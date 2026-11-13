Raquel Miralles y Bernardo Guzmán, galardonados con los X Premios de Periodismo Socio-Sanitario de la ADSCV

La Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (ADSCV) ha distinguido con los X Premios de Periodismo Socio-Sanitario a Raquel Miralles Blanco, de El Español, por el Mejor Trabajo Periodístico, y a Bernardo Guzmán, ex director regional de la Cadena SER, por la Mejor Trayectoria Profesional.

El jurado ha adoptado su decisión por unanimidad y ha puesto de relieve la extraordinaria calidad de los 18 trabajos presentados que reflejan el compromiso de los profesionales de la información con el tratamiento riguroso, sensible y especializado de cuestiones relacionadas con la salud, la atención sociosanitaria y las realidades humanas que rodean estos ámbitos.

El trabajo ganador, titulado Amparo, de voluntaria a adoptar a una bebé que estaba sola en el hospital: "No quería que volviera al centro de menores", fue publicado en El Español el pasado mes de junio.

El reportaje cuenta la historia de una mujer que comenzó acompañando como voluntaria a una bebé que permanecía sola en un hospital y que terminó adoptándola, dando visibilidad a una realidad de vulnerabilidad infantil y al papel que desempeñan las personas voluntarias en el acompañamiento y cuidado de quienes más lo necesitan.

El jurado ha reconocido el interés humano y social de la pieza de Miralles, así como su capacidad para acercar al lector una realidad compleja a través de un relato periodístico que combina sensibilidad, rigor y calidad narrativa.

El presidente de la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, Carlos Fornes, ha destacado que los 18 trabajos presentados "demuestran que los profesionales son capaces de abordar realidades complejas con rigor, sensibilidad y una enorme calidad periodística".

Asimismo, Fornes ha subrayado que el periodismo sociosanitario "cumple una función esencial para dar visibilidad a las personas más vulnerables, contribuir al conocimiento de sus derechos y fomentar una sociedad más informada y comprometida"

"Alcanzar diez ediciones de estos premios supone también reafirmar nuestra apuesta por un periodismo independiente, responsable y de calidad", ha agregado

Mejor Trayectoria Profesional

El reconocimiento a la Mejor Trayectoria Profesional ha recaído en Bernardo Guzmán, una de las voces de referencia del panorama periodístico valenciano, con cerca de cuatro décadas dedicadas a la información.

Guzmán inició su trayectoria profesional en Antena 3 Radio en 1987 y se incorporó a la Cadena SER en 1994.

A lo largo de su carrera en la emisora de Valencia ha desempeñado distintas responsabilidades, entre ellas la jefatura de Informativos y la dirección de Contenidos, hasta asumir en 2018 la Dirección Regional de la Cadena SER en la Comunitat Valenciana.

Su actividad profesional se ha extendido también a colaboraciones con diferentes medios escritos y televisivos.

En 2011 recibió el reconocimiento a la Mejor Trayectoria Profesional en los Premios Periodísticos de la Comunitat Valenciana.

Con esta distinción, la ADSCV reconoce una trayectoria vinculada al ejercicio del periodismo, la responsabilidad informativa y el compromiso con el servicio público, valores que constituyen una de las señas de identidad de estos galardones.

Diez ediciones

Los Premios de Periodismo Socio-Sanitario de la ADSCV cumplen este año su décima edición, consolidándose como una iniciativa de referencia para reconocer la excelencia, la innovación, la independencia y el rigor de los profesionales que informan sobre asuntos relacionados con la salud y el ámbito sociosanitario en la Comunitat Valenciana.

El jurado de esta edición ha estado integrado por Vicente Ordaz, secretario autonómico de Comunicación de la Generalitat Valenciana; Elvira Graullera, delegada de Europa Press en la Comunitat Valenciana; Adolfo Ibarra, delegado de la Agencia EFE en la Comunitat Valenciana; y Ana Gómez y Antonio Martín, galardonados en la edición anterior con los premios a la Trayectoria Profesional y al Mejor Trabajo Periodístico, respectivamente.

La gala de entrega de los X Premios de Periodismo Socio-Sanitario tendrá lugar el próximo 10 de diciembre, a las 19:30 horas, en el Palacio de Colomina de Valencia, en un acto que reunirá a representantes del periodismo, la sanidad, el derecho y las instituciones valencianas.