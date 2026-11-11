Feijóo promete corregir la infrafinanciación valenciana con un fondo de nivelación sin precisar la cifra

El programa del PP para las elecciones generales del 29 de noviembre, que se ha ido desgranando en los últimos días y que fue presentado oficialmente este martes, incluye una importante reivindicación histórica de la Comunitat Valenciana: el fondo de nivelación.

Se trata de un mecanismo transitorio con el que se reparte dinero entre las autonomías peor financiadas para que puedan acercarse a la media del conjunto de territorios, de manera que para la Comunitat supondría corregir su financiación mientras no haya nuevo sistema.

"Se aprobará un fondo de nivelación transitorio, financiado con recursos del Estado, que estará vigente hasta el momento en que entre en vigor el nuevo sistema de financiación. El nuevo sistema ampliará los recursos del conjunto de las Comunidades Autónomas y garantizará recursos suficientes para prestar los servicios públicos en condiciones de igualdad, de forma muy particular en el ámbito de la sanidad", afirma el programa.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se compromete con ello a una medida que tendría que impulsar, en el caso de que gobernara, desde el inicio mismo de la legislatura y que habitualmente ha venido condicionada o supeditada a la negociación del nuevo sistema de financiación.

El fondo de nivelación corregiría temporalmente la situación de la Generalitat, que pasaría a recibir una importante cantidad adicional cada año por parte del Gobierno. Cifra que, en todo caso, el PP ha evitado concretar en su programa.

La comisión de expertos que asesora al Ejecutivo valenciano cuantifica en 1.800 millones de euros anuales lo que correspondería a la Comunitat de ese fondo de nivelación. Cantidad que la Generalitat que ahora preside Juanfran Pérez Llorca ha reclamado al Gobierno central de Pedro Sánchez a lo largo de toda la legislatura.

Habrá que esperar para ver si esa cifra sería asumida por Feijóo o no.

Financiación autonómica

El programa electoral del PP aborda igualmente la financiación autonómica. "Convocaremos la Conferencia de Presidentes al inicio de la legislatura para sentar las bases de un nuevo modelo", señala.

Cabe recordar que el actual está caducado desde 2014 y que el todavía ministro de Hacienda, Arcadi España, realizó una nueva propuesta que no ha visto la luz.

Ese sistema de financiación autonómica, indica el programa popular, se acordará de manera multilateral en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y se llevará a las Cortes. El sistema, añade, "ampliará los recursos del conjunto de las Comunidades Autónomas y garantizará recursos suficientes para prestar los servicios públicos en condiciones de igualdad, de forma muy particular en el ámbito de la sanidad".

Las dificultades para que obtenga luz verde son, en cualquier caso, evidentes. Un pacto con Vox resulta muy complejo porque este partido no es favorable a esa reforma y la configuración de mayorías del próximo Congreso lo condicionará todo. Así que el fondo de nivelación adquiere más importancia.

El programa del PP incluye asimismo que las Comunidades y Ciudades Autónomas "tendrán un tratamiento específico en caso de emergencias o grandes catástrofes, como en el caso de Ceuta o Valencia".

Feijóo accede de esta manera a un reconocimiento de la singularidad valenciana, pero muy ambiguo y supeditado -al menos en la redacción literal- a catástrofes. Podría ser, sin embargo, la vía que tuviera la Generalitat de negociar alguna excepcionalidad en la propuesta del nuevo sistema.

Sin condonación

Poca concreción hay también sobre la condonación de la deuda por la infrafinanciación, otra de las reivindicaciones históricas valencianas que la actual Generalitat también reclamaba al Gobierno. Pero esa palabra no se menciona en el programa del PP, sino que se habla de "trabajar", en el Consejo de Política Fiscal, en una "reestructuración" de la deuda.

Otro de los compromisos de los populares si gobiernan es que impulsarán un Pacto de Estado por la Dependencia "para asegurar una financiación estable y plurianual de acuerdo con las Comunidades Autónomas" y que harán efectiva la aportación estatal del 50% del coste público del sistema.

A esto último también se comprometió Pedro Sánchez y ha sido una más de las exigencias de la Generalitat al Ejecutivo central. De hecho, en sus presupuestos autonómicos de cada año ha dibujado esos ingresos aunque no llegaran.

El programa del PP asegura, del mismo modo, que el Estado "asumirá la atención inicial, la identificación y la determinación de edad" de los menores migrantes y revisará el régimen de tutela "para evitar su atribución automática a las Comunidades Autónomas".