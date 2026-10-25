El PP incorpora a dos alcaldes de la dana en la lista al Congreso por Valencia que encabeza María José Catalá

El Partido Popular ha dado a la lista definitiva de candidatos del partido al Congreso en la provincia de Valencia. Un listado en el que destaca la presencia de dos alcaldes de la dana, Ricardo Gabaldón y José Javier Sanchis, para acompañar a María José Catalá, que será cabeza de lista.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel y diputado provincial, será el segundo en la lista del PP al Congreso. Se trata de una figura reforzada dentro del partido tras su actuación durante la dana de octubre de 2024 y la posterior reconstrucción.

El número tres de la lista será Belén Hoyo, seguida de Fernando de Rosa y Esperanza Reynal. El sexto lugar lo ocupará José Javier Sanchis, alcalde de Algemessí, localidad también afectada por la dana que dejó 230 víctimas en la provincia de Valencia.

Todos ellos acompañarán a la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que encabezará la lista del partido en la provincia al Congreso. Tras conocer la composición, se aprecia que todos los perfiles incluidos de la lista aglutinan a diferentes corrientes del PP valenciano.

Ricardo Gabaldón, alcalde referente en la dana, es también diputado provincial en la corporación que preside Vicente Mompó. Aunque fuentes populares atribuyen a este último su incorporación, también ha sido una propuesta del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.

Quien sí puede considerarse un perfil 100% Mompó es Fernando de Rosa. La dirección nacional había tenido dudas sobre si meterlo en puestos de salida, pero finalmente lo ha mantenido. Por su parte, Esperanza Reynal también continúa y se trata de una figura cercana a la alcaldesa de Valencia.

En cuanto a Belén Hoyo, mantiene buena relación con Génova y era una de las diputadas cuya continuidad se daba por hecho en el seno del partido.

Por otro lado, Alma Alfonso será cabeza de lista del partido en la provincia de Valencia para el Senado y estará acompañada de Luis Santamaría y Ruth Sánchez.

En la decisión final, la vicepresidenta Susana Camarero se ha quedado fuera de la candidatura a la Cámara Alta, una posibilidad que había circulado en los últimos días pero que desde el viernes ya apuntaba a que no sucedería.

La también consellera de Vivienda sigue así en el Ejecutivo valenciano a la espera del resultado de las elecciones generales. Y es que existe la opción de que si el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo logra formar Gobierno, Camarero aspire a tener un cargo en el Ejecutivo.

Catalá, cabeza de lista

La 'número uno' de las listas del partido al Congreso en la provincia de Valencia se hizo oficial días atrás al designar a María José Catalá como cabeza de lista para las elecciones generales del 29 de noviembre; algo que se vio como un nombramiento sorpresa.

El motivo de la elección es que Génova buscaba un perfil potente y conocido para acompañar a Alberto Núñez Feijóo en una circunscripción tan importante, según apuntaron varias fuentes.

La decisión evidencia la prioridad del presidente del PP por una victoria propia al margen de las circunstancias territoriales. De esta manera, coloca a la alcaldesa de Valencia para competir con Pilar Bernabé, la apuesta de Pedro Sánchez por Valencia y la cual también es candidata del PSPV a la alcaldía.

Catalá no tendrá que renunciar como primera edil al ser compatible y también seguirá de candidata al Ayuntamiento en 2027. Lo que sí deberá dejar es su escaño en Les Corts Valencianes.