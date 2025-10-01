Ciclista en Chicago protagoniza una fuerte persecución tras enfrentar agentes de ICE: "No soy estadounidense”

El ciclista gritó que no era ciudadano estadounidense antes de huir de los agentes de ICE. ABC 7 Chicago

Un ciclista desató tensión en Chicago al desafiar a agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) en plena vía pública. El hombre, que se identificó como no nacido en Estados Unidos, fue perseguido en North Dearborn Street, en el Loop, en un incidente que quedó registrado por un testigo y rápidamente se viralizó en la red social X.

El episodio en el Loop y la persecución fallida

Las imágenes muestran cómo el ciclista avanzó hacia los agentes de ICE gritando frases como “no soy un ciudadano estadounidense” y “vengan a buscarme”. En medio de la confrontación, su teléfono móvil cayó al suelo y uno de los oficiales le advirtió de lo ocurrido. Cuando se agachó para recuperarlo, varios uniformados intentaron cercarlo, pero no consiguieron detenerlo.

El hecho ocurrió el domingo, el mismo día en que decenas de efectivos federales patrullaron áreas turísticas claves de Chicago, como Wacker Drive, Michigan Avenue, Millennium Park y River North. Testigos describieron un ambiente de fuerte despliegue de seguridad que reforzó la sensación de vigilancia en distintos barrios de la ciudad.

Reacciones a los operativos migratorios en Chicago

El despliegue de ICE responde a una directiva de la Administración de Donald Trump para intensificar las operaciones de control migratorio en Chicago. Organizaciones comunitarias denunciaron a la agencia AP que los agentes instalaron retenes de tránsito en zonas con fuerte presencia latina, lo que generó rechazo entre dirigentes locales.

Miguel Alvelo Rivera, representante de Latino Union, señaló: “Nuestros vecinos que construyen, pintan y arreglan esta ciudad han sido el blanco de ataques injustificados”. Por su parte, el congresista demócrata Jesús “Chuy” García advirtió: “Queremos que Trump y sus asesores entiendan: no lo aceptaremos pasivamente. Vamos a defender nuestros derechos constitucionales”.

El clima ya era tenso tras la muerte de un inmigrante mexicano en un operativo en Franklin Park la semana anterior, situación que motivó críticas de autoridades locales y un pronunciamiento de Claudia Sheinbaum, presidenta de México. En paralelo, activistas denunciaron que ciudadanos estadounidenses también fueron detenidos en redadas recientes, algo que el Departamento de Seguridad Nacional negó rotundamente.

Especialistas señalan que la viralización de episodios como el del ciclista puede servir como herramienta de resistencia civil, visibilizando abusos y manteniendo la atención pública sobre lo que ocurre en Chicago. Sin embargo, también advierten que la exposición en redes sociales podría incrementar los riesgos de confrontación directa con los agentes de ICE.