El juez archiva la causa que investigaba desvío de fondos en la empresa de agua de la Diputación de Valencia

La Plaza 15 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valencia ha sobreseído provisionalmente la causa contra la empresa de aguas de la Diputación de Valencia, Egevasa, por 24 contrataciones que habían sido denunciadas por un presunto desvío de fondos a sociedades participadas.

Tanto el juzgado como la Fiscalía consideran que no resulta "debidamente justificada" la perpetración de los presuntos delitos de prevaricación; cohecho; y fraude y exacciones ilegales. Razón por la que el magistrado ha archivado la investigación tras casi dos años de indagaciones.

El procedimiento se inició en 2024, cuando el juez abrió diligencias para analizar los procedimientos de un total de 24 contratos de Egevasa entre los años 2018 y 2022, etapa en la que el PSPV presidía la Diputación, que gobernaba junto a Compromís. Lo hizo después de que la Fiscalía de Valencia le remitiera una denuncia que, a su vez, había recibido de manera anónima.

Egevasa es la Empresa General Valenciana del Agua, participada al 51% por la Diputación de Valencia y al 49% por Aguas de Valencia (cuyo accionista mayoritario es Global Omnium).

En la denuncia se apuntaba a que la pretensión de varios responsables o empleados de Global Omnium era "desviar fondos de la sociedad pública Egevasa a otras sociedades participadas" por este grupo y "favorecer indebidamente la elección de proveedores relacionados o vinculados" con Global Omnium "mediante limitaciones artificiosas a la participación en los procedimientos de licitación".

De acuerdo con los hechos denunciados, había dos sistemas de actuación. Por una parte, "procedimientos de licitación en los que el real adjudicador del contrato no es un poder adjudicador de los designados por Egevasa". Es decir, "en los que se realiza de forma conjunta una licitación de todas las entidades pertenecientes a Global Omnium".

En estos supuestos, el "poder adjudicador" del contrato era o bien Aguas de Valencia o bien Global Omnium. Así pues, Egevasa aparecía en estos contratos dentro de un listado de sociedades que, en principio, forman parte del grupo Global Omnium y el contrato que se formaliza en su nombre "resulta ser una suerte de licitación conjunta entre todas estas sociedades".

Por otra parte, la denuncia señalaba otros procedimientos que se licitan y adjudican de forma independiente por Egevasa sin la participación de otras empresas.

"Aunque la elección de estos procedimientos individuales", decían los denunciantes, "tiene su último fundamento en que el adjudicatario final es una sociedad perteneciente al grupo Global Omnium de las que, en los restantes casos, proceden a realizar licitaciones conjuntas".

La denuncia hacía hincapié en que, pese a su accionariado compartido entre la corporación provincial y Global Omnium, Egevasa es en realidad una sociedad de carácter público y gestiona fondos públicos. Motivo por el que consideraban delictivos estos hechos.

Manos Limpias se querella

En definitiva, hablaba de licitación conjunta de entidades pertenecientes al sector público con entidades de naturaleza privada; o de alteración artificial de la solvencia mínima requerida para presentar ofertas en los procedimientos de licitación de Egevasa, limitando indebidamente posibilidad de licitar.

También de no dividir en lotes algunos contratos; o de que la adjudicación y formalización de los contratos no se realiza por un poder adjudicador, sino por un sujeto del derecho privado.

Todos estos hechos aparecían, de acuerdo con la denuncia aportada, en un total de 24 contratos de obra y servicio analizados.

Posteriormente, el sindicato Manos Limpias llegó a presentar una querella ante este mismo juzgado tras personarse como acusación en el procedimiento. La dirigieron contra un total de 12 personas, además de empresas. Entre ellas, los presidentes y vocales del Consejo de Administración de Egevasa entre 2019 y 2025. Así, se encontraban diputados de esta legislatura o de la anterior como Rafa García (PSPV), Francisco Comes (PP), José Joaquín Segarra (PP), Xavier Rius (Compromís) o Carlos Gil (PP).

Relato "deslavazado"

A lo largo de estos dos años, el juzgado y la Fiscalía han analizado toda la documentación aportada. El magistrado también citó a declarar como testigos a tres responsables de Global Omnium: el CEO, el director de compras y la responsable de la unidad de contratación.

Después de todo ello, el Ministerio Público ha emitido un informe en el que concluye que "habida cuenta que de la profusa y exhaustiva instrucción llevada a cabo y, en especial, de la documentación aportada, declaraciones prestadas y otras diligencias practicadas durante casi dos años de investigación", no quedan "suficientemente corroborados" los delitos.

La denuncia anónima, señala, contenía "un relato un tanto deslavazado" acerca de presuntas irregularidades en determinados expedientes de contratación en Egevasa. Pero ni han quedado acreditadas, afirma, ni tienen relevancia penal.

Ya en su momento, indica la Fiscalía, la remisión de la denuncia al entonces Juzgado Decano "lo fue en aras del derecho a la tutela judicial efectiva". Motivo por el que los hechos se investigaron y se solicitó la aportación de los correspondientes expedientes y que las personas y empresas presuntamente responsables pudieran efectuar las aclaraciones y manifestaciones oportunas sobre el sistema de contratación y acomodación del mismo a la Ley de Contratos del Sector Público.

"Pues bien, sentado lo anterior, es evidente que no se pueden desvirtuar las alegaciones y peticiones de sobreseimiento efectuadas tanto por Egevasa como por Aywa Servicios Ambientales, S.L.", remarca.

Sin indicios de criminalidad

"De la profusa documentación aportada se corrobora que los expedientes inicialmente sospechosos de las irregularidades denunciadas se tramitaron a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público (garantizando en consecuencia su publicidad y libre concurrencia), sin que en los mismos conste impugnación alguna en vía administrativa por parte de otros licitadores que pudieran sentirse perjudicados por los acuerdos de adjudicación, y sin que pueda constatarse alguno de los otros vicios denunciados inicialmente y afectantes a una supuesta contratación conjunta de Egevasa", concluye el Ministerio Público.

Tras este pronunciamiento, el juez entiende que "no existen indicios de criminalidad" para la continuación del procedimiento contra los investigados.

De acuerdo con el magistrado, las alegaciones de las empresas denunciadas son "perfectamente ajustadas a Derecho" y los razonamientos expuestos y la conclusión que se alcanza "merecen ser íntegramente acogidos". Motivos, todos ellos, por los que procede al archivo.