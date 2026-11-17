Cáncer de pulmón: medio siglo de avances para mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la enfermedad

Hace 50 años, cuando la Fundación Instituto Valenciano de Oncología (IVO) inició su trayectoria, el cáncer de pulmón se abordaba con muchas menos herramientas que las disponibles hoy.

La cirugía requería grandes aperturas del tórax, la radioterapia tenía más dificultades para delimitar el tumor y los tratamientos farmacológicos ofrecían alternativas limitadas, especialmente en las fases avanzadas de la enfermedad.

Medio siglo después, los avances en diagnóstico por imagen, cirugía mínimamente invasiva, radioterapia de precisión y tratamientos personalizados han transformado el abordaje de esta enfermedad.

A ello se suma la consolidación del trabajo multidisciplinar, que permite a especialistas de distintas áreas valorar conjuntamente cada caso y adaptar las decisiones a las características de cada paciente.

La evolución resulta especialmente relevante ante una enfermedad que continúa representando uno de los mayores desafíos de la oncología. Según las estimaciones de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM), en 2026 se diagnosticarán en España aproximadamente 35.000 nuevos casos de cáncer de pulmón.

A escala mundial, se diagnostican cerca de 2,5 millones de nuevos casos anuales, lo que convierte al cáncer de pulmón en uno de los tumores de mayor incidencia y mortalidad.

En nuestro país, continúa siendo la primera causa de mortalidad por cáncer en hombres y, según los últimos datos disponibles de 2024, ha superado por primera vez al cáncer de mama entre las mujeres.

Prevención

Pese a los avances terapéuticos, la prevención continúa siendo una de las herramientas más importantes frente al cáncer de pulmón. El tabaco es el principal factor de riesgo del cáncer de pulmón y se estima que está relacionado con aproximadamente el 85 % de los casos.

Las personas fumadoras presentan un riesgo de desarrollar esta enfermedad considerablemente superior al de quienes nunca han fumado, explica el Dr. Sergio Sandiego, médico adjunto del Servicio de Oncología Médica del IVO.

Junto al tabaquismo activo, también pueden incrementar el riesgo la exposición al humo del tabaco de otras personas, al radón, al uranio, a los asbestos y a determinados productos de combustión del diésel.

La evolución de la enfermedad refleja, además, cambios sociales: en las últimas décadas han aumentado los diagnósticos entre las mujeres, una tendencia relacionada fundamentalmente con su incorporación al hábito tabáquico.

Por ello, el especialista subraya la importancia de reforzar las estrategias de prevención y educación sanitaria, especialmente entre adolescentes y jóvenes, para evitar el inicio del consumo de tabaco y fomentar su abandono entre quienes ya fuman.

Otro de los retos es detectar la enfermedad antes de que produzca síntomas. En sus fases iniciales, el cáncer de pulmón puede permanecer asintomático.

La tos persistente, la presencia de sangre al toser, el dolor torácico o la pérdida involuntaria de peso pueden ser señales de alerta, aunque no siempre aparecen en las primeras etapas. Diagnosticar los tumores cuando todavía están localizados permite valorar tratamientos con intención curativa.

En este contexto, el cribado mediante tomografía computarizada de baja dosis ha demostrado reducir la mortalidad por cáncer de pulmón en personas con alto riesgo de desarrollar la enfermedad, especialmente por sus antecedentes de tabaquismo. El principal reto actual es establecer programas organizados que permitan su implantación progresiva y segura en nuestro sistema sanitario.

Los doctores Claramunt, Peñalver, Santamaría y Sandiego del IVO. EE

En España, el proyecto CASSANDRA evalúa cómo implantar programas de cribado adaptados al sistema sanitario. El IVO cuenta también con el programa IELCAP, centrado en la detección precoz del cáncer de pulmón.

Múltiples tratamientos

Uno de los cambios más profundos de las últimas décadas se ha producido en la oncología médica. Hoy sabemos que el cáncer de pulmón engloba enfermedades muy diferentes.

