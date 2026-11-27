Imágenes de las elecciones alternativas de 1977. Consello da Cultura Galega / Revista Teima / Ana Baena / Xurxo Lobato

Vigo Secreto: Cuando los jóvenes que no podían votar organizaron sus propias elecciones con urnas de cartón

El 15 de junio de 1977, España volvía a celebrar unas elecciones democráticas después de más de cuatro décadas mientras se desperezaba tras el final del franquismo, que hizo sucumbir al país en una dictadura que se extendió a lo largo de unos eternos 36 años.

En Vigo, numerosos ciudadanos aguardaban ante las puertas de los colegios electorales incluso una hora antes de su apertura. Sin embargo, aquel miércoles también se celebraron en la ciudad otras elecciones, mucho menos conocidas, que terminaron con once jóvenes detenidos y cinco urnas confiscadas por la Policía.

Por aquel entonces, la mayoría de edad estaba fijada en los 21 años. La normativa electoral, aprobada en marzo de 1977, reservaba el derecho al sufragio a los mayores de edad, por lo que los ciudadanos de 18, 19 y 20 años quedaron excluidos de una de las citas políticas más importantes de la historia reciente de España.

Ante esta situación, la Mocedade Galega Revolucionaria (MGR) decidió organizar unas elecciones paralelas, una iniciativa con la que pretendía reivindicar la participación política de la juventud.

Unas elecciones alternativas

La propuesta había sido presentada semanas antes en la revista gallega Teima. En su número 25, bajo el título "As candidaturas xuvenís", Xosé L. García Pedrosa, integrante de la organización, explicaba los objetivos de una campaña dirigida a los aproximadamente 150.000 jóvenes gallegos que, según sus estimaciones, no podrían participar en los comicios.

La iniciativa contemplaba la celebración de unas elecciones con sus propias candidaturas y urnas, siguiendo el mismo calendario que las votaciones oficiales al Congreso y al Senado.

Sus reivindicaciones iban más allá de la rebaja de la mayoría de edad. Defendían la creación de organismos municipales de representación juvenil elegidos democráticamente, la formación en materia de sexualidad desde las primeras etapas educativas, la igualdad de las mujeres jóvenes y la normalización del gallego.

El propósito era dar visibilidad a una generación en la que convivían estudiantes, trabajadores, marineros, agricultores, emigrantes y desempleados que todavía carecían del derecho al sufragio.

Unas peticiones que, casi medio siglo después, forman parte del esqueleto legal encabezado por la Constitución y el desarrollo normativo, aunque todavía quedan espacios en blanco por rellenar.

Las urnas de cartón

La edición de La Voz de Galicia del 16 de junio de 1977 recogió cómo se materializó aquella iniciativa en Vigo. La organización había preparado 24 urnas de cartón y había impreso 50.000 papeletas con el lema "Voto pola maioría de idade ós 18 anos".

Distribuidos en alrededor de una decena de grupos, los activistas recorrieron la ciudad solicitando la colaboración de los viandantes, que firmaban las papeletas antes de depositarlas en las urnas.

El escrutinio arrojó un total de 1.294 votos, a los que se sumaban 1.768 firmas de apoyo a la reivindicación y un escrito suscrito por 25 presidentes y vocales de clubes juveniles. El recuento quedó incompleto debido a la intervención policial de cinco urnas.

Una noche en comisaría

La jornada terminó con seis integrantes de la MGR detenidos. A ellos se sumaron tres miembros de los Círculos Galegos Xoven Revolucionario, que distribuían propaganda cerca de los colegios electorales, y dos de las Juventudes Maoístas, que también participaban en la votación alternativa.

Los once permanecieron aquella noche en comisaría, a la espera de ser puestos a disposición judicial, según informó el periódico.

El episodio también quedó recogido en el número 28 de Teima, publicado el 23 de junio. La revista incluyó en su cobertura electoral dos fotografías de las votaciones juveniles, realizadas por Ana Baena y Xurxo Lobato.

Actualmente, el Consello da Cultura Galega conserva, además, dos adhesivos de la MGR alusivos a las candidaturas juveniles paralelas.

Elecciones de 1977

En las elecciones oficiales, la victoria fue para la Unión de Centro Democrático (UCD), con Adolfo Suárez como cabeza de lista y más de 6 millones de votos, alrededor de un 34%, que se materializaban en 165 escaños.

EL PSOE de Felipe González lograba 118 escaños; el Partido Comunista de España, con Santiago Carrillo, lograba 20, mientras que Manuel Fraga lideraba Alianza Popular, que se quedaba con 16 escaños.

Por detrás, aparecen nombres como el de Tierno Galván y Jordi Pujol.

De las calles al BOE

Diecisiete meses después, el 17 de noviembre de 1978, entró en vigor el Real Decreto-ley que rebajaba la mayoría de edad a los 18 años, permitiendo a estos jóvenes participar en el referéndum constitucional del 6 de diciembre.

La nueva Constitución consagraría posteriormente este derecho en su artículo 12. El 1 de marzo de 1979 se celebraron las primeras elecciones generales de la Transición en las que pudieron votar los ciudadanos de 18 a 20 años. Esta vez, ya no necesitarían recurrir a urnas de cartón.

Rezos por las elecciones

La campaña electoral de 1977 dejó otro insólito episodio en Vigo. El 8 de junio, El País, haciéndose eco de una información de El Pueblo Gallego, publicó que catorce alumnas del colegio San José de Cluny se habían desmayado durante unos oficios religiosos celebrados cinco días antes.

Los padres de una escolar denunciaron que había sido obligada a rezar durante tres horas "para que salgan bien las votaciones". La menor sufrió una herida en la barbilla que requirió tres puntos de sutura.

Una religiosa del centro desmintió esta versión y aseguró que las oraciones se habían realizado en turnos de quince minutos, por la paz y el futuro de España.