Vicente Mompó, tras el archivo de la Fiscalía de una denuncia contra él: "Es la consecuencia de hacer frente a personas malas"

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha valorado a través de la red social X el archivo por parte de Anticorrupción de una denuncia anónima dirigida contra él por cobrar un sueldo de su empresa mientras era alcalde de Gavarda.

"Durante mucho tiempo alguien ha utilizado una denuncia anónima para sembrar dudas y cuestionar mi honorabilidad. Hoy esa denuncia ha sido archivada. Siempre he estado tranquilo. Sabía que la verdad y el tiempo, como tantas veces ocurre, pondrían a cada uno en su sitio", ha señalado.

"Son las consecuencias de este trabajo, de hacer frente a personas malas que sobran en la política y en esta sociedad. Duele ver sufrir a los tuyos, pero nadie ha conseguido ni conseguirá que, mientras sea servidor público, me desvíe de lo que siempre me ha motivado: mejorar, defender y garantizar el bienestar de las valencianas y de los valencianos. ¡Seguimos!", ha añadido Mompó.

Durant molt de temps algú ha utilitzat una denúncia anònima per a sembrar dubtes i qüestionar la meua honorabilitat. Hui eixa denúncia ha sigut arxivada. Sempre he estat tranquil. Sabia que la veritat i el temps, com tantes vegades passa, posarien a cadascú en el seu lloc. Són les conseqüències d’esta faena, de plantar cara a persones roïnes que sobren en la política i en esta societat. Fa mal vore patir als teus, però ningú ha conseguit ni conseguirà que, mentre siga servidor públic, me desvie de lo que sempre m’ha motivat: millorar, defendre i garantir el benestar de les valencianes i dels valencians. Seguim! https://t.co/iaAuSIPukK — Vicente Mompó Aledo (@Vicente_Mompo_) November 5, 2026

La interposición de la citada denuncia había circulado en las filas populares durante las últimas semanas, generando bastante sorpresa. La Fiscalía la recibió y la archivó de manera inmediata, tal como ha informado EL ESPAÑOL. No vio ningún tipo de delito en esta actuación y había muy poca consistencia en unos hechos que, realmente, habían sido publicados por los medios de comunicación.

El asunto viene de largo y ya tuvo un pronunciamiento de la Agencia Antifraude, que no lo remitió a Anticorrupción al no ver tampoco relevancia penal pese a que sí apuntó a una irregularidad de índole administrativa.

La entidad concluyó en un informe en 2021 que el presidente de la Diputación incumplió su dedicación exclusiva mientras era alcalde de Gavarda al ejercer a la vez una actividad privada. Mompó fue declarado en este régimen para el ejercicio de su cargo de primer edil de la localidad durante dos legislaturas, de 2011 a 2019. En ese tiempo cobró más de 200.000 euros.

Durante los años en los que tenía reconocida la dedicación exclusiva, y de acuerdo a los rendimientos económicos, percibía un sueldo de una empresa suya: Gestió Serveis Mompó Aledo SL (en la que fue administrador único). Se trataba de una firma dedicada a actividades deportivas. Dejó el cargo en 2020 -aunque conservó el accionariado- para poder tener la dedicación exclusiva como portavoz del PP en la Diputación de Valencia. Luego se liquidó.

Informar al pleno

Según Antifraude, esa actividad privada no se puso en conocimiento del pleno del Ayuntamiento de Gavarda, por lo que no solicitó ni obtuvo declaración de compatibilidad aunque era preceptivo al encontrarse sujeto a la Ley de Incompatibilidades.

Antifraude instó a Mompó a devolver parte del sueldo que percibió, pero no lo hizo. Desde su entorno explicaron en su momento que él actuó de manera correcta porque nunca tuvo conocimiento directo de que tenía que informar al pleno municipal sobre este asunto.

Además, señalaron que tenía una dedicación exclusiva de horas pero no económica, puesto que nunca la cobró. En la práctica, dijeron, aunque hubiera notificado la solicitud de compatibilidad, no habría cobrado menos salario.

La secretaria del Ayuntamiento de Gavarda acabó ratificando que todo se había hecho de manera legal porque lo que le permitió eludir la devolución del dinero que, en todo caso, era una recomendación de Antifraude porque la agencia no tiene capacidad de obligar al cumplimiento de sus resoluciones.