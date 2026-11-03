La Generalitat matiza el silencio administrativo positivo en licencias urbanísticas y amplía la obtención de suelo dotacional

El PP presentó este lunes más de 30 enmiendas a la nueva Ley del Suelo, la norma más relevante que el actual Gobierno valenciano que preside Juanfran Pérez Llorca tiene que sacar adelante antes de que finalice la legislatura debido a que deroga y sustituye íntegramente el Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup).

Aunque no supone configurar desde cero el sistema urbanístico valenciano, sí se incluyen modificaciones de mucho alcance y, sobre todo, se aglutina en una misma norma toda la legislación de este ámbito después de años en los que se han ido aprobando modificaciones a través de otras figuras legislativas.

En una de las enmiendas introduce una salvedad al silencio administrativo positivo. "Transcurrido el plazo máximo para resolver y notificar sin que se haya notificado resolución expresa, las solicitudes de licencia urbanística se entenderán estimadas por silencio administrativo salvo en dos casos: cuando la legislación básica estatal disponga lo contrario o cuando así se derive de la tramitación conjunta con la evaluación ambiental", dice la ley.

El texto del PP realiza un añadido a esta redacción: "Asimismo, el silencio administrativo será desestimatorio cuando se trate de actuaciones en edificaciones catalogadas o en trámite de catalogación". Es decir, con algún nivel de protección.

Otro de los textos más relevantes es el relativo a la obtención de suelo dotacional, pues ahora se amplían las opciones. Algo que permite movilizar suelo disponible -como piden los ayuntamientos desde hace años- a través de operaciones que hasta la fecha no estaban reguladas.

Cuando un consistorio quiere ubicar, en suelo privado, una dotación pública -escuelas, bibliotecas, centros de salud, zonas verdes...- suele recurrir a la llamada expropiación rogada o forzosa. Es decir, expropiar el terreno a su propietario y pagarle una indemnización.

Pero muchas veces ocurría que el Ayuntamiento, por diversas razones como una crisis económica u otras, acababa sin ejecutar esa expropiación en el plazo establecido. Todo esto derivó en multitud de problemas. La ejecución de las expropiaciones rogadas se prorrogó varios años durante la pasada legislatura a través de cambios legales que acabaron siendo declarados inconstitucionales.

La enrevesada situación volvía a obligar a los consistorios a pagar cuando tocaba, que es lo que ha ocurrido hasta ahora en algunos como el propio Ayuntamiento de Valencia, que ya ha destinado millones de euros a este fin.

Compensación urbanística

La enmienda que ahora introduce el PP a la Ley del Suelo lo que hace es ampliar el abanico de opciones para esa obtención de suelo dotacional.

En el caso del suelo con destino dotacional no integrado ni adscrito a una unidad de ejecución o ámbito de actuación, se podrá obtener por compensación urbanística mediante la atribución al propietario de aprovechamiento adicional de valor equivalente al de los terrenos que deban obtenerse (determinado conforme a la legislación estatal de suelo y valoraciones); por convenio urbanístico con el propietario; por permuta; y por cesión unilateral seguida de aceptación municipal.

En el caso de suelo con destino dotacional integrado o adscrito a una unidad de ejecución o ámbito de actuación, se obtendrá por cesión obligatoria y gratuita, junto con la entrega de los terrenos libres de cargas y gravámenes, y con la ejecución de las obras de urbanización que les correspondan; por ocupación directa; por permuta o expropiación cuando resulte necesario anticipar la obtención, incorporándose posteriormente la administración adquirente a la unidad de ejecución por la superficie afectada; o por cesión unilateral seguida de aceptación municipal.

En los supuestos de convenio, permuta o compensación mediante aprovechamiento adicional se determinará previamente el valor de los terrenos que deban obtenerse y, en su caso, de los suelos públicos aportados por la administración, conforme a la legislación estatal de suelo y valoraciones.

El aprovechamiento adicional podrá destinarse asimismo a financiar la ejecución de equipamientos públicos y los costes derivados de obras de urbanización aisladas. Podrá localizarse en parcelas edificables, unidades de ejecución o complejos inmobiliarios urbanísticos, siempre que resulte compatible con la ordenación aplicable. La materialización del aprovechamiento adicional o de su equivalente económico quedará afectada a la finalidad que haya justificado su atribución.

Ordenación de suelo urbano

Otra de las enmiendas establece que los municipios de la Comunitat Valenciana que carezcan de planeamiento urbanístico o cuyo plan haya sido declarado nulo podrán delimitar y ordenar su suelo urbano a través de un procedimiento transitorio, sin necesidad de aprobar previamente un plan general.

Esto permitirá a los consistorios identificar los terrenos que, de acuerdo con la legislación estatal y autonómica, deben tener la consideración de suelo urbano, así como establecer su zonificación "atendiendo a la realidad existente".

Según el texto, las corporaciones locales podrán además incorporar en ese mismo documento la ordenación pormenorizada si lo consideran necesario. Es decir, podrán definir no solo qué terrenos tienen la consideración de suelo urbano, sino también concretar qué se puede hacer en cada vía o espacio.

Esto es: las normas de uso (si el uso es residencial, comercial, industrial, dotacional...); las características que deben tener las edificaciones (rasantes o alineaciones, entre otros aspectos); las parcelas (cómo se pueden dividir los terrenos); o la red secundaria que puede tener el suelo (espacios libres, zonas verdes...).

En este caso, la enmienda establece que el órgano ambiental encargado de tramitar el proyecto en cuestión será el propio ayuntamiento, mientras que la aprobación definitiva corresponderá a la comisión territorial de urbanismo de la Generalitat.

Ahora bien, el texto también contempla una segunda posibilidad: que el proyecto transitorio no contemple una ordenación pormenorizada. Es decir, que delimite y zonifique el suelo urbano, pero sin desarrollar el detalle minucioso de la localidad.

En ese caso, el municipio "podrá aprobar posteriormente un plan pormenorizado sin necesidad de contar previamente con un plan general". Y a diferencia del proyecto inicial, tanto la evaluación ambiental como la aprobación definitiva corresponderán a la corporación local.

La intención, a priori, del PP es que esta no se emplee como figura alternativa urbanística hasta que haya plan general o vía rápida para validarlo, sino que sea una herramienta de la que los ayuntamientos puedan disponer siempre que vayan a acometer una modificación del plan general que no sea sustantiva y no se eternice el trámite, algo que suele ser habitual.