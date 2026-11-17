Ens Uneix aprueba con la izquierda iniciar el traspaso de titularidad del Teatro Principal, pero Mompó se resiste a cederla

Ens Uneix, el PSPV y Compromís han aprobado este martes una moción en la Diputación de Valencia para iniciar los trámites de transmisión de la titularidad del Teatro Principal a la Generalitat y al Ayuntamiento de la ciudad.

Los socios de gobierno del PP han sacado adelante este texto sin el apoyo de los populares ni de Vox. Su contenido obligaría al presidente de la corporación, Vicente Mompó, a comenzar ese proceso administrativo de cesión de la propiedad, pero desde su departamento defienden que la moción no es vinculante y que se mantienen en la misma posición que hasta la fecha.

Es decir, que no van a hacerlo sin antes sentarse, dialogar y comprobar que tanto el resto de administraciones como el sector de las artes escénicas están de acuerdo, señalan a este periódico.

Lo sucedido en la Diputación este martes resulta destacado. El texto que se ha aprobado es una enmienda de Ens Uneix -quien gobierna junto al PP- a la proposición presentada por el grupo socialista para impulsar el Plan director de la restauración y rehabilitación del Teatro Principal, edificio declarado BIC en 1983 y que se cerró el pasado mes de septiembre por motivos de seguridad.

La iniciativa ha contado con los votos a favor de la izquierda y la oposición de PP y Vox, que consideran que el cambio de titularidad merece "una reflexión mucho más profunda" y estudiarla en una comisión interadministrativa.

El contenido de la moción consiste en que la corporación provincial encargue y asuma el coste por la redacción del proyecto de las obras de rehabilitación, presupuestadas en 2 millones de euros, mientras que, en paralelo, se inicien los trámites para el traspaso de la titularidad a las instituciones que utilizan el Principal y la ciudad donde está el teatro y que sean ellas las que se encarguen de la restauración.

60 millones para reabrir

Según ha señalado la diputada de Ens Uneix y vicepresidenta de la corporación, Natàlia Enguix, los últimos cálculos cifran el coste necesario para reabrir la histórica sala en unos 60 millones, una cantidad "excesiva para la Diputación, que tiene unos recursos limitados" y "especialmente si se tiene en cuenta el poco uso que la misma institución provincial hace del Principal" ya la mayor parte de los días está ocupada por la Generalitat Valenciana para desarrollar la programación de l'Institut Valencià de Cultura (IVC).

En concreto, la enmienda establece que una vez se materialice el Plan Director de Restauración y Rehabilitación del Principal, con el Proyecto de Ejecución de las obras de restauración y rehabilitación, que la Diputación se compromete a financiar íntegramente, se impulsará la creación de un espacio de coordinación interadministrativa con la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento y la Administración General del Estado.

En él se supervisará la financiación plurianual de las actuaciones, el modelo de gestión y las garantías de conservación patrimonial y de continuidad de la actividad escénica.

De acuerdo con la moción, la Diputación de Valencia, mediante el mencionado espacio de coordinación interadministrativa, comenzará las negociaciones con las distintas administraciones para acordar la transmisión de la titularidad del Teatro Principal, mediante la fórmula jurídica y patrimonial que "resulte procedente, estableciendo un modelo estable de responsabilidad institucional en materia de uso cultural del inmueble".

"No queremos desprendernos del Principal, queremos que se materialice el Plan Director y, por eso, nos comprometemos a financiar el coste del proyecto de ejecución, pero la Diputación no puede destinar decenas de millones a un edificio que apenas utiliza, mientras los ayuntamientos valencianos carecen de recursos para desarrollar sus políticas culturales. No nos lo podemos permitir", ha subrayado Enguix.

"Una inversión millonaria como la que se plantea para el Teatro Principal iría en sentido contrario a la voluntad descentralizadora iniciada por el actual gobierno" de la corporación, ha añadido.

El PP quiere evitarlo

Desde el PP, Paz Carceller ha afeado al PSPV que pida ahora "responsabilidades políticas" cuando desde "2017 ya sabían en qué estado estaba el Teatro Principal" y "lo único que dedicaron fueron 900.000 euros a la reparación de grietas y de la fachada".

Además, ha apuntado que el cambio de titularidad "merece una reflexión mucho más profunda" que debe hacerse en una comisión interadministrativa "con rigor y con seriedad para poder llegar a un acuerdo". "No podemos ceder un bien a otra administración sin habernos sentado previamente con ellos", ha apuntado.

Una posición que posteriormente ha sido más concretada por fuentes populares. Indican que el texto que ha salido adelante no les obliga, en la práctica, a nada, puesto que se trata de un posicionamiento político.

De esta manera, señalan que están abiertos a negociar pero que no tienen previsto iniciar el proceso administrativo de traspaso de la titularidad.