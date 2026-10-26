El 40% de los "16.600 millones movilizados por el Gobierno" para la dana de Valencia sigue sin llegar dos años después

A punto de cumplirse dos años de la devastadora dana del 29 de octubre de 2024, que causó 233 muertes y daños materiales por encima de los 17.800 millones de euros, el Gobierno central todavía no ha ejecutado el 40% de los 16.600 millones que prometió movilizar para hacer frente a las consecuencias de la tragedia.

Según los últimos datos publicados en la web infoDANA que diariamente actualiza la Moncloa, en total se han repartido 9.927,5 millones de euros, lo que significa que todavía 6.672,4 se encuentran en las arcas del Estado. Una cifra que difícilmente podrá llegar a gastar en su totalidad.

No en vano, dentro de estas el Ejecutivo incluyó el programa de avales del ICO, dotado con hasta 5.000 millones de euros. De estos, apenas se han concedido 769, lo que corresponde con el 15% de lo previsto inicialmente. En dos ejercicios apenas se realizaron 3.470 operaciones. Y la cifra permanece congelada desde el pasado mes de abril.

El programa en cuestión se diseñó para facilitar el acceso a financiación de empresas, autónomos y particulares afectados por las inundaciones, pero el importe previsto no se ha traducido en créditos concedidos por esa misma cantidad.

En conjunto, los préstamos y avales concedidos por las distintas líneas de financiación previstas suman a día de hoy 808 millones. Pero en cualquier caso, la suma total queda lejos del límite anunciado de 5.000 millones.

De hecho, esta cuantía permitió elevar de forma significativa la cifra global de ayudas anunciada por el Gobierno -representa cerca de un tercio del total de los millones prometidos-. Pero por contra, ha acabado condicionando el grado de ejecución del plan, ya que dos años después el 40% se encuentra por ejecutar. En gran medida, por esta maniobra.

Así, de los 6.672 millones que quedan por "repartir", un total de 4.192 corresponden a estos avales, lo que representa casi el 63%.

Fuentes del ICO explicaron hace un año a EL ESPAÑOL que los 5.000 millones dispuestos por el banco público fueron "el límite que se acordó como tope para la concesión de avales". Quisieron, según defendieron, lanzar el mensaje a las empresas de que "la liquidez no iba a ser un problema" para la recuperación de la zona devastada por las riadas del Turia, el Magro y la cuenca del Poyo.

En efecto, lo deseable es que las convocatorias de créditos y avales tengan más oferta que demanda para que ningún interesado se quede sin la financiación a la que aspira. Pero en este caso produjo un gran desfase. Dos años después de la tragedia, de los 5.000 millones dispuestos solo han llegado 808 al bolsillo de las empresas y ciudadanos, apenas un 16% de la cantidad anunciada.

El propio ICO reconoció a este periódico que tiraron por lo alto al estimar la cifra. "Utilizamos como referencia el importe de avales COVID que se utilizaron en toda la provincia, aún sabiendo que la zona afectada representaba en torno al 35%", admitió el organismo.

El Gobierno de España incorporó esa cifra al montante total para armar el lema de los "16.600 millones de euros movilizados" para hacer frente a los daños de las avenidas.

Ayudas directas y el Consorcio

Con todo, el desglose de los recursos permite comprobar que una parte importante de los 16.600 millones anunciados no se corresponde con dinero que haya llegado directamente a los damnificados.

En este sentido, conviene recordar que además de los avales del ICO, el Ejecutivo incorporó al cómputo global las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, que ascienden a 4.658,6 millones de euros.

Esto se corresponde con el 99,7% de las solicitudes registradas, por lo que prácticamente todas las familias ya tienen una respuesta de sus seguros.

Estas indemnizaciones se financian con los fondos acumulados por el Estado a través de las primas que los asegurados han ido pagando. Por tanto, su abono responde a la cobertura prevista en el sistema de seguros, y no a una ayuda directa adicional del Gobierno.

Lo mismo sucede con las indemnizaciones abonadas por Agroseguro a explotaciones aseguradas. En este caso, el Ejecutivo contabiliza 52,36 millones de euros en compensaciones, que tampoco constituyen subvenciones directas del Estado.

En definitiva, se trata de unas cifras que el Gobierno ha utilizado desde los primeros meses posteriores a la tragedia para reivindicar su papel en la reconstrucción de las zonas afectadas por las riadas.

La ayuda a los ayuntamientos

A todo ello se suma el dinero que el Ejecutivo transfirió a los ayuntamientos para que ejecutasen las obras de rehabilitación de las infraestructuras dañadas: en total, 1.745 millones de euros.

Y aunque estos fondos están destinados a la recuperación del territorio, no equivalen a ayudas que los particulares hayan recibido directamente en sus bolsillos para reparar sus viviendas, sustituir sus vehículos o reponer sus bienes dañados.

La ejecución de las obras, además, se está ralentizando por diversos factores, principalmente por la capacidad de los consistorios para preparar y licitar los proyectos. Los alcaldes han advertido en distintas ocasiones de la falta de personal técnico para tramitar expedientes, así como de la necesidad de permitir contratos de emergencia para agilizar la recuperación de la normalidad.

Con el tiempo, se han producido avances y la mayoría han recurrido a Tragsa para realizar las memorias de los proyectos. Algunos pueblos se encuentran más avanzados que otros en las obras de reconstrucción, como Utiel, Picanya o Paiporta. Pero el ritmo de recuperación todavía preocupa a los primeros ediles.

En este sentido, de hecho, la Cámara de Contratistas ha advertido en las últimas semanas que tan solo un 5% de estos fondos han podido ejecutarse, lo que representa apenas 87 millones de euros.

Junto a estas ayudas, el Ejecutivo de Pedro Sánchez también ha incluido como ayudas ejecutadas y dirigidas a los damnificados los 437,8 millones de euros destinados a la reparación de infraestructuras de abastecimiento, saneamiento y depuración de aguas.

En total, entre el ICO, el Consorcio, las ayudas a los ayuntamientos y para reparación de las redes de saneamiento suman 7.649 millones de euros del total de 9.927 ejecutados.

Esto significa que apenas 2.278 millones de euros se corresponden con ayudas directas, el 23% de lo abonado y el 14% del total respecto al montante prometido.