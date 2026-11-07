Paterna, Torrent y Sagunto, los municipios con más 'suelo seguro' frente a inundaciones para construir vivienda

Paterna, Torrent y Sagunto son los municipios del área metropolitana de Valencia con una mayor concentración de suelo seguro frente a inundaciones en los que poder construir viviendas.

Así lo refleja el Estudio Técnico de Suelos Seguros para Usos Residenciales e Industriales elaborado por la Generalitat Valenciana a partir de la cartografía de la dana del 29 de octubre de 2024 y las condiciones de inundabilidad de cada terreno.

El documento, al que ha tenido acceso este diario, sitúa en primer lugar a Paterna, donde la edificabilidad prevista alcanza las 34.854 viviendas en las 279 hectáreas del entorno de la CV-35.

La extensión, sin embargo, es menor de la prevista para Torrent, donde la Dirección General de Urbanismo y Paisaje ha sumado 329 hectáreas en la zona este del municipio. No obstante, aunque la superficie de terreno sea mayor, se estima que la capacidad para desarrollar viviendas en todo caso sería menor: hasta las 24.648 hogares.

La tercera localidad con mayor extensión identificada es el sector Sagunto Norte, donde se podrían llegar a construir 19.662 pisos sin riesgo ante episodios adversos.

Le seguiría, asimismo, Picassent. El estudio, encargado por la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, delimita 250 hectáreas en la zona oeste para uso residencial seguro, con un potencial para albergar unas 18.760 viviendas.

En este punto, conviene apuntar que la Generalitat ha fijado una ratio media de 80 metros cuadrados para cada residencia para delimitar la cuantía de viviendas que se podrían edificar en cada lugar. Por lo que si se construyeran casas de mayor tamaño, la estimación prevista lógicamente descendería.

El Gobierno valenciano también incluye en este análisis de suelos potenciales estratégicos a Valencia ciudad, donde apunta que existen una bolsa agregada de "suelos en desarrollo", seguido de la Pobla de Vallbona, con capacidad para levantar 14.260 pisos en las 190 hectáreas localizadas.

Los dos últimos sectores que incluye el informe son Manises Norte y Bétera Este, con posibilidad de erigir 5.218 y 5.112 viviendas respectivamente.

En total, el documento recoge ocho entornos por donde podría crecer el área metropolitana de Valencia sin reproducir la exposición a las inundaciones que quedó manifiesta durante las inundaciones de 2024. Todas ellas suman 1.642 hectáreas y una capacidad estimada para 138.663 viviendas de 80 metros cuadrados.

Suelo industrial

El análisis abarca una suma de 1.951 kilómetros cuadrados de 86 municipios y ha permitido a la administración autonómica identificar también cerca de 1.600 hectáreas de suelo industrial y logístico donde las empresas pueden encontrar oportunidades para instalarse.

El trabajo, conviene apuntar, no se limita a estudiar la disponibilidad de terrenos. La selección de los ámbitos tiene en cuenta distintas restricciones territoriales, entre ellas el riesgo de inundación, los espacios naturales protegidos, la huerta protegida, el suelo forestal estratégico y las infraestructuras de transporte. También incorpora, además, las limitaciones establecidas por el planeamiento municipal.

La importancia del estudio, presentado este viernes por el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, radica "en el modelo que plantea, con crecimientos compactos y próximos a los núcleos urbanos; con servicios y transporte público, y alejados de los terrenos que presentan riesgos".

El jefe del Consell abogó durante su presentación por un modelo de crecimiento territorial planificado, con obras hidráulicas que minimicen daños en futuras avenidas, con edificios más seguros, y con nuevos desarrollos residenciales e industriales que se ubiquen siguiendo criterios de seguridad reforzada.

Llorca hizo referencia también a otras herramientas que se están impulsando para incrementar la seguridad del territorio, como la revisión del PATRICOVA que, entre otras medidas, refuerza las garantías de construcción de nuevos edificios, como elevar las plantas habitables o restringir los aparcamientos subterráneos.

A juicio del president, planificar solamente no basta. "La ordenación del territorio hay que completarla con las obras de defensa hídrica pendientes", como los encauzamientos, balsas de laminación o la retirada de obstáculos que dificultan el paso del agua.

La identificación de estos suelos, conviene apuntar, no supone una recalificación automática de los terrenos ni implica que puedan comenzar a urbanizarse de inmediato.

Será simplemente una herramienta que podrá servir a los ayuntamientos para orientar sus futuros desarrollos residenciales e industriales hacia lugares más seguros, en un momento en el que la reconstrucción tras la dana y la necesidad de ampliar la oferta de vivienda se han convertido en los problemas principales de gestión para la Generalitat y los propios municipios.