Decenas de ascensores siguen sin repararse dos años después de la dana: la Generalitat ha dejado de hacer recuento

A menos de un día del segundo aniversario de la dana que dejó 233 víctimas mortales e innumerables daños materiales, decenas de ascensores continúan sin funcionar en los municipios afectados por la riada. Quedan pocos, pero su ausencia sigue dificultando la vida de los vecinos de l'Horta Sud.

La foto fija, dos años después de la tragedia, es difícil de obtener porque tantoAsociación de Empresas de Ascensores de la Comunidad Valenciana (Ascencoval), como la propia Generalitat Valenciana dejaron de contabilizar los casos meses atrás. Una decisión que impide a la postre conocer el alcance real de un problema que aún hoy persiste.

Tan solo los ayuntamientos conocen algunos casos particulares. Los consistorios realizan un seguimiento informal a partir de las incidencias que les comunican los vecinos cuando no encuentran una solución, lo que permite identificar casos que no necesariamente aparecen en un recuento autonómico.

En Aldaia, por ejemplo, tienen conocimiento de al menos dos aparatos que siguen pendientes de reparar en un bloque de viviendas. Hasta hace poco había un tercero, que además se encontraba en un edificio donde vivía una persona invidente. Se arregló este lunes, 727 días después de averiarse.

Sin embargo, los alcaldes saben que no es la realidad del pueblo al 100%, dado que solo tienen ubicados aquellos casos en los que los vecinos les hacen llegar su situación de una manera u otra. Pero no existe un registro oficial.

Y la misma situación viven en Paiporta, Alfafar, Sedaví, Catarroja o Picaña. En el caso del primero, zona cero de la barrancada del Poyo y donde se registraron más fallecidos, solo llevan un registro de los ascensores municipales que se vieron dañados.

Fuentes municipales admiten, no obstante, que tienen constancia de que hay elevadores que siguen sin poder utilizarse en el municipio: bien porque no existe acuerdo entre la comunidad de propietarios para acometer la derrama, o porque las piezas que se necesitan son a medida y tienen un alto coste de fabricación.

También los hay que han sido víctimas de estafas por parte de empresas reparadoras y ahora se encuentran en un limbo: sin ascensor y sin el dinero aportado por cada puerta.

Ascensor afectado por la dana. FEMEVAL

En el caso de Alfafar, se han dado casos en los que los vecinos han querido aprovechar las obras para realizar mejoras en las instalaciones que tenían y se vieron averiadas, como por ejemplo evitar que el ascensor comunique con los sótanos. Una casuística que ha enfrentado a los vecinos y ha dilatado los plazos para poder volver a estar operativos.

Un escenario que imposibilita la plena recuperación de la normalidad y cuyas consecuencias son especialmente graves para las personas mayores, enfermas o con movilidad reducida. Algunos vecinos deben subir varios pisos a pie y otros han tenido que permanecer fuera de sus viviendas porque no pueden acceder a ellas en condiciones adecuadas.

Más allá de las averías que mantienen los aparatos completamente fuera de servicio, también hay edificios en los que los ascensores han sido reparados parcialmente, pero continúan sin funcionar con normalidad o necesitan nuevas intervenciones.

Estos casos complican todavía más la elaboración de una cifra global, ya que no siempre se corresponden con instalaciones contabilizadas como averiadas. De hecho, según reconoce la propia Conselleria de Recuperación que dirige Vicente Martínez Mus, hay "casos particulares por resolver" y, en algunos inmuebles "el ascensor se ha vuelto a estropear".

Nuevas subvenciones

Aunque las fuentes oficiales aseguran que todos los elevadores están ya arreglados y tan solo persisten casos particulares, lo cierto es que recientemente la Generalitat, a través de la Conselleria de Vivienda puso en marcha unas ayudas directas para reparar o sustituir ascensores.

"Se trata de una ampliación de las ya existentes, que en una primera convocatoria se destinaron a edificios en los que vivían personas con movilidad reducida y se ampliaron a todos los edificios que se vieron visto afectados por la dana", explican.

"Estas ayudas alcanzan una cuantía de hasta el 100 % del coste total subvencionable de la actuación, con un importe mínimo de 300 euros y un máximo de 50.000 euros por aparato. Con este movimiento ya se están reparando los últimos casos estancados", agregan.

De forma paralela, el Gobierno valenciano descartó ya este verano la puesta en marcha de un plan de choque para desencallar la situación. La medida fue ideada para desbloquear el atasco que se estaba produciendo más de un año y medio después. Entonces, alrededor de medio millar seguían sin funcionar, con las dificultades que esto suponía para sus vecinos en el día a día.

La mayoría de casos presentaban reparaciones complejas: piezas específicas que había que reclamar a fabricantes o cabinas completas que hacían que la mano de obra fuera también muy costosa. Sin embargo, según el Ejecutivo, entre marzo y agosto más de la mitad lograron repararse.

El proyecto fue desarrollado por la Vicepresidencia tercera para la Recuperación que dirige el conseller Vicente Martínez Mus y estaba previsto que en él participaran dos consellerias: Vivienda, que dirige Susana Camarero, y la de Industria de Marian Cano.

La decisión de implicar a estas dos carteras no era aleatoria. Vivienda había tramitado las ayudas de urgencia poco después de la riada para priorizar la reparación de los aparatos situados en edificios con personas de movilidad reducida y se quería aprovechar esa experiencia previa para zanjar este asunto pendiente.

Por lo que respecta a Industria, a ella le corresponde el contacto con el sector profesional. Además, es el Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), dependiente de la Conselleria, quien realiza las inspecciones reglamentarias de los ascensores.

Es este organismo el que, por un lado, supervisa y controla que cumplen con la normativa vigente e identifica el estado de seguridad de las máquinas mediante la instalación del rótulo de identificación oficial que indica si ha superado la inspección y es apto para el servicio.

Ascensor averiado en la dana del 29 de octubre de 2024. EP

Con este telón de fondo, el plan buscaba ejecutarse a tres bandas y desde el propio Gobierno valenciano reconocían que se habían producido reuniones para coordinar las labores y darle forma a un decreto que, finalmente, no verá la luz.

150, última cifra oficial

El último recuento oficial que ofreció la Generalitat cifraba, a mitad de agosto, en 150 el número de ascensores que seguían sin funcionar.

Una cuantía que, si bien representaba apenas el 2% de los 7.500 que quedaron inutilizados tras las inundaciones, resultaba especialmente relevante por el tiempo que había transcurrido desde la tragedia.

La dana del 29 de octubre de 2024 dejó a su paso 7.500 ascensores afectados. Y aunque dos años después el grueso de ellos han vuelto a funcionar, todavía decenas de edificios siguen sin disponer del suyo. Una situación a la que se suma que las nuevas inundaciones registradas a principios de octubre y por la dana Adam han vuelto a causar problemas en algunos inmuebles.