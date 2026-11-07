Diana Morant defiende a gritos a Óscar Puente tras dimitir: su nuevo respaldo a un socialista caído tras el 'confío en Zapatero'

Diana Morant protagonizó un encendido alegato a favor de Óscar Puente, provocando que los asistentes corearan su nombre durante el acto.

Sánchez defendió la asunción de responsabilidades políticas con la renuncia de Puente y achacó el deterioro de Adif a los recortes del Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El presidente del Gobierno pasó de puntillas sobre la dimisión de Óscar Puente y eludió las novedades sobre los casos de corrupción.

Pedro Sánchez reactivó la precampaña en Valencia tras el accidente de tren de Urda apelando a los resultados electorales de EE. UU. y Brasil para frenar a la ultraderecha.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ensalzó este viernes a un nuevo socialista caído. Realizó una acalorada defensa del exministro de Transportes, Óscar Puente, dimitido tras el segundo accidente de este año en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, que se cobró 69 vidas en Urda (Toledo).

"¡Gracias Óscar, por la dignidad que has demostrado en política en los momentos en que hace falta dignidad, en que hace falta empatizar con el dolor, en que nos tenemos que hacer cargo del dolor de la gente, claro que sí!", exclamó.

A continuación, parte del pabellón, sin tanto entusiasmo como ella, coreó el nombre del dimitido. "Óscar, Óscar, Óscar", respondieron los afines congregados en el polideportivo tras la arenga de la ministra.

Más que su mensaje, sorprendió por el tono del mismo, pronunciado a voz en grito. Su intervención fue, de largo, la más exacerbada de la tarde, en la que tanto Pilar Benrabé, número 1 del PSOE por Valencia para las elecciones del 29 de noviembre, como el propio Pedro Sánchez, candidato a la presidencia, estuvieron más comedidos.

De hecho, el presidente del Gobierno pasó de puntillas por la dimisión de su ya exministro. "La cuestión es cómo responde el Gobierno ante una tragedia. Estuvimos con las víctimas del accidente de Urda, estuvimos acompañándolas, actuamos con transparencia, y hemos asumido la responsabilidad política con la dimisión de un gran político como es Óscar Puente", manifestó.

🔴 Diana Morant da las gracias a Óscar Puente por "la dignidad mostrada en política" en un mitin del PSOE en Valencia https://t.co/k2g8RtsR5X — EL ESPAÑOL (@elespanolcom) November 6, 2026

Señaló a continuación al Partido Popular por su reacción a la dimisión tras haber pedido su marcha. "Lo criticaron por estar al frente de la respuesta a la tragedia y lo han criticado también por dimitir", comparó, y responsabilizó a la formación, que no gobierna España desde 2018, de las deficiencias de la red ferroviaria del país.

No es la primera vez que Diana Morant realiza una defensa cerrada de un dirigente socialista caído. Tras el hallazgo en mayo de este año de valiosas joyas no declaradas en una caja fuerte de José Luis Rodríguez Zapatero también realizó una de las defensas socialistas más contundentes del expresidente del Gobierno. Lo hizo en diversas intervenciones.

El pasado mes de junio insinuó que la investigación contra pudo ser una venganza de Donald Trump contra Pedro Sánchez. "Me levanta muchas sospechas el hecho de que EEUU a un ciudadano venezolano en un aeropuerto le clona el móvil en el año 2021 y, justamente ahora, cuando en nuestro país el presidente se planta contra Trump, se planta con su no a la guerra o incluso nuestro trabajo con China, llegan estas informaciones", llegó a decir.

También se preguntó entonces si Zapatero era el "único" que podía tener "pertenencias de alto valor". Ya en septiembre, tras el verano, mantuvo su firme respaldo. "Mi confianza está con el presidente Zapatero y con su defensa", agregó tras alimentar de nuevo la teoría de la conspiración judicial contra el PSOE.

Diana Morant, ministra de Ciencia: "Mi confianza está con el presidente Zapatero y con su defensa" #Canal24horas https://t.co/S3Dk88s9d4 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) September 21, 2026

Morant, en el mitin de este viernes, acusó a PP y Vox de "huir de la política", si bien advirtió que "la política les atrapa" y que lo hizo "en el Ventorro", en alusión a la gestión de la dana de 2024. "Pues sí, los queremos atrapados hablando de política, porque ahí les vamos a ganar hablando de política", dijo.

La ministra pidió "no dar por sentado" ni a Sánchez ni a las políticas progresistas, habida cuenta de lo que hay "enfrente". "Nos preguntábamos a quién del Ventorro iba a poner Feijóo a encabezar la lista del PP", agregó.

"El Ventorro es una categoría política", adhirió. "La gente del Ventorro ha seguido hasta hoy, aplaudiendo a Carlos Mazón y manteniéndolo aforado, con la paguita para que no se someta a la justicia", dijo, y realizó una singular promesa judicial para una representante pública. "Llegaremos nosotros y haremos que Carlos Mazón se someta a la justicia por fin", aseveró.

"Faro de Europa"

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se aferró durante el mitin a la política internacional. Además de pasar de puntillas sobre la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes, eludió las novedades sobre corrupción en la ciudad donde se produjeron esta misma semana los últimos registros policiales, y apeló a los recientes resultados electorales en EEUU y Brasil con la ambición de replicar en España una victoria de la izquierda. Su intervención apenas duró 20 minutos.

"Hemos sido el faro de Europa, el que ha demostrado que el amor es más importante que el odio. Ya vemos lo que ha pasado en Brasil, hemos visto lo que ha pasado en Estados Unidos. En España las fuerzas progresistas no solo han resistido, sino que han avanzado durante los últimos años. Vamos a dar un paso al frente para ganar aquí también a la ultraderecha", dijo.

"Ahora que se ve la luz, y cuando nosotros hemos sido el faro en Europa, vamos a demostrar cómo se gana a la ultraderecha", insistió Sánchez.

El candidato socialista a las elecciones del próximo 29 de noviembre eligió un discreto recinto con una capacidad para 2.000 personas. El PSOE instaló sillas en el exterior para ofrecer la imagen de aforo completo. Proyectó en vídeo las imágenes de fuera en el interior del pabellón.

Cifró en otros 2.000 los presentes en los aledaños, que no parecían ser más de 1.000. Sánchez saludó, abrazó y fotografió con un grupo reducido de los mismos antes de acceder a la instalación, bien protegido por su guardia de seguridad.

"Los servicios públicos importan. Hemos tardado 15 años en revertir los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy en Adif", aseveró Pedro Sánchez en aparente alusión al año en el que dejó la Presidencia Zapatero, a quien no mencionó. "Este es el dilema al que nos enfrentamos el próximo 29 de noviembre: o reforzar lo público o recortar lo público", agregó.