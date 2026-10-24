El pueblo más pequeño de España con seis calles ya tiene su primer policía: "Su horario cambia para no dar pistas"

El pueblo más pequeño de España se llama Llocnou de la Corona, está a 7 kilómetros de Valencia y, con una superficie de apenas 12.800 metros cuadrados, tiene prohibido crecer.

No hay escuela, ni centro de salud y debe ser uno de los pocos municipios en nuestro país donde no hay ni bar. En sus seis calles, el único comercio que pueden encontrar los vecinos es una farmacia.

Sin embargo, los 132 habitantes de esta pequeña localidad están de celebración porque una de sus reivindicaciones históricas por fin se ha hecho realidad. Ya tienen, por primera vez, servicio de Policía Local.

Desde este lunes, un auxiliar del cuerpo recorre el municipio con el objetivo de ofrecer seguridad y atender los problemas que puedan presentarse en el pequeño pueblo. Entre sus funciones también estará ordenar el tráfico.

El objetivo, sin embargo, "no es sancionar", según explica a EL ESPAÑOL el alcalde, Nicolás Pérez González, quien hace hincapié en que la contratación de este profesional busca "ofrecer seguridad a la población", más después de un robo en una vivienda que se produjo recientemente.

Este hecho, pese a ser aislado, sembró algo de inseguridad en esta población en la que todos se conocen. Por ello, el Consistorio, con un presupuesto anual de 150.000 euros, ha hecho un "gran esfuerzo" para poner en marcha este servicio.

Se trata de un proyecto piloto que durará dos meses y cuya continuidad dependerá de la aceptación del vecindario y de los resultados. Para ampliar su contratación, según explica el primer edil, el Ayuntamiento está estudiando cómo aumentar los ingresos.

Llocnou de la Corona EE

De momento, esta figura de autoridad, que no porta arma, está a pie de calle, conociendo a los vecinos y controlando que todo marche según lo previsto. "La aceptación ha sido buena", resume Pérez tras las primeras jornadas del policía.

Su horario, sin embargo, es un secreto para todos. Trabaja a turnos que cambian, para no dar pistas a "los posibles delincuentes", en palabras del alcalde. "Queremos frenar a la gente que circula por aquí, que no son del pueblo, y no respetan las señales y darle seguridad al vecino", añade.

¿Y por qué, después de tantos años, se ha puesto en marcha el servicio ahora? "Queremos que los vecinos tengan alguien a quien acudir", subraya el responsable político.

El mapa de Llocnou de la Corona, el pueblo más pequeño de España EE

En este sentido, explica que, aunque el tema estaba pendiente desde hace años, sí hubo un acontecimiento que les llevó a tomar la decisión.

Recientemente se produjo un robo en una vivienda, hecho que, en sus palabras, "tampoco es habitual", pero fue suficiente para contratar a este auxiliar, que con unos 50 años de edad, tiene experiencia como apoyo a la Policía Local de otros municipios.

"Queríamos un servicio de proximidad, que veamos al agente por nuestras calles, para que los vecinos se sientan acompañados y que sepan que hay una persona a la que recurrir ante cualquier urgencia, ya que además tiene formación de primeros auxilios", afirma Nicolás Pérez.

Funciones

Hasta la fecha, era la Guardia Civil la que se encargaba de las incidencias en este pequeño pueblo en la provincia de Valencia.

Hay que tener en cuenta que, pese a ser diminuto, no es una localidad aislada, ya que al cruzar una calle, uno está en Sedaví, y si continúa por otra, en Alfafar.

Este nuevo trabajador municipal se encargará a partir de ahora de proteger los edificios municipales, ordenar y dirigir el tráfico en el casco urbano, velar por el cumplimiento de las ordenanzas municipales y prestar auxilio en accidentes o catástrofes que puedan suceder.

Imagen de Llocnou de la Corona (Valencia). EE Valencia Turismo

Entre sus funciones, también estarán la de mantener la seguridad ciudadana, prevenir actos delictivos e intervenir en conflictos vecinales.

La figura del auxiliar de policía local es un agente contratado por el Ayuntamiento para desempeñar funciones de apoyo a la seguridad pública generalmente de forma temporal, como forma de refuerzo de la plantilla, aunque en este caso, este profesional está solo.

La dana

La falta de este cuerpo policial propio obligó al Ayuntamiento de Valencia a asumir la vigilancia en Llocnou de la Corona durante la dana que arrasó la provincia el 29 de octubre de 2024.

El pueblo, situado en l'Horta Sud, resultó gravemente afectado por la inundación. El agua superó el metro de altura y el equipo de gobierno local llegó incluso a denunciar que las autoridades se habían olvidado de ellos.

La Policía Local de Valencia, tras un convenio firmado por la primera edil de la capital, María José Catalá, y la que era alcaldesa de Llocnou de la Corona entonces, Paqui Llopis, se hizo cargo de la seguridad del pequeño pueblo en uno de los momentos más críticos de su historia.

Ahora que el auxiliar de agente patrulla por las seis calles de Llocnou de la Corona, el próximo paso de esta localidad es el de abrir un "autobar", en palabras del propio alcalde.

La idea es instalar unas máquinas expendedoras con comida y bebida en un bajo social, con el objetivo de que se convierta en el centro de reunión para los jóvenes y los mayores de este pequeño pueblo.