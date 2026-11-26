Salomé Pradas se ofrece a declarar de manera voluntaria ante el juzgado que investiga la filtración del audio de la Aemet

Salomé Pradas ha dirigido un escrito al juzgado de Instrucción número 6 de Llíria para ofrecerse a declarar de manera voluntaria, sea como imputada o como testigo, en la causa sobre la filtración del audio entre una trabajadora de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y una técnica del 112 el 29 de octubre de 2024. Una grabación que pasados los meses, en febrero, fue filtrada a los medios manipulada.

La decisión de la exconsellera de Interior se produce después de que el PSPV-PSOE haya pedido su imputación tras la declaración, el pasado martes, del exsubsecretario de la Conselleria de Justicia Ricardo García.

En su interrogatorio, aseguró que fue Pradas quien le encargó recabar el archivo con el audio. Algo que él hizo y le entregó en un pendrive.

La exconsellera emitió seguidamente un comunicado para defenderse. Negó su participación en la orden de grabación y posterior filtración del audio. Cabe recordar, señaló, que el hasta hace poco subdirector general de Emergencias el día de la dana Jorge Suárez declaró que la orden venía de Presidencia de la Generalitat, liderada en aquel momento por Carlos Mazón, y que la ejecutó Ricardo García.

"El audio se filtró muchos meses después de mi cese", afirmó Pradas. "Estoy cansada de que se me utilice como chivo expiatorio para todo y por todos. La verdad solo es una y, como en la causa de la dana, se acabará conociendo. Pido a quien solicitó esa información y luego la filtró a medios que sea valiente y lo diga", añadió.

Pradas explicó que Ricardo García, pese a ser el subsecretario de la Conselleria de Emergencias, no era una persona de su confianza porque fue nombrado por la anterior consellera, Elisa Núñez (Vox), no por ella.

"No compartí con él durante los días posteriores a la dana las labores de gestión de la misma, más allá de la publicación de las ayudas y órdenes de emergencia, que eran decididas en el Cecopi, órgano al que él no pertenecía. El señor García sí era una persona de confianza del Palau (de la Generalitat), al igual que su esposa, quien fue nombrada portavoz del Cecopi", detalló la exconsellera.

Además, remarcó que el día en el que se publicó en medios la llamada de Aemet ella hacía meses que estaba cesada.

"Información relevante"

Pradas ha ido un paso más allá este jueves. "He procedido a presentar un escrito por el que me pongo a disposición del juzgado de Llíria para declarar, a fin de colaborar aportando la información que pudiera resultar relevante sobre los hechos investigados, y que pueda llevar a averiguar qué persona/personas pudieron estar involucradas en los hechos", ha señalado.

"He ofrecido formalmente mi comparecencia y declaración ante el tribunal, y si se considera pertinente mi comparecencia, se acuerde mi citación en la condición procesal que su señoría mejor considere", comenta.

En el escrito, indica, ha adelantado al juez que no participó en la orden de grabación "ni en la posterior manipulación y filtración del audio". "Si bien, al estar presente los días de los -presuntos- hechos en el Centro de Emergencias y en contacto con técnicos, así como con miembros de Presidencia de la Generalitat y otros cargos, puedo aportar información de interés para la causa", añade.

"Como en la causa judicial de la dana, verdad sólo hay una, y espero poder contribuir a que se conozca", zanja.