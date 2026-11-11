El Gobierno invierte 5,1 M€ para ampliar la comisaría de la Policía Nacional Gandía: ocupará los antiguos Juzgados

El Consejo de Ministros aprobó este martes una inversión de 5,1 millones de euros para la mejora y ampliación de la comisaría de la Policía Nacional de Gandía (Valencia).

El proyecto contempla dos fases principales: la reforma del actual edificio y la ampliación gracias a ocupar una parte del edificio anexo de los antiguos juzgados.

Esta inversión forma parte del nuevo plan de infraestructuras policiales del Gobierno central, dotado con 740 millones de euros.

El alcalde del municipio, José Manuel Prieto, explicó que hace dos años el Ayuntamiento mantuvo una reunión con el director general de Policía para trasladarle las necesidades del edificio. "Buscábamos que la comisaria estuviera a la altura de la excelente labor y profesional del cuerpo y su plantilla", añadió.

Al respecto, celebró "ese esfuerzo y trabajo coordinado para lograr una ciudad cada vez más segura" y defendió que "las instalaciones han de estar al nivel del gran trabajo que desempeñan los agentes".

"Contamos con la propuesta y con la inversión, ahora se requiere lealtad institucional y cooperación de todas las administraciones para volver a dar lo mejor de nosotros mismos en un proyecto de ciudad considerado básico", añadió el primer edil.

El siguiente paso, según explicó Prieto, es formalizar la cesión de uso del edificio de los juzgados por parte de la Generalitat Valenciana al Ministerio del Interior, para que puedan iniciarse las obras.

"Nuestra ciudad merece seguir avanzando en seguridad, y los agentes merecen trabajar en instalaciones y condiciones materiales cada vez mejores que faciliten la encomiable labor diaria que realizan", concluyó.