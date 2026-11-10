El Gobierno abre un nuevo frente contra la Generalitat en el TC: recurre la prohibición del burka y la 'prioridad nacional'

El Gobierno ha abierto un nuevo frente en el Tribunal Constitucional contra la Generalitat. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2026, que suele funcionar como cajón de sastre para modificar multitud de normativa autonómica.

El PP y Vox la aprobaron a finales de julio en Les Corts y, de sus 200 artículos, el Gobierno impugnará un total de 20 por contradecir "condiciones básicas como la igualdad entre personas y el estatuto de personas extranjeras".

Entre las cuestiones que llevará al Constitucional, se encuentra la prohibición del burka en espacios públicos. Esto incluía centros sanitarios y educativos, transporte público, espectáculos o actividades recreativas.

La prohibición se extendía igualmente a los empleados públicos para que presten sus servicios y desempeñen sus funciones "manteniendo el rostro sustancialmente descubierto durante toda la jornada laboral y la atención al público, no permitiéndose portar prendas o accesorios que oculten sustancialmente el rostro".

El Gobierno impugnará también los artículos relativos a la llamada "prioridad nacional", que en realidad es inaplicable en la práctica pero que consiste en dar prioridad a aquellas personas empadronadas en cualquier municipio.

En este caso, los cambios afectaban a la Ley de Vivienda, la de Servicios Sociales y a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI). En todas ellas el PP y Vox cambiaron los criterios para ser beneficiario de prestaciones o ayudas públicas.

Entre los puntos de baremación a tener en cuenta incluyeron la acreditación del "arraigo real y prolongado, basado en el empadronamiento del solicitante en la Comunitat Valenciana y España".

Ese arraigo debía quedar acreditado "mediante un acumulado histórico de empadronamiento efectivo de al menos 15 años en cualquier municipio de España", un "periodo acumulado de escolaridad del solicitante en alguno de los municipios de la Comunidad Valenciana y España con el límite máximo del cómputo total de años de escolarización obligatoria" o "la actividad laboral en la Comunitat Valenciana y en España del solicitante, así como la trayectoria de cotización".

Para el acceso a la Renta Valenciana de Inclusión la exigencia del empadronamiento pasó de 15 meses a 3 años.

LGTBI y menús halal

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha indicado que también se impugna el artículo que "elimina referencias expresas a la no discriminación de las personas LGTBI y a la diversidad sexual familiar y de género en el ámbito educativo".

Además, ha añadido, consideran inconstitucional "la limitación de ofrecer menús alternativos por razones culturales o religiosas" (la referencia a la eliminación de los llamados menús halal) junto a otros "conceptos que incluye esta ley como los referentes a los no nacidos".

La portavoz del Gobierno señala que la Ley de Acompañamiento extiende el alcance de la obligación de protección del derecho a la vida a los no nacidos, lo que entienden que contradice el artículo 15 de la Constitución. Además, "altera el régimen jurídico de la personalidad jurídica, que se adquiere con el nacimiento, lo que supone la invasión de la competencia estatal".

También, al parecer del Gobierno, vulnera los artículos 149.1.1ª y 16ª, así como el artículo 15, en la medida en que ordena a la Generalitat garantizar y proteger el derecho a la vida de los no nacidos cuando exista riesgo o amenaza, "introduciendo un régimen susceptible de restringir u obstaculizar el ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo", alertan.

Renovables y funcionarios

Sobre proyectos estratégicos de energías renovables, el ejecutivo central considera que se invaden las competencias estatales en materia de medio ambiente, régimen energético y planificación general de la actividad económica.

Y respecto a los funcionarios -la ley modifica el régimen de provisión y remoción de puestos de trabajo de la función pública valenciana-, denuncian que se vulneran los artículos 23.2 y 14 de la Constitución", al exigir a los funcionarios de otras administraciones para acceder a puestos de la dirección pública profesional una antigüedad mínima de diez años, que "no resulta equivalente ni equiparable al que se exige a los funcionarios de la propia Generalitat".

No se trata de la única norma de la Generalitat que el Gobierno ha llevado al Constitucional. También lo hizo, por ejemplo, con la Ley de Concordia o con los cambios en la 'Ley Trans'. El tribunal suspendió varios artículos de ambas.