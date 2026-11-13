Vigo Secreto: los cuatro nombres olvidados del kilómetro cero de la Navidad viguesa

El corazón de Vigo volverá a las grandes portadas de los periódicos nacionales este sábado, 14 de noviembre. El alcalde Abel Caballero dará comienzo a la "mejor Navidad de este planeta" tras pulsar el botón rojo y encender el alumbrado navideño, incluido el imponente árbol de Porta do Sol.

La icónica plaza olívica, ahora conocida internacionalmente por el acto del encendido de las millones de luces led del Concello, cuenta con una larga historia. Empezó a construirse a mediados del siglo XVII y sobre ella pasearon algunos de los más ilustres escritores gallegos, como Celso Emilio Ferreiro.

Porta do Sol aparece por primera vez en un plano de 1773. Era una de las entradas de la ciudad y se conocía entonces como Puerta de los Tornos, debido a su cercanía a una fuente homónima y muy utilizada por los vecinos de la ciudad olívica de la época.

Además, en esta pequeña plaza, que aún no era tan frecuenta por vigueses y viguesas, se celebrara el mercado de cerdos y carneros. Por esta razón, Porta do Sol se conoció durante mucho tiempo como Puerta de los Carneros.

El epicentro de la Navidad olívica no contaba con la amplitud de la que presume hoy en día, gracias a la cual puede acoger el árbol gigante y su bosque de luces navideñas. Así, se llegó a nombrar como plazuela del Sol, debido a su cercanía con la puerta de la muralla viguesa orientada hacia el sol naciente.

Corazón de Vigo

Porta do Sol es el corazón de Vigo desde hace siglos. De ella partían las carreteras y caminos hacia el este, como la carretera de Castilla que hoy está compuesta por las calles de Príncipe y Urzáiz.

Escultura del Sireno en la Puerta del Sol de Vigo. Shutterstock

Pero faltaba una buena conexión con el oeste de la comarca. Así, a finales del siglo XIX, el alcalde Manuel Bárcena ordenó abrir una nueva calle que permitía conectar de manera eficiente ambos lados de la localidad sin tener que "hacerlo de manera tortuosa a través de la Praza da Constitución", como describe el Concello en su web.

Este nuevo vial es conocido actualmente como la calle Elduayen y une Porta do Sol con el Paseo de Alfonso, la antigua carretera de Baiona. Esta apertura permitió convertir este enclave en una gran plaza de referencia para todos los vecinos de la ciudad.

Edificios emblemáticos

Esta operación urbanística generó una nueva fachada urbana tanto en la nueva plaza como en la propia calle. Entonces se construyeron varios de los edificios emblemáticos del eclecticismo y modernismo vigués, conservados hasta nuestros días y una de las paradas obligatorias para cualquier visitante.

El edificio Simeon, diseñado por Manuel Gómez Román, es uno de los inmuebles más reconocidos por los locales. Su construcción, terminada en el año 1911, surge para albergar la casa comercial “Viuda e Hijos de Simeón García”, además de viviendas en los pisos superiores con entrada por las fachadas laterales.

Ese mismo año, en el que también se fundó el club más antiguo de la ciudad, el Club Deportivo Coya, se construyó el edificio de Eduardo Pardo Labarta. Este comerciante impulsó el proyecto de Jenaro de la Fuente, que refleja la "evolución del lenguaje ecléctico" del arquitecto

Edificio Pardo Labarta, Vigo Concello de Vigo

Nombre durante el franquismo

Puerta de los Tornos, de los Carneros o del Sol son los nombres históricos de la emblemática plaza olívica, que cambió de nombre durante el franquismo. En este caso, no guardaba relación con su entorno, sino con el episodio que confirmó la victoria del bando sublevado sobre los republicanos.

Desde 1936 y hasta 1981, Porta do Sol era registrada como Plaza del Capitán Carreró. Antonio Carreró Vergés fue un militar nacido en Vigo que llegó a comandante de la plaza militar de la ciudad olívica. Fue él quien lideró el ataque contra la resistencia obrera cuando el golpe de estado franquista contra la II República.

Carreró leyó el 20 de julio de 1936 el bando que proclamaba el estado de guerra en Porta do Sol, cuando un vecino apellidado Lence intentó arrebatarle el fusil. En consecuencia, el militar franquista ordenó disparar contra la multitud, produciéndose una avalancha, saqueos, 50 heridos y 14 personas fallecidas.

Al poco fue destinado a Asturias, donde falleció en septiembre de 1936, pero su nombre fue homenajeado por el régimen franquista durante 45 años. Con la llegada a la democracia, Porta do Sol pudo recuperar su histórico nombre y dejar atrás su oscuro pasado.

El Sireno

O sereo, de Francisco Leiro Wikipedia

Ahora bien, si por algo es reconocida Porta do Sol es por la imponente escultura de aluminio que se eleva frente al edificio Simeon. Obra del escultor Francisco Leiro, el Sireno simboliza el carácter de los vigueses: origen marinero, firmeza, serenidad, altura de miras, brillo y alas para volar hacia el futuro.

"La figura se eleva por encima de los edificios para observar el mar desde el corazón de la ciudad y, a su vez, vigilar y ser testigo del paso del tiempo de la urbe", explica el propio Concello de Vigo en un artículo sobre la plaza considerada el kilómetro cero de la ciudad..