Las clínicas NEOIMPLANT y MVOCA ofrecen primera visita y revisión gratuitas a afectados por el cierre de Vivanta

La clínica NEOIMPLANT, especializada exclusivamente en implantología dental, y las clínicas MVOCA, que ofrecen atención odontológica integral, ponen a disposición de los pacientes afectados por el cierre de Vivanta una primera visita y revisión gratuitas.

Tal y como han detallado en un comunicado, la iniciativa está dirigida a personas que hayan quedado con tratamientos pendientes y deseen o necesiten retomarlos en las clínicas cerradas.

El objetivo es ofrecer una valoración individualizada que permita conocer el estado actual de la boca, revisar los tratamientos interrumpidos y estudiar las posibilidades para continuarlos, de acuerdo con las necesidades de cada paciente.

Vivanta ha cerrado la totalidad de su red en España, integrada por aproximadamente 130 clínicas. Tras el cierre de unas 60 durante los últimos meses, el pasado 26 de octubre se anunció el cese de actividad de los centros que permanecían abiertos.

Según la información publicada, la situación afecta a alrededor de 30.000 pacientes con tratamientos en curso o pendientes de finalizar.

El Consejo General de Dentistas ha alertado sobre la desprotección y la incertidumbre que el cierre genera entre quienes habían confiado su atención bucodental a estos centros, y ha reclamado medidas que garanticen la protección de los pacientes ante interrupciones de la actividad asistencial.

Ante esta situación, NEOIMPLANT y MVOCA ofrecen un primer punto de atención para quienes necesitan conocer qué pasos pueden dar para completar su tratamiento dental.

Durante la primera visita se revisará la situación clínica del paciente y se le facilitará un diagnóstico de continuación completo.

A partir de esa valoración, el equipo podrá explicar las alternativas de continuidad y plantear, cuando proceda, un plan de tratamiento individualizado con facilidades de pago para los afectados por el cierre de Vivanta, con el objetivo de ayudar a completarlo. Cada paciente recibirá un presupuesto detallado para conocer el alcance y el coste del tratamiento antes de decidir.

Dos clínicas odontológicas

NEOIMPLANT Madrid recibirá a pacientes que necesiten valorar la continuidad de sus tratamientos de implantes dentales. La clínica, dedicada exclusivamente a la implantología dental, se encuentra en la avenida de la Reina Victoria, 7, en el distrito de Chamberí, 28003 Madrid.

Para solicitar cita, los interesados pueden contactar con la clínica. Además, Neoimplant cuenta con precios sin competencia en implantología dental en España, y garantía certificada.

Por su parte, las clínicas MVOCA ofrecen servicios integrales de odontología para evaluar diferentes necesidades de salud bucodental y tratamientos pendientes.

No es necesario que los pacientes aporten documentación inicial para esta primera visita, ya que se les realizarán sin coste las pruebas diagnósticas pertinentes. Al solicitar cita, pueden indicar que son afectados por el cierre de Vivanta y que desean acceder a la primera visita y revisión gratuitas.