Alumnos de British School of Valencia movilizan a la comunidad educativa por los derechos de la infancia

Los alumnos del Consejo de Estudiantes de Secundaria de British School of Valencia (BSV) han impulsado una iniciativa de sensibilización y recaudación solidaria con motivo del Día Universal del Niño (World Children’s Day), con el objetivo de concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de los derechos de la infancia y contribuir a la labor de UNICEF.

La iniciativa ha estado liderada por siete alumnos de Year 7 a Year 11, de entre 11 y 16 años, que han trabajado conjuntamente para diseñar diferentes acciones dirigidas a sus compañeros, profesores y familias. La propuesta ha buscado recordar que todos los niños deberían poder disfrutar de los mismos derechos y oportunidades, aunque estos no siempre estén garantizados en igualdad de condiciones en todas las partes del mundo.

Como parte de la campaña, los miembros del Consejo de Estudiantes han preparado un vídeo de sensibilización en el que han explicado el significado de esta jornada y han reflexionado sobre la importancia de conocer y defender los derechos de la infancia.

El alumnado también ha creado un mural participativo abierto a toda la comunidad escolar, en el que los estudiantes han podido escribir durante el recreo diferentes derechos de la infancia y contribuir así a dar mayor visibilidad al mensaje de la jornada.

La campaña se ha completado con una recaudación de fondos mediante donativos voluntarios de alumnos, profesores y familias. Como gesto de apoyo, quienes han querido participar han podido acudir al colegio vistiendo una camiseta azul, color vinculado a UNICEF y convertido durante la jornada en un símbolo compartido de solidaridad con la infancia.

La acción ha permitido a los estudiantes comprobar cómo una iniciativa surgida desde el propio alumnado puede movilizar a compañeros, docentes y familias en torno a una causa común.

El proyecto ha puesto especialmente en valor el papel del Consejo de Estudiantes de Secundaria, cuyos integrantes han asumido la organización, preparación y difusión de las actividades, trabajando en equipo y tomando la iniciativa para involucrar al conjunto de la comunidad educativa.

"Iniciativas como esta son fundamentales para ayudar a nuestros alumnos a comprender otras realidades, tomar conciencia de los derechos de los que disfrutan y desarrollar valores como la empatía, la solidaridad y el compromiso con la sociedad", señala Johanna Heise, profesora responsable de la iniciativa.

Heise ha destacado además el protagonismo de los estudiantes: “Queremos felicitar especialmente al Consejo de Estudiantes por su implicación, iniciativa y excelente trabajo para convertir esta idea en una acción solidaria que ha conseguido involucrar a toda nuestra comunidad educativa”.

Con esta iniciativa, British School of Valencia ha reforzado el valor de la participación activa del alumnado en causas sociales, favoreciendo el desarrollo de competencias como la responsabilidad, el trabajo en equipo y el compromiso con los demás, al tiempo que ha contribuido a acercar a los estudiantes a la defensa de los derechos de la infancia desde una perspectiva práctica y participativa.

El vídeo realizado por los alumnos se puede visualizar aquí: https://youtu.be/OriiUAg1db8