Distinguimos dos grandes grupos, el carcinoma microcítico y el no microcítico. Dentro de este último, los subtipos más frecuentes son el adenocarcinoma y el carcinoma epidermoide. Además, las características moleculares de cada tumor permiten identificar subgrupos con comportamientos y opciones terapéuticas diferentes.

"Uno de los mayores avances ha sido pasar de disponer de un tratamiento mucho más general a poder identificar las características biológicas de cada tumor y seleccionar terapias dirigidas contra determinadas alteraciones genéticas", explica el Dr. Sandiego.

En determinados pacientes con cáncer de pulmón no microcítico, la identificación de alteraciones moleculares específicas permite administrar tratamientos dirigidos capaces de controlar la enfermedad durante periodos prolongados, alcanzando en algunos casos supervivencias de varios años.

Estos tratamientos presentan perfiles de toxicidad diferentes a los de la quimioterapia convencional y, en muchos pacientes, permiten mantener una buena calidad de vida.

Entre las alteraciones moleculares más relevantes destacan las mutaciones en genes como EGFR, ALK o KRAS. En este último caso, el desarrollo de tratamientos específicos frente a la mutación KRAS G12C ha supuesto un avance importante, al permitir actuar directamente sobre una alteración que durante décadas se consideró difícil de tratar con fármacos dirigidos.

La inmunoterapia ha representado otra de las grandes revoluciones en el tratamiento del cáncer de pulmón. En pacientes seleccionados, especialmente cuando no existen alteraciones moleculares para las que se dispone de tratamientos dirigidos, la inmunoterapia, administrada sola o combinada con quimioterapia, ha conseguido mejorar considerablemente la supervivencia.

"En determinados grupos de pacientes, la inmunoterapia ha permitido prácticamente duplicar la mediana de supervivencia respecto a la quimioterapia convencional y, en algunos casos, alcanzar respuestas duraderas que hace apenas dos décadas eran excepcionales", destaca el Dr. Sandiego.

Los avances también están llegando al cáncer de pulmón microcítico, una enfermedad históricamente muy agresiva y con opciones terapéuticas limitadas. Uno de los ejemplos más recientes es tarlatamab, un tratamiento innovador que permite a los linfocitos T del sistema inmunitario reconocer y atacar las células tumorales.

Este fármaco ha demostrado mejorar la supervivencia frente a la quimioterapia convencional en pacientes con enfermedad avanzada que han progresado tras un tratamiento previo basado en platino.

La investigación también está ampliando el arsenal terapéutico con nuevas generaciones de anticuerpos conjugados y anticuerpos específicos, así como con fármacos que actúan sobre distintas dianas tumorales. “El futuro pasa por descubrir más dianas terapéuticas, fármacos de nueva generación más efectivos y menos tóxicos, nuevas inmunoterapias, todo lo relacionado con la biopsia líquida y la detección de tumor en sangre”, apunta el especialista.

La incorporación de inmunoterapia después del tratamiento combinado con quimioterapia y radioterapia ha supuesto también un avance en pacientes seleccionados con enfermedad localizada o localmente avanzada.

Esta estrategia ha demostrado mejorar la supervivencia tanto en determinados casos de cáncer de pulmón no microcítico como, más recientemente, en pacientes con cáncer microcítico de estadio limitado.

"El objetivo de la investigación es doble: conseguir que más pacientes vivan durante más tiempo y que puedan hacerlo con la mejor calidad de vida posible", resume el Dr. Sandiego.

La radioterapia

La radioterapia es otro de los ámbitos en los que el tratamiento del cáncer de pulmón ha experimentado una transformación importante. Como explica la Dra. Paula Santamaría, médica adjunta del Servicio de Oncología Radioterápica del IVO, la mejora de la calidad de imagen en Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear, “permite localizar y delimitar los tumores con gran precisión".

"Al fusionar estas imágenes con las del sistema de planificación, podemos ajustar mejor el tratamiento: administrar dosis más altas al tumor y reducir la radiación que reciben los tejidos sanos de alrededor. Esto contribuye a mejorar los resultados del tratamiento y a disminuir los efectos secundarios", subraya.

Uno de los avances más destacados es la radioterapia estereotáctica corporal (SBRT), que permite administrar dosis elevadas de radiación en un número reducido de sesiones y con gran precisión.

"Se utiliza en determinados tumores primarios cuando la cirugía no está indicada, o cuando el paciente la rechaza, así como en pacientes seleccionados con metástasis. En algunos casos, también puede utilizarse para controlar lesiones que progresan mientras el resto de la enfermedad permanece estable con el tratamiento sistémico, lo que permite mantener este durante más tiempo. En las lesiones tratadas puede alcanzar tasas de control local de hasta el 95 %. La elección debe individualizarse siempre", señala la Dra. Santamaría.

En pacientes con cáncer de pulmón en estadio IV el tratamiento ha cambiado en los últimos años. Aunque sigue siendo una enfermedad avanzada, hoy existen más opciones para controlar su evolución, prolongar la supervivencia y mantener una mejor calidad de vida.

Tradicionalmente, la radioterapia se utilizaba sobre todo con intención paliativa para aliviar síntomas, (como el dolor, sangrados, obstrucciones, así como lesiones cerebrales). "Por todo ello la elección del tratamiento debe individualizarse y abordarse desde un equipo multidisciplinar", explica la Dra. Paula Santamaría, médica adjunta del Servicio de Oncología Radioterápica del IVO.

Hasta septiembre de este año, el IVO ha tratado a un total de 2.142 pacientes mediante radioterapia, principalmente externa y braquiterapia, de los cuales 362 tenían diagnóstico de cáncer de pulmón. Esta actividad asistencial combina técnicas convencionales con tratamientos de alta precisión y nuevas estrategias de planificación.

La investigación continúa explorando la combinación de SBRT e inmunoterapia y la radioterapia adaptativa, que permite modificar la planificación durante el tratamiento para ajustarla a los cambios del tumor, y disminuir los efectos secundarios.

Cirugía mínimamente invasiva

La evolución de la cirugía torácica constituye uno de los ejemplos más visibles de la transformación del tratamiento del cáncer de pulmón. Hace medio siglo, las intervenciones se realizaban fundamentalmente mediante toracotomía, una apertura amplia del tórax que permitía acceder al pulmón y extirpar la zona afectada.

La lobectomía, que consiste en retirar un lóbulo pulmonar, se consolidó como una intervención de referencia, mientras que la neumonectomía —la extirpación de un pulmón completo— se reservaba para tumores que requerían una resección más extensa.

Aunque estas operaciones permitieron tratar tumores con intención curativa, suponían una importante agresión quirúrgica y requerían recuperaciones prolongadas.

Desde la década de los noventa, la expansión de la cirugía videotoracoscópica abrió una nueva etapa. El uso de cámaras e instrumental específico a través de pequeñas incisiones permitió realizar muchas intervenciones sin necesidad de recurrir a la apertura convencional del tórax.

"La cirugía torácica ha cambiado de forma profunda. Hemos pasado de intervenciones muy agresivas a técnicas que permiten operar con mayor precisión, reducir el impacto sobre el paciente y facilitar una recuperación más rápida", explica el Dr. Juan Carlos Peñalver, jefe del Servicio de Cirugía Torácica del IVO.

La incorporación de la cirugía robótica ha ampliado las posibilidades quirúrgicas al permitir trabajar con visión tridimensional y una elevada precisión instrumental.

No obstante, la elección de la técnica depende siempre de factores como la localización y extensión del tumor, la situación clínica del paciente y la experiencia del equipo. En el IVO, la cirugía robótica se incorporó al Servicio de Cirugía Torácica en 2020 y, desde entonces, se han realizado más de 120 procedimientos para tratar tumores pulmonares y mediastínicos.

Otro avance relevante es la posibilidad de preservar una mayor cantidad de tejido pulmonar. En pacientes seleccionados, las segmentectomías permiten extirpar una parte anatómica concreta del pulmón sin necesidad de retirar todo un lóbulo, siempre que se cumplan los criterios oncológicos.

"Hoy no se trata únicamente de extirpar el tumor, sino de valorar cuánto tejido pulmonar es necesario retirar para conseguir un adecuado control oncológico y preservar, siempre que sea posible, la función respiratoria", apunta el Dr. Peñalver.

La recuperación postoperatoria también ha evolucionado. La incorporación de protocolos ERAS o fast-track, que coordinan la preparación, la intervención y los cuidados posteriores, permite favorecer una recuperación más rápida y reducir las complicaciones.

En muchos casos, los pacientes pueden regresar a su domicilio en apenas tres o cuatro días después de la intervención.

Como explican desde el IVO, 2008 supuso un momento "especialmente significativo": fue entonces cuando comenzó su actividad el Servicio de Cirugía Torácica, ampliando el abordaje del cáncer de pulmón que hasta ese momento se desarrollaba fundamentalmente desde la oncología médica y radioterápica.

La incorporación de esta especialidad permitió integrar el tratamiento quirúrgico y el cribado dentro de una estrategia asistencial más amplia, desde la detección de tumores en fases iniciales hasta la selección de la alternativa terapéutica más adecuada.

"Este cambio permitió avanzar hacia una valoración más completa de la enfermedad. La cirugía pasó a formar parte de un modelo en el que las distintas especialidades pueden analizar conjuntamente las opciones de tratamiento y decidir cuál es la mejor estrategia para cada paciente", explica el Dr. Peñalver.

Investigación para detectar

La investigación constituye otra de las claves del presente y del futuro del cáncer de pulmón. En el IVO, el Laboratorio de Biología Molecular trabaja tanto en el ámbito asistencial, mediante el estudio de biomarcadores que ayudan a identificar alteraciones del tumor y orientar los tratamientos, como en proyectos destinados a mejorar la detección precoz.

"Conocer las características moleculares del tumor nos ayuda a identificar qué tratamientos pueden ser más adecuados para cada paciente y a obtener información relevante sobre la evolución de la enfermedad", explica la Dra. Reyes Claramunt, adjunta del Laboratorio de Biología Molecular del IVO.

El centro dispone de un Biobanco con muestras de más de 700 pacientes que han aceptado donar material tumoral y muestras líquidas, una colección de gran valor para el desarrollo de proyectos de investigación.

Entre las iniciativas en marcha destaca ONCOSOMIX, un proyecto de colaboración público-privada en el que participa el IVO junto con LINKCARE y el centro tecnológico LEITAT.

Su objetivo es desarrollar un dispositivo rápido y no invasivo para la detección precoz del cáncer de pulmón no microcítico, basado en biomarcadores presentes en vesículas extracelulares de origen tumoral que circulan en sangre. El IVO participa en la selección y validación clínica de estos biomarcadores.

Otra línea de trabajo es la biopsia líquida, que permite analizar material tumoral presente en muestras de sangre y puede aportar información sobre las alteraciones moleculares del cáncer y su respuesta a los tratamientos. La incorporación de tecnologías de secuenciación de nueva generación (NGS) permite ampliar las posibilidades de este análisis.

"La biopsia líquida abre nuevas posibilidades para estudiar el tumor sin necesidad de recurrir siempre a una nueva biopsia de tejido, que en muchas ocasiones esta biopsia de tejido no es posible realizar. Estamos trabajando para ampliar la información molecular que podemos obtener y utilizarla en beneficio del paciente", señala la Dra. Claramunt.