El Mercado de Colón acoge la X Mostra de la Marca Parcs Naturals con productos de 17 parques de la Comunitat

Este sábado, la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio celebra en València la Mostra Marca Parcs Naturals, un evento que volvió en 2024 tras su parón.

El conseller Vicente Martínez Mus subraya que la cita no solo promueve la identidad de la Comunitat Valenciana, sino que también contribuye a conservar su patrimonio natural y social.

La iniciativa destaca a las empresas que operan en el entorno de los parques naturales y, según Martínez Mus, refleja el firme compromiso de la Generalitat con el territorio, la sostenibilidad, la innovación y el respeto por la naturaleza, al mismo tiempo que impulsa la economía local.

En esta edición, el Mercado de Colón acoge a 30 empresas certificadas con el sello de calidad y sostenibilidad de la Marca Parcs Naturals. Sus productos y servicios, que combinan tradición y cuidado del medio ambiente, ofrecen una visión tangible del vínculo entre desarrollo económico y preservación del entorno.

Durante su visita a la X Mostra de la Marca Parcs Naturals, Martínez Mus ha explicado que “el evento consolida su papel como plataforma de promoción y reconocimiento del desarrollo económico, rural y sostenible”.

Así, será posible descubrir, degustar y adquirir aceites, vinos, quesos, miel, embutidos, mermeladas, o bien explorar en las distintas propuestas de turismo de naturaleza. Una gran variedad de productos y servicios provenientes de 17 parques naturales de toda la Comunitat Valenciana, (5 de la provincia de Valencia, 5 de Castellón y 7 de Alicante), están presentes en la Mostra Marca Parcs Naturals.



Siete nuevas empresas

Al finalizar el recorrido por la Mostra, el conseller de Medio Ambiente ha participado en el acto de entrega de placas a las nuevas empresas de la Marca Parcs Naturals.

Este año se incorporan a este proyecto 7 nuevas empresas que reciben la placa acreditativa que les reconoce como empresa Marca Parcs Naturals. Se refuerza así una red de proyectos de sostenibilidad, arraigo territorial y revitalización del medio rural.

La distinción otorgada a estas empresas no solo certifica la calidad del cuidado por el entorno, sino que también refleja la responsabilidad social y el compromiso con el desarrollo sostenible.

Este esfuerzo, ha señalado Martínez Mus, “contribuye a la generación de empleo, la fijación de la población y la revitalización de áreas rurales, combatiendo la despoblación que afecta a algunas zonas de la Comunitat”.

Se trata de un símbolo exclusivo de la Generalitat que “trasciende el mero sello de calidad”, ya que, al elegir productos y servicios de esta marca, “se apoya a una economía local sostenible y se promueve la conservación de los parques naturales” ha incidido el conseller.

La Marca, creada en 2011, reconoce a aquellas empresas que desarrollan su actividad en el área de influencia de los parques naturales, utilizando materias primas locales y fomentando una economía circular respetuosa con el medio ambiente.

Actualmente, 137 empresas en toda la Comunitat Valenciana cuentan con este distintivo: 47 en Castellón, 57 en Valencia y 33 en Alicante.