Vista general de la Ciudad de la Justicia de València. Efe / Manuel Bruque

Un hombre se enfrenta a 16 años de cárcel por intentar matar a su expareja arrojándole ácido corrosivo

Un hombre se enfrenta a 16 años de cárcel por tratar de asesinar a su compañera sentimental arrojándole presuntamente un ácido corrosivo tras una discusión en septiembre de 2024 en Bétera (Valencia).

"Recuerdo que él estaba allí dentro, los golpes y ya nada más", ha testificado la víctima.

El acusado ha negado los hechos y ha afirmado que nunca han tenido una relación, que ella estaba "obsesionada" con él, pero que ni siquiera sabía dónde vivía.

"No me he acercado a ella, ni la he tocado. Nada", ha asegurado, según recoge Europa Press.

La sección primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha celebrado este jueves el juicio contra el presunto maltratador.

El ministerio público solicita para el procesado penas que suman 16 años de prisión: cinco por un delito de lesiones y once por asesinato en grado de tentativa, mientras que la defensa reclama la libre absolución.

Los hechos se remontan al 5 de septiembre de 2024, cuando el acusado presuntamente acudió al domicilio de su expareja, en la localidad de Bétera, y en el transcurso de una discusión, le propinó golpes por todo el cuerpo que le causaron diversas lesiones, según Fiscalía.

Momentos después, según mantiene en su escrito, que ha elevado a definitivo, regresó a la vivienda y le arrojó al rostro el contenido de una botella que llevaba oculta, con ácido altamente corrosivo.

La víctima se agachó y el líquido le alcanzó un costado y la espalda y quedó inconsciente, estado en el que fue encontrada tres días después por una amiga que avisó a los servicios de emergencias.

"Tengo miedo". Así, ha comenzado la víctima su declaración protegida por parabán.

La mujer ha relatado que el acusado le robaba "continuamente" dinero de la cervecería que regentaba para consumir drogas, que le forzaba sexualmente, que le obligaba a drogarse y la maltrataba física y psicológicamente.

El día de los hechos ha afirmado verlo en el local -ella vivía encima-, pero que no puede recordar la discusión: "Ha habido tantas discusiones, han sido tantos días y tantas veces, me tiró por la espalda, yo lo vi como una sombra por detrás".

"Se ve que me encontró una amiga y estaba tirada días inconsciente, yo estaba muerta allí, en la cocina, no recuerdo más, perdí el conocimiento, estuve en la UCI con coágulos en el cerebro por los golpes", ha señalado entre sollozos.

Por contra, el acusado, que ha declarado en último lugar y ha respondido solo a preguntas de su abogado, ha afirmado que "nunca" ha mantenido relaciones sentimentales con la víctima, que la conoce del pueblo porque es "politoxicómana y consume mucha droga", que tenía una cervecería, pero que no sabía dónde vivía.

"Obsesión"

Ha afirmado que ella tenía "como una obsesión" con él, que consiguió su teléfono y le molestaba mandándole mensajes "creyéndose que era mi novia", lo que le causó problemas con su verdadera pareja con la que vivía y que él le pedía que le dejara "en paz".

El acusado ha justificado que no puede aportar los mensajes porque se borraron cuando estuvo en la cárcel.

Preguntado por si la ha agredido, lo ha negado: "En ningún momento, ni siquiera me acercado a la persona, ni la he tocado, nada".

La fiscal, que ha admitido una instrucción "defectuosa" del caso, ha elevado a definitiva su petición de condena en base a la declaración de la víctima y al informe forense, petición a la que se ha adherido la acusación particular.

Por contra, la defensa ha reclamado la libre absolución alegando que "no hay prueba de cargo suficiente para enervar la presunción de inocencia", ya que ni siquiera la declaración de la víctima mantiene los requisitos exigibles de "coherencia y la persistencia" en el tiempo, dando versiones "contradictorias" y, en todo caso, debe imperar el principio in dubio pro reo.