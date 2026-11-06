El juicio del bulo del bar España queda visto para sentencia: los acusados defienden que no han "matado a nadie"

El juicio sobre el bulo del bar España ha quedado este viernes visto para sentencia después de 9 sesiones. En la última, tres de los seis acusados de haber atribuido a autoridades y funcionarios públicos de distintas instituciones, con informaciones falsas y al menos desde 1998, su participación en una organización de pederastia, han ejercido su derecho a la última palabra para proclamarse víctimas.

Así lo ha hecho, por ejemplo, Pilar Baselga, agitadora, historiadora y difusora de varias teorías de la conspiración. Recientemente fue absuelta por llamar "Begoño" a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También la vinculó con el narcotráfico.

Tras pasar todas las sesiones asegurando que está "descompuesta" porque el juicio le está afectando y que se creyó "todo" lo que denunciaba Reinaldo Colás, este viernes ha afirmado que lleva una década "de tortura, sufriendo todo tipo de injurias y calumnias y sin poder responder". Tiempo durante el que, ha dicho, ha "perdido salud y muchísimo dinero".

Aun así, y al igual que a lo largo del juicio, ha vuelto a remarcar que cayó en el bulo porque las denuncias de Colás "no se habían investigado" por la justicia y porque las grabaciones de las menores que denunciaban abusos "tenían elementos de verosimilitud" -pese a que en realidad habían sido obligadas a hacerlas-.

En todo caso, como estrategia de defensa, ha mostrado arrepentimiento: "Lamento muchísimo todo este sufrimiento, del cual formo parte. No he matado a nadie".

Otro de los acusados, Juan Lankamp -quien difundió en Youtube el bulo- ha incidido en que borró todo su material de Internet hace años y que se creyó el bulo porque estaba "indignado" con las denuncias de Colás. Además, ha considerado que parecía "el juicio de Núremberg" por las penas tan elevadas que pide la Fiscalía.

Por último, el abogado Javier Fernández, quien se defiende a sí mismo, ha señalado que no hay pruebas contra ellos.

36 años de cárcel

La Fiscalía elevó su petición de pena a los 36 años de prisión para cada uno de los seis acusados por varios delitos continuados contra la integridad moral, injurias y calumnias con publicidad.

Se trata de Ramón Valero Martín Consuegra (alias Un técnico preocupado), Gabriel Hernández (de Las cloacas del Estado), la agitadora Pilar Baselga, Juan Lankamp y el abogado Javier Fernández Torres. También dobló la solicitud de responsabilidad civil de los 200.000 a los 400.000 euros.

Durante su informe, el fiscal expuso la singularidad de este procedimiento. "Es el primer juicio en España por una difusión mantenida en el tiempo durante más de 20 años que ha alcanzado dimensiones colosales", señaló.

Los efectos de la falsedad, destacó, "no terminarán con la sentencia" y "serán indefinidos". "La difusión ha sido imparable e infinita. Las víctimas han sufrido un linchamiento público, despiadado, que ha destrozado su reputación personal y profesional, que ha afectado a sus relaciones sociales. Su huella digital ha quedado marcada para siempre. Los hechos no son simplemente una desinformación, suponen un daño que ha sido irreparable", apuntó.

Lo que ha sucedido, remarcó la Fiscalía, ha sido "una tropelía, una salvajada" que "merece una condena contundente y enérgica".