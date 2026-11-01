La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Europa Press / Diego Radamés

Entró en vigor: los trabajadores pueden ausentarse un día sin perder un euro de su sueldo si les toca en mesa electoral

Con la mirada puesta en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, son muchos los empleados que se preguntan qué derechos tienen si les toca estar en una mesa electoral.

Los trabajadores por cuenta ajena y el personal al servicio de las Administraciones públicas nombrados Presidente o Vocal de las Mesas electorales y los que acrediten su condición de Interventores tienen derecho durante el día de la votación a un permiso retribuido de jornada completa, si no disfrutan en tal fecha del descanso semanal.

Disponen además de una reducción de su jornada de trabajo de cinco horas el día inmediatamente posterior, conforme establece en los artículos 28.1 y 78.4 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

Respecto a los empleados que acrediten su condición de Apoderados, tienen derecho a un permiso retribuido durante el día de la votación, si no disfrutan en tal fecha del descanso semanal, añade el artículo 76.4 de la misma norma.

Todas estas medidas figuran en el Real Decreto 605/1999, de 16 de abril, de regulación complementaria de los procesos electorales.

Pero, ¿qué sucede si alguno de los trabajadores tuviera que cubrir el turno de noche en la fecha inmediatamente anterior a la jornada electoral?

La empresa, a petición del interesado, deberá cambiárselo para que pueda descansar la noche anterior al día de la votación.

La Junta Electoral Central (JEC) y la jurisprudencia laboral determinaron que obligar a un empleado a enlazar la jornada nocturna con la mesa electoral atenta contra la salud del trabajador y le impide ejercer debidamente el "deber inexcusable de carácter público y personal", fijado en el artículo 37.3.d del Estatuto de los Trabajadores (ET).

De esta manera, la empresa debe facilitar la adaptación horaria para garantizar que el miembro de la mesa acuda en condiciones idóneas cuando se abren las puertas del colegio electoral, a las 08:00.

Además, el artículo 34.3 del ET reseña el "descanso entre jornadas": "Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, como mínimo, 12 horas".

Por lo tanto, si una persona termina de trabajar de madrugada e ingresa a las 08:00 en el colegio electoral, este descanso legal quedaría pulverizado.

Artículo 37. Descanso semanal, fiestas y permisos. 3. La persona trabajadora, previo aviso y justificación, podrá ausentarse del trabajo, con derecho a remuneración, por alguno de los motivos y por el tiempo siguiente: d. Por el tiempo indispensable, para el cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público y personal, comprendido el ejercicio del sufragio activo. Cuando conste en una norma legal o convencional un periodo determinado, se estará a lo que esta disponga en cuanto a duración de la ausencia y a su compensación económica.

Así, la legislación permite al trabajador ausentarse de su puesto, previo aviso y justificación, sin perder salario.

La protección también alcanza, entre otros supuestos, a quienes reciben una citación judicial obligatoria.