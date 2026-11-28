En las elecciones de este domingo la demanda de fruta es un tema muy relevante para los socialistas valencianos. Así lo debe haber pensado su secretario de organización, Vicent Mascarell, que ha publicado este sábado en redes sociales lo que se interpreta como una encuesta electoral cuando está prohibido por ley.

El mensaje detalla repartos porcentuales y atribución de escaños o representaciones mediante una alegoría del mercado frutícola. Utilizar esa metáfora para divulgar sondeos, que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) lo prohíbe de forma taxativa, se puede interpretar como una forma de evitar el embargo de datos en el entorno digital.

A las 08:34 horas de este sábado, desde su perfil verificado `@vicentmascarell`, el dirigente socialista ha difundido un texto acompañado de diversos emoticonos característicos en los que se puede entender que el PSOE son fresas, el arándano es el Partido Popular, una manzana es Vox y la uva, Frente Amplio.

🍊🍎🥝 ¡La demanda de frutas continua. Los proveedores apuntan los pedidos en el siguiente sentido: 🔴 🍓 33,2% | 136 cajas 🔵 🫐 31,1 % | 127 cajas 🟢 🍏 14,5 % | 42cajas 🟣 🍇 7,2 % | 10 cajas 🚀 Quedan 36h para que se cierre la temporada. La fresa 🍓 y la uva 🍇 va creciendo — Vicent Mascarell/♥️🎯🍉 (@vicentmascarell) November 28, 2026

Este tipo de código con emojis para ingredientes frutales se ha popularizado en los últimos años para esquivar los filtros formales de la prohibición de encuestas. Aparte de los porcentajes y las "cajas" (que en la proyección parlamentaria española simulan el reparto de los 350 escaños del Congreso de los Diputados o de una cámara de similar escala), la frase final "Quedan 36h para que se cierre la temporada" alude explícitamente a la cuenta atrás hacia el cierre de las urnas electorales.

En pocas horas, la publicación superó las 62.700 visualizaciones en la plataforma, generando decenas de comentarios de usuarios que recriminaban al cargo público la difusión ilegal de sondeos en el tramo final del proceso electoral.

El autor de la publicación no es un usuario anónimo ni un comentarista ajeno a la estructura de partidos. Vicent Mascarell es abogado, Secretario de Organización del PSPV-PSOE (la federación socialista de la Comunitat Valenciana), concejal en el Ayuntamiento de Gandia y diputado.

Dada su responsabilidad directa en la maquinaria organizativa del partido y su condición de jurista, la publicación de este tipo de mensajes adquiere una trascendencia institucional singular. La posición orgánica del Secretario de Organización le otorga acceso prioritario a los rastreos sociológicos internos y encuestas de seguimiento que los partidos encargan durante la semana de silencio demoscópico.

El veto a las encuestas

La difusión de sondeos de opinión en las fechas inmediatas a una cita con las urnas está estrictamente regulada en el marco jurídico español. La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), establece un periodo de silencio demoscópico diseñado para proteger la libre formación de la voluntad del elector sin interferencias de última hora.

El artículo 69.7 de la LOREG es tajante al respecto: "Durante los cinco días anteriores al de la votación queda prohibida la publicación y difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación."

La norma no distingue entre medios de comunicación tradicionales (prensa escrita, radio o televisión) o redes sociales y plataformas digitales de difusión pública, ya que la jurisprudencia de la Junta Electoral Central (JEC) ha reiterado de forma continuada que el concepto de "cualquier medio de comunicación" abarca todo soporte abierto que permita la divulgación masiva de información a la ciudadanía.

Las posibles sanciones

Si el mensaje fuera interpretado como un acto indirecto de petición de voto o dinamización electoral fuera de la campaña formal, entraría en colisión con el artículo 53 de la LOREG, el cual prohíbe de forma expresa realizar actos de campaña o difundir propaganda electoral una vez que esta ha legalmente concluido.

La Ley Orgánica del Régimen Electoral General establece dos vías de actuación frente a la vulneración de las reglas sobre sondeos y propaganda: la vía administrativa sancionadora y la vía penal.

En la primera, la infracción de régimen de encuestas (Art. 153.2) marca multas que oscilan entre los 3.000 y los 30.000 euros. Si se considera que son infracciones de normas obligatorias no constitutivas de delito, la Junta Electoral competente puede imponer sanciones de 300 a 3.000 euros si el infractor es autoridad o funcionario, o de 100 a 1.000 euros si se trata de particulares.

Si se pasa a la vía penal, la LOREG establece que quienes infrinjan la normativa vigente en materia de encuestas electorales serán castigados con la pena de prisión de tres meses a un año, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para profesión, oficio, industria o comercio por tiempo de uno a tres años.

En el supuesto de que la difusión de estos mensajes sea calificada como acto de propaganda electoral fuera del plazo legalmente autorizado, el artículo 144.1.a de la LOREG castiga a quienes realicen actos de propaganda una vez finalizada la campaña con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses.

El artículo 137 de la LOREG preceptúa que la comisión de cualquiera de los delitos electorales contemplados en la ley lleva aparejada, obligatoriamente y además de la pena principal, la pena de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo.

La eficacia del embargo

El recurso a las metáforas de frutas o mercados para publicar trazas de sondeos durante los cinco días de prohibición legal no es un fenómeno aislado, sino una práctica recurrente en las redes sociales españolas. La prohibición fijada en el artículo 69.7 de la LOREG data de la redacción original de 1985, un periodo en el que la distribución de información dependía exclusivamente de los grandes medios impresos y audiovisuales.

Diversos juristas y politólogos señalan que la persistencia del veto de cinco días ha generado una asimetría informativa: mientras que los partidos políticos y grandes inversores tienen acceso a encuestas diarias de rastreo privado durante la jornada de reflexión y la semana previa, la ciudadanía en general tiene vetado el acceso formal a esos mismos datos a través de medios convencionales. Esto ha propiciado el florecimiento de "mercados clandestinos" de datos camuflados bajo alegorías frutícolas en plataformas digitales o su publicación en medios internacionales situados fuera de la jurisdicción española.

Sin embargo, la actuación de cargos públicos con responsabilidad orgánica difundiendo estos códigos reaviva las peticiones de intervención por parte de las Juntas Electorales para garantizar el cumplimiento de la ley e impedir que la utilización de lenguajes figurados sirva de coladero para eludir las responsabilidades administrativas y penales establecidas en la LOREG.