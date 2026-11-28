Entró en vigor: el propietario de una vivienda no podrá exigir más de 2 meses de garantía adicional a la fianza

Los propietarios que alquilan una vivienda tienen límites legales a la hora de solicitar dinero por adelantado a sus inquilinos, de acuerdo con la normativa.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) establece que la garantía adicional a la fianza no puede superar las dos mensualidades de renta en los contratos de vivienda habitual de hasta cinco años, o de hasta siete años cuando el arrendador sea una persona jurídica.

Esta regulación se recoge en el artículo 36.5 de la LAU, cuya redacción fue modificada por el Real Decreto-ley 29/2026, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 7 de octubre y en vigor desde el día 8.

La norma introduce, además, nuevas precisiones sobre las cantidades que pueden exigirse al formalizar un contrato de alquiler.

La fianza legal y la garantía adicional son dos conceptos diferentes. En los alquileres de vivienda habitual, el propietario está obligado a solicitar una mensualidad de renta como fianza.

A esta cantidad puede sumar otra garantía para cubrir posibles incumplimientos del contrato, pero esta última no podrá superar dos mensualidades.

Por tanto, en un contrato de vivienda habitual sujeto a estos límites, el propietario podrá solicitar hasta tres mensualidades en total: una correspondiente a la fianza obligatoria y otras dos como garantía adicional.

Una de las cuestiones que recoge la nueva redacción del artículo 36.5 es el tratamiento de los arrendamientos temporales. En estos contratos, el valor de la garantía adicional no podrá superar una mensualidad de renta.

La reforma incorpora asimismo una prohibición expresa: el propietario no puede exigir al inquilino que contrate un seguro de impago del alquiler ni otras coberturas análogas como condición para formalizar el arrendamiento.

De esta manera, la normativa establece qué cantidades pueden solicitarse al comenzar una relación contractual y delimita las garantías económicas que pueden imponerse a los arrendatarios.