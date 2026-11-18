El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 5 años de prisión y 14 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus por la pieza de los conocidos como 'zombis' de Imelsa y Ciegsa dentro del caso Taula.

Esta ramificación de una macrocausa que se inició hace once años investigó y juzgó contrataciones irregulares de personal en estas empresas públicas. De ahí el nombre de 'zombis', pues eran personas que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o realizaban labores que no correspondían a su puesto.

Se trata de la primera sentencia condenatoria confirmada para Rus, a quien la Audiencia absolvió en su momento en otra pieza del caso Taula: la relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de ‘call center’ por parte de la empresa pública Imelsa. Los magistrados concluyeron que no había "una sola prueba" contra él.

La pena, por los delitos continuados de malversación, prevaricación y falsedad, también se ratifica en los mismos términos para el exgerente de Imelsa Marcos Benavent -actualmente ya en prisión- y el exconsejero delegado de Ciegsa Máximo Caturla.

El alto tribunal confirma en lo esencial la sentencia dictada el 13 de noviembre de 2023 por la Audiencia de Valencia en esta causa, que condenó a 19 acusados.

Nueve de ellos recurrieron el fallo al Supremo, que ahora desestima íntegramente siete de los recursos, incluidos los de Rus y Benavent. Únicamente se estima totalmente el recurso de una trabajadora en el Gabinete de Prensa de la Conselleria y en Ciegsa, cuya contratación no se considera irregular, y a quien se absuelve, lo que supone una reducción de la responsabilidad civil en favor de Ciegsa.

La sentencia cuenta con el voto particular de uno de los cinco magistrados que la firman, que considera que respecto de Benavent y de la exdirectora de Recursos Humanos de Imelsa María Escrihuela debió dictarse sentencia absolutoria.

Personas afines al PP

La resolución del Supremo destaca que Rus influyó en las contrataciones por el "ascendiente" que tenía sobre aquellos que las ordenaron y que éstas fueron realizadas por "razones de filiación" (es decir, por pertenencia al PP).

La Audiencia Provincial consideró en la sentencia, al igual que la Fiscalía, que ninguna de las contrataciones se efectuó mediante procedimientos que garantizaran el cumplimiento de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en la selección del personal. Así, sostuvo que las irregularidades son consecuencia de la arbitrariedad en los nombramientos, de la que necesariamente eran conscientes los acusados.

En este sentido, vio una "evidente contradicción" entre las funciones que algunos de los trabajadores dicen haber desempeñado y las que les correspondían con arreglo a la naturaleza de su contrato de trabajo.

Además, avaló la tesis de Anticorrupción de que algunos empleados no pisaron las sedes físicas de las empresas para las que trabajaban, como Ciegsa; de que sus contrataciones respondieron "a la voluntad de hacer favores personales o de índole política" por parte de acusados como Caturla; y de que no realizaron funciones propias de ningún puesto de trabajo que existiera previamente en la empresa.

Sobre Rus, la sentencia hizo hincapié en que como presidente de la Diputación tenía una obvia influencia sobre los demás acusados, por lo que disponía el nombramiento de personas afines. Es decir, que tenía iniciativa en algunas contrataciones y daba su autorización en otras.