esta es la única papeleta útil para defender a la clase trabajadora", ha afirmado.

Casi dos horas después, Joan Baldoví ha sido el encargado de cerrar el mitin con una apelación directa a la movilización. El portavoz de Compromís en Les Corts Valencianes ha insistido en que el voto a la coalición no debe entenderse "como un voto contra nadie, sino a favor de medidas valientes".

"A los valencianos ninguno nos tiene que contar lo que pasa cuando gobierna la derecha y la extrema derecha. Ya los sufrimos cada día: recortes, corrupción, negligencia criminal", ha señalado el síndic, que ha vuelto a pedir que nadie se quede en casa el próximo domingo. "Aquí hay una única papeleta que recoge la esperanza, la dignidad y la valentía de los valencianos", ha zanjado.