José Ramón Chirivella, a la derecha, junto a José Antonio Pérez Vercher, número 5 de la candidatura, ante la Junta Electoral. EE

Agenda Valenciana, la "quinta papeleta" que pelea por presentarse a las elecciones generales del 29 de noviembre

La Junta Electoral Provincial de Valencia ha comunicado al partido de nueva creación de José Ramón Chirivella, Agenda Valenciana, que no reúne los avales necesarios para poder presentar su candidatura al Congreso por la circunscripción de Valencia en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La formación presentó hace apenas tres días 2.114 firmas, 46 más de las 2.068 exigidas para concurrir a los comicios. Sin embargo, tras la revisión de la documentación, la Junta Electoral solo ha dado por válidos 1.787, por lo que el partido se queda a 281 avales del mínimo requerido.

Un traspiés a dos días de la proclamación oficial definitiva de candidaturas, que será el próximo lunes 2 de noviembre para publicarse de forma oficial en el Boletín Oficial del Estado el 3 de noviembre.

El escrito remitido al partido recientemente creado por el expresidente de la Associació de Juristes Valencians señala, además, que "el número de candidatos es menor al requerido" para la lista al Congreso.

De este modo, Chirivella se enfrenta a dos obstáculos para poder concurrir a las elecciones: completar los avales necesarios y sumar integrantes a la candidatura para cumplir con los requisitos que establece la normativa electoral.

El pasado 13 de octubre Chirivella dimitió como presidente de la Associació de Juristes Valencians, cargo que ocupaba desde hace más de 12 años y en el que trabajó por la recuperación efectiva del derecho civil valenciano. Lo hizo de forma "voluntaria e irrevocable" tras haberlo meditado desde hacía "meses".

Apenas un día después Valencia Plaza adelantó que su intención era presentar una nueva candidatura al Congreso de los Diputados y el 16 de octubre comenzó a recoger avales para poder hacerlo realidad. Con su nuevo partido, aspira a "defender los intereses de la Comunitat en Madrid".

El virtual candidato ha incorporado al proyecto "profesionales independientes", entre los que figuran Pilar Marco, presidenta de la Asociación Custodia Compartida YA!; el profesor de Derecho Privado de la UJI Ramón Aznar; el catedrático de Derecho Procesal en la Universitat de València y académico de la RACV José Bonet, el abogado José Antonio Pérez Vercher o el filólogo y académico de la AVL Abelard Saragossà.

La intención de la formación, según relataron durante su presentación, es "proteger la historia de la Comunitat Valenciana, su patrimonio, las instituciones, acabar con la infrafinanciación y luchar por mejores infraestructuras".

Además, en su ideario incluyen prioridades como reclamar más canales temáticos de À Punt, también digitales, para retransmitir competiciones y difundir la cultura valenciana, además de recursos estatales para el Palau de les Arts "equiparables a los del Teatro Real y el Liceu".

En definitiva, llevar "una voz valenciana, cívica, municipalista y transversal" al Congreso y al Senado. Chirivella defiende el proyecto como "la quinta papeleta, la valenciana", una alternativa a PP, PSOE, Compromís y Vox para aquellos ciudadanos que "huyen de la crispación política y consideran que las necesidades valencianas siguen sin una defensa efectiva en Madrid".