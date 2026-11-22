José Alberto, 82 años, fue alcalde de un pueblo de 370 habitantes: "Construí el primer colegio, no había; nos daban una birria"

En Cerdà, un pequeño municipio de la provincia de Valencia, José Alberto Vallés se define con humildad como "un vecino más del pueblo".

Nacido allí en 1944 y a punto de cumplir 82 años, tiene claro que allí permanecerá los días que le queden.

Sin embargo, su vínculo con la localidad va más allá de ser un residente de toda la vida: fue alcalde en los primeros compases de la democracia, una etapa clave que transformó por completo el municipio.

Al recordar sus años al frente del Ayuntamiento, José Alberto destaca lo difícil que resultaba sacar adelante cualquier obra pública.

En aquellos primeros años de ayuntamientos democráticos el capital disponible era mínimo y dependían de las ayudas que lograban de la Diputación, que eran casi como "limosnas".

Para un consistorio pequeño significaban un impulso vital que se administraba para asfaltar un trozo de calle, hacer un par de aceras o arreglar el cementerio municipal.

Al asumir la alcaldía, José Alberto pudo construir una escuela para los niños y niñas.

Decidido a lograrlo, acudió directamente a la Conselleria de Cultura para reclamar el centro educativo. La respuesta del conseller fue tan directa como un reto: si al día siguiente el municipio aportaba los terrenos, al día siguiente redactarían el proyecto.

José Alberto cumplió el plazo y presentó el terreno correspondiente.

El proyecto se puso en marcha de inmediato y, apenas tres meses después, comenzaron las obras de construcción.

Desde aquel momento Cerdà cuenta con un colegio que el propio exalcalde describe con orgullo como "muy bonito".

Cerdà

Cerdà es un pequeño pueblo de la comarca de La Costera (Valencia), que se caracteriza por su ambiente tranquilo y sus calles adornadas con naranjos.

Los visitantes pueden explorar edificios antiguos y sitios naturales a lo largo del río Canyoles, donde pueden hacer senderismo y disfrutar del turismo rural.

La localidad fue una antigua alquería propiedad de los Ferran, que más tarde pasó a manos de los Cerdà -de ahí su nombre-.

Lavador antiguo de Cerdà. Turisme CV

Entre su patrimonio histórico destaca el Palacio del Marqués de Montortal, de orígenes moriscos (siglo XVI), o la iglesia parroquial, dedicada a San Antonio Abad, de principios del siglo XVI.

Muy interesantes son los paneles cerámicos -de temática religiosa- que se conservan en algunas de las fachadas, como el retablo de San Antonio Abad, datado a principios del siglo XX, o el retablo de Santa Teresa de Jesús, de inicios del siglo XIX, ambos declarados Bien de Relevancia Local.