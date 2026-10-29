La alcaldesa de Valencia, María José Catalá.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá. Europa Press / Rober Solsona

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Ya es oficial: la ayuda de 500 euros del Ayuntamiento de Valencia a familias para fomentar la natalidad

La convocatoria se refiere a nacimientos, adopciones o acogimientos que se produzcan entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2027.

Más información: Ya está en vigor: la ayuda de hasta 1.802 euros al mes para las familias con menores a su cargo

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La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Valencia ha aprobado este jueves la convocatoria de las ayudas para el fomento de la natalidad y la conciliación familiar para el año 2027, que cuentan con un presupuesto de 1,5 millones de euros.

Se trata de una nueva edición de las ayudas dirigidas a personas progenitoras, adoptantes, acogedoras o tutoras que ofrecen un apoyo económico a las familias por el esfuerzo que supone el nacimiento, la adopción o el acogimiento de una persona menor.

La convocatoria prevé un montante de 500 euros por cada persona menor nacida, adoptada o acogida, y una sola ayuda por unidad familiar y por cada menor, que no estará vinculada al nivel de ingresos familiares.

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.

Tal como establecen las bases, la tramitación se realizará mediante procedimiento de concurrencia no competitiva, y la dotación tiene un carácter plurianual, distribuida entre los ejercicios 2027 y 2028.

La Junta de Gobierno Local ha aprobado la modificación del Plan estratégico de subvenciones 2026-2028 para incluir esta convocatoria, de la que podrán ser beneficiarias personas progenitoras, adoptantes, acogedoras o tutoras cuando, al menos una de ellas, sea vecina del municipio de València y tenga una antigüedad mínima de cuatro años de empadronamiento ininterrumpido (contados desde el momento del nacimiento o desde el inicio de la convivencia en casos de adopción o acogimiento).

También será necesario que la persona menor esté empadronada en el municipio de València, salvo que concurran circunstancias excepcionales que lo hagan imposible.

La convocatoria se refiere a nacimientos, adopciones o acogimientos que se produzcan entre el 1 de enero de 2027 y el 31 de diciembre de 2027. En los casos de adopción, guarda con fines de adopción o situación equivalente en adopción internacional, la persona causante no podrá haber alcanzado los 18 años.

Estas ayudas son compatibles con otras subvenciones o ayudas que puedan concederse para la misma finalidad por otras administraciones públicas o por entidades públicas o privadas.