El doctor Gonzalo Bartolomé se incorpora al grupo Ribera como director médico corporativo: "Importante valor estratégico"

El doctor Gonzalo Bartolomé se ha incorporado como director médico corporativo en el grupo sanitario Ribera; una incorporación con la que el grupo "refuerza su estructura directiva", tal y como ha apuntado en un comunicado.

Licenciado en Medicina y Cirugía y especialista en Oftalmología, el doctor Bartolomé inició su carrera profesional en el ámbito clínico, desarrollando actividad asistencial en consulta, cirugía y urgencias en centros públicos y privados.

Posteriormente, orientó su trayectoria hacia la gestión sanitaria, completando su formación con programas de alta dirección y gestión de servicios de salud en instituciones académicas de referencia.

Según ha destacado el grupo, se trata de "un profesional con una sólida trayectoria asistencial y una amplia experiencia en gestión sanitaria, tanto en el ámbito nacional como internacional".

A lo largo de más de una década, Bartolomé ha desempeñado distintos cargos de responsabilidad en importantes grupos sanitarios, donde ha liderado hospitales y territorios estratégicos, así como proyectos de crecimiento, transformación y mejora de resultados.

Su experiencia incluye la dirección de grandes centros hospitalarios, la gestión de redes asistenciales complejas y la participación en procesos de integración tras operaciones corporativas.

Además de su actividad asistencial y directiva, el doctor Bartolomé cuenta con una destacada experiencia docente como profesor colaborador en programas de gestión sanitaria y alta dirección en distintas escuelas de negocio y organizaciones académicas.

Para Ribera, su incorporación supone "un importante valor estratégico que refuerza el compromiso del grupo con una atención sanitaria excelente, segura y centrada en las personas, donde el liderazgo clínico es un pilar esencial para el desarrollo del modelo de salud responsable del grupo".

Reorganización interna

Con la incorporación del doctor Bartolomé, se reorganiza la estructura operativa de Ribera con la creación de tres direcciones generales, para afrontar los nuevos retos en España y en Europa, y seguir desarrollando la estrategia de crecimiento del grupo en los próximos años.

Con dependencia directa del consejero delegado Pablo Gallart, se han creado tres direcciones generales divididas geográficamente.

Una Dirección General para España a cargo de Sonia Hernández, una Dirección General para Portugal a cargo de José Bento, y una Dirección General para Centro Europa a cargo de Andrej Hos.

Cada dirección general por país contará con direcciones funcionales dependientes directamente de cada uno de ellos.