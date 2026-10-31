Las representantes de la Asociación victimas Dana, Rosa Álvarez y Carmina Gil, durante el acto celebrado con motivo del segundo aniversario de la dana en Valencia. Efe / Biel Aliño

Valencia recuerda a las 234 víctimas de la dana en los reconocimientos 'Memoria': "La ausencia sigue en casa"

"Mantener viva la memoria de nuestros seres queridos, en una fecha que no vamos a olvidar". Ese ha sido el sentido homenaje a las 234 víctimas en el segundo aniversario de la dana.

Pero también el motivo del nacimiento de los reconocimientos 'Memoria' a las personas que, con su labor, y desde diferentes ámbitos, contribuyeron desde el 29 de octubre de 2024 y, en adelante, a aportar luz a la tragedia y tender la mano a los familiares que perdieron a un ser querido.

La iniciativa parte de la Asociación de Víctimas Mortales de la dana del 29 de octubre de 2024, liderada por Rosa Álvarez.

Junto a la vicepresidenta de la entidad, Carmina Gil, han recordado que las 234 personas "tenían una vida" y "no son una cifra, no son una estadística y no pueden convertirse simplemente en el recuerdo de una tragedia que ocurrió hace dos años".

"Mientras el tiempo avanza, cambian los titulares y las noticias dejan de ocupar portadas, esta ausencia sigue en nuestras casas y en nuestras familias", han lamentado.

Durante el acto, han agradecido no haber estado solas en este camino: "Han sido muchísimas las personas que nos han acompañado".

Entre ellas, se referían a Carmen Amoraga y Maxi Roldán, autores de Lágrimas de barro, a quienes se ha reconocido recoger en palabras los sentimientos de todo un pueblo que luchó hasta el final.

Amoraga y Roldán, testigos y víctimas de la catástrofe, ofrecen en este libro un relato coral y riguroso sobre el fatídico 29 de octubre.

Ambos han expresado, por un lado, la satisfacción de "formar parte de un inmenso grupo de personas que no permiten que se olvide lo que pasó", pero también la tristeza "al recordar los momentos que pasaron ahora hace dos años".

Rosa Álvarez y Carmina Gilentregan el premio a Carmen Amoraga y Maxi Ronda por su libro 'Lágrimas de barro'. Efe / Biel Aliño

Victoria Rosselló, física y jefa de meteorología de À Punt, es otra de las galardonadas; por advertir desde días antes de que una catástrofe sin precedentes acechaba la Comunitat Valenciana y que el agua descargaría en el interior en vez de en la costa.

Entre numerosos aplausos, con el público en pie y algunos gritos de "Gràcies" y "Tú si que lo has hecho bien", Rosselló ha considerado que lo que ocurrió en 2024 fue la "crónica de un desastre natural anunciado".

La experta ha destacado que la información "salva vidas" y que las pérdidas humanas "eran evitables, si esa información hubiera llegado a tiempo", unas palabras que han terminado con el cántico 'Mazón a prisión, ni olvido ni perdón'.

Rosa Álvarez y Carmina Gil premian a Victoria Roselló durante el acto celebrado con motivo del segundo aniversario de la dana. Efe / Biel Aliño

El último reconocimiento ha sido otorgado a José Ángel Núñez, geógrafo y climatólogo, jefe de la Aemet en la Comunitat Valenciana que comunicó la situación meteorológica de aquel día y mantuvo una comunicación constante con el Cecopi.

En el atril, Núñez ha subrayado que recoge este galardón en nombre de todos los profesionales y aficionados de la meteorología valenciana, de la que se siente "orgulloso" de pertenecer, para afirmar después que "lo que más le ha molestado" en estos dos años han sido los "ataques injustificados" a los servicios públicos.

"La AEMET no es de Pedro Sánchez, como tampoco lo fue de Rajoy, de Zapatero ni Aznar. Es un instrumento que tiene como misión proteger bienes y vidas", ha enfatizado el responsable de Aemet, quien ha concluido su discurso asegurando que la "memoria vivida es muy poderosa" y que "cuando vuelva a llover como hace dos años, servirá para que no haya 234 víctimas".

Rosa Álvarez y Carmina Gil premian al jefe de meteorología Aemet CV, José Ángel Núñez, durante el acto celebrado con motivo del segundo aniversario de la dana en Valencia. Efe / Biel Aliño

Los premios no se han entregado sin antes recordar, uno a uno, los 234 nombres de las personas fallecidas en las riadas de 2024.

Ni los de sus familiares, que en este tiempo no han dejado de luchar para pedir "verdad, justicia, reparación, memoria y prevención".

"Los homenajes son necesarios y los reconocimientos también, pero las víctimas merecen mucho más que flores, fotografías y minutos de silencio. Merecen que se depuren las responsabilidades que correspondan", ha exigido Álvarez, quien ha insistido en que "no quieren volver a escuchar que aquello fue inevitable".

Por su parte, los artistas Pau Alabajos, Sole Giménez y Tomàs de los Santos han puesto voz y música al sentimiento de dolor que inundaba el teatro Talia en memoria de todos los que ya no están.

Primera edición

A esta primera edición de 'Memoria' han asistido los ministros de Ciencia, Diana Morant, y Hacienda, Arcadi España; el delegado del Gobierno en la Comunitat, Roger Llanes, así como otros representantes del PSPV y de Compromís, como el síndic en Les Corts, Joan Baldoví, y algunos alcaldes de las zonas afectadas por las inundaciones, como el de Aldaia, Guillermo Luján.

También han estado presentes la Associació de Víctimes de la Dana 29 d'Octubre, representada por su presidenta, Mariló Gradolí, y la Asociación de Víctimas y Damnificados de la Dana, con Elisabeth González.