Pablo, alcalde de un pueblo de 158 habitantes: "Buscamos a alguien que quiera alquilar una panadería a precio económico"

En un pequeño pueblo con apenas 158 vecinos censados, situado al norte de la provincia de Valencia, buscan a una persona atrevida para gestionar la panadería tradicional del pueblo.

Su joven alcalde, Pablo Escribano, de 32 años, explica la oportunidad laboral: "Actualmente se está ofertando en alquiler una panadería. Es un alquiler privado, pero con un precio muy económico. Además, se podría hacer a larga duración para alguien que se pueda querer venir".

El local dispone de hornos, mostradores, maquinaria y armarios, por lo que "con un pequeño lavado de cara" y un acondicionamiento óptimo podría abrir al público en dos o tres meses, según afirma el primer edil.

Escribano plantea la posibilidad de combinar la panadería tradicional con la venta de repostería, ultramarinos u otros servicios básicos para el pueblo y los municipios colindantes.

"Puede venir muy bien porque se puede aprovechar ese recurso y hacer panadería y algo más, quizás", dice.

El vídeo en el que interviene el responsable municipal está publicado en las redes sociales de Nos Vamos Pal Pueblo, una iniciativa dedicada a visibilizar los pequeños municipios y sus recursos, así como a conectar a quienes desean mudarse al medio rural.

Casas Bajas

Jesús Calleja quiso conocer este enclave de la Comunitat Valenciana y, junto a su alcalde Pablo, destacó sus virtudes: "Hay casas rurales, turismo, restauración, puedes comer muy bien, andar en bicicleta, hacer rutas...".

Situado en el sur de la comarca de El Rincón de Ademuz, el pintoresco municipio de Casas Bajas es un verdadero tesoro valenciano que aguarda ser explorado, según Turisme de la Comunitat Valenciana.

Atravesado de norte a sur por el río Turia, este entorno natural ofrece la oportunidad de practicar emocionantes deportes acuáticos, como rafting, barranquismo y piragüismo.

La Iglesia Parroquial de El Salvador es un tesoro arquitectónico que destaca en el pueblo: un templo de estilo moderno, construido en el siglo XIX, que refleja la identidad y la historia de Casas Bajas.

Imagen de Casas Bajas (Valencia). Turisme CV

El Retablo Cerámico de San Roque es también testimonio de la rica historia y cultura de la región.

Rodeado por majestuosas montañas, frondosos bosques y paisajes espectaculares, Casas Bajas es el lugar ideal para los amantes de la naturaleza.

Sus senderos para caminatas y rutas de ciclismo llevarán al visitante a descubrir panoramas impresionantes.

La gastronomía es otro punto fuerte de Casas Bajas. Los restaurantes locales deleitan con platos tradicionales valencianos.