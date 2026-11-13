Primer debate del 29N entre los candidatos de Compromís, PSOE, PP y Vox por Valencia. Biel Aliño / EFE

Primer duelo Catalá-Bernabé: la alcaldesa afea "inacción" en vivienda y la socialista saca pecho de su gestión tras la dana

El primer debate electoral del 29N entre los cabezas de lista por Valencia celebrado este viernes ha servido también como anticipo de la pugna por la Alcaldía de Valencia entre María José Catalá (PP) y Pilar Bernabé (PSOE), que volverán a medirse en las municipales de mayo de 2027.

La actual alcaldesa, durante el debate organizado por la cadena Ser y El País y celebrado en la Universitat Politécnica de Valencia, ha afeado al Gobierno de Pedro Sánchez su "inacción" en materia de vivienda durante sus ocho años de Gobierno, mientras la candidata socialista ha defendido la gestión del Ejecutivo en la reconstrucción tras la dana de 2024.

"Sánchez no ha hecho nada en esta legislatura. Ha prometido 1.000 viviendas en València de las que esta semana se ha anunciado la licitación de 62. Tampoco se sabe nada de su prometida Ciudad de la Industrialización de la Construcción en la ZAL", ha espetado la primera edil.

La alcaldesa ha anunciado, además, que esta misma mañana ha recibido un correo del Ministerio para transmitirle que la entidad pública estatal Casa 47 "pone a disposición de València una vivienda".

Bernabé, por su parte, ha replicado que el Ejecutivo ha puesto a disposición de todas las comunidades una ley que los gobiernos autonómicos del PP no han aplicado "por sectarismo" y porque "no quieren topar los alquileres y poner coto a los apartamentos turísticos". "Las recetas funcionan, el problema es que el PP no quiere aplicarlas", ha criticado la socialista.

Acto seguido, Catalá ha recordado que Bernabé era asesora del Ayuntamiento cuando se autorizaron pisos turísticos en bajos y ha señalado datos del Ministerio de Consumo que dicen que los alquileres de temporada suponen "un 30% más" en las zonas declaradas tensionadas.

El debate ha reunido también a Àgueda Micó (Compromís-Front Valencià) e Ignacio Gil-Lázaro (Vox), que han arrancado sus intervenciones discutiendo sobre la utilidad de su labor en el Congreso para los valencianos.

Mientras el candidato de Vox ha reprochado que los valencianistas sean los "pagafantas de Sánchez", Micó le ha recriminado que vaya a cumplir 44 años como diputado en la Cámara Baja si acaba la legislatura y no haya conseguido en todo ese tiempo "mejoras para los valencianos".

"No es la persona más indicada para dar lecciones, lleva en el Congreso más tiempo que los leones", le ha pinchado.

El candidato de Vox, que al inicio de su trayectoria política representó a Alianza Popular y posteriormente al PP, ha replicado que nunca se ha ido "a puertas giratorias". "A usted le queda mucho recorrido para poder llegarme al tobillo", le ha respondido.

Bernabé y Catalá durante el debate. Biel Aliño / EFE

Tras este rifirrafe, Micó ha situado la vivienda como el tema central de la legislatura, al tiempo que ha reprochado a PP y PSOE su negativa a vetar la compra a fondos buitre. En esta línea, ha exigido a los socialistas políticas "valientes" como alquileres indefinidos o leyes contra la especulación.

Gil-Lázaro se ha limitado, por su parte, a exponer los tres ejes de su programa, uno de ellos la 'prioridad nacional' en el acceso a la vivienda y a las prestaciones sociales, como ya han aplicado en la Comunitat Valenciana.

La reconstrucción tras la dana

La gestión de la dana de 2024, que causó 234 fallecidos en la provincia de Valencia, ha protagonizado otro de los principales cruces entre Catalá y Bernabé. La alcaldesa ha defendido la necesidad de un mando único en emergencias y el "plan Valencia" anunciado por Feijóo, dotado con 12.000 millones de euros.

Al mismo tiempo ha reprochado que el Ejecutivo no haya hecho "ninguna obra hidráulica seria en dos años". "Ustedes forman parte de un gobierno que dos años después no ha mejorado el sistema de alertas ni sensores como tiene el Ebro", ha agregado.

Bernabé ha defendido la actuación del Ejecutivo central y ha asegurado que "se nota que no pisan los pueblos de la dana, porque la reconstrucción está en marcha". En contraposición, ha criticado la gestión de la Generalitat, a la que ha atribuido un gasto de apenas 200 millones de los 1.300 que, según ha indicado, tendría que haber invertido en los últimos ocho meses.

En otra de sus intervenciones, Catalá ha recordado a Bernabé que, como alcaldesa, tuvo "13.000 personas afectadas", además de contar con familiares directos en Paiporta. "Lo que no he ido es a los pueblos con una cámara de fotos detrás", ha añadido, en alusión a la actuación de la ya exdelegada del Gobierno.

Àgueda Micó y Pilar Bernabé. Biel Aliño / EFE

En este punto, la candidata de Compromís ha recriminado a Catalá que la palabra "dana" no aparezca "en ningún momento en su programa electoral, en ninguna de las 249 propuestas que contiene".

Asimismo, ha recordado que han pedido responsabilidades al Gobierno por la riada y ha exigido a los partidos mayoritarios que permitan reanudar la comisión de investigación en el Congreso tras la cita electoral.

Como colofón en este bloque, Micó ha preguntado a la primera edil "cuál será su prioridad hasta mayo. ¿Ser alcaldesa de Valencia o defender a los valencianos en Madrid en el Congreso?".

"A partir de mayo, siendo líder de la oposición con Mónica Oltra como alcaldesa, le será más fácil compatibilizar ambos cargos institucionales, pero hasta entonces, ¿cuál va a ser su prioridad?", ha agregado.

Financiación autonómica

En materia de financiación autonómica, Catalá ha asegurado que el PP nunca pactará un modelo con el líder de ERC, Oriol Junqueras, como ha hecho Sánchez. Mientras Bernabé ha advertido que con Feijóo y Abascal no habría un sistema "justo" para los valencianos.

Gil-Lázaro y Catalá durante el debate del 29N. Biel Aliño / EFE

La candidata de Compromís, por su parte, ha cuestionado a PP y PSOE por qué "renuncian" a la condonación de la deuda y al fondo de nivelación, respectivamente. Y Gil-Lázaro ha defendido un modelo "que garantice igualdad para todos los españoles" frente al "pacto tramposo" del Gobierno.

La situación ferroviaria también ha centrado parte del debate. La candidata del PP por Valencia ha calificado de indecente que los ciudadanos "tengan miedo a ir en AVE y no puedan ir a trabajar en Cercanías", algo que, a su juicio, evidencia que "la gran diferencia entre Feijóo y el PSOE es la gestión". Además, ha abogado por reducir impuestos para "recuperar a la clase media".

Bernabé ha cuestionado las promesas fiscales del PP y ha señalado que Feijóo solo podría llegar a la Moncloa con Abascal como vicepresidente. También ha reiterado que el PSOE defenderá las subidas de las pensiones y el derecho al aborto.

"No vamos a permitir que haya un gobierno de derecha y extrema derecha", ha subrayado Micó. El candidato de Vox, por su parte, ha calificado al actual Ejecutivo de "regresivo y reaccionario con las clases medias y trabajadoras" y ha asegurado que los votantes decidirán "dónde y con quién" debe estar Vox